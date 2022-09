160 Millionen weg? Kein Geld für den Aargau von der Nationalbank

Nationalbankverlust Kein Geld von der Nationalbank: Muss der Aargau jetzt das Budget um 160 Millionen Franken nach unten korrigieren? Im laufenden Jahr hat die Nationalbank bisher einen Rekordverlust angehäuft. Es gibt aktuell also wohl nichts auszuschütten an die Kantone. Doch im Budget 2023 rechnet die Aargauer Regierung mit 160 SNB-Millionen. Was tun? Mathias Küng Jetzt kommentieren 30.09.2022, 18.30 Uhr

Düstere Aussichten für die Nationalbank und die Kantone: wegen massiver Verluste gibt es für nächstes Jahr wohl keine Ausschüttungen. Michael Buholzer / Keystone

Vor drei Monaten thematisierten die AZ die Frage, ob der Kanton Aargau aufgrund des hohen Halbjahresverlusts der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für das Jahr 2023 überhaupt eine Gewinnausschüttung budgetieren soll. Die Regierung senkte die Erwartung im Budget 2023 damals von einer vier- auf eine dreifache Gewinnausschüttung, also von rund 212 auf knapp 160 Millionen Franken.

Nun besagt die neuste Schätzung der UBS laut «Tages-Anzeiger», dass der Verlust der Nationalbank in den ersten drei Quartalen mittlerweile rund 145 Milliarden Franken betrage. Natürlich wird erst am 31. Dezember abgerechnet, aber beim Blick auf die geopolitische Grosswetterlage fällt es schwer zu glauben, dass sich die Situation bis dann spürbar verbessern könnte.

GLP: Von der Nationalbank gibt es wohl 2023 und 2024 gar nichts

Deshalb verlangen jetzt die Aargauer Grünliberalen vom Regierungsrat, beim Budget 2023 und auch gleich beim Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026 über die Bücher zu gehen. Denn darin rechnet der Kanton bis 2026 mit SNB-Ausschüttungen von gesamthaft rund 535 Millionen Franken.

GLP-Präsident Philippe Kühni sagt: «Das ist völlig unrealistisch. Aufgrund der enormen Verwerfungen an den Märkten und mit Blick auf die sehr schwierige internationale Lage infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine darf man nicht nur nächstes, sondern auch übernächstes Jahr, vielleicht sogar noch länger, nicht mit einer SNB-Ausschüttung rechnen.»

Philippe Kühni, Präsident GLP Aargau. Zvg / Aargauer Zeitung

Im aktuellen Finanzplan erwarte der Aargau ein kumuliertes Defizit bis 2026 von rund 800 Millionen, «wobei hier bereits 535 Millionen der Nationalbank enthalten sind», wie die GLP schreibt. Somit müsse aufgrund der oben ausgeführten Effekte bis 2026 mit einer Lücke von deutlich über 1 Milliarde Franken gerechnet werden, was selbst die mit 700 Millionen Franken prallgefüllten Ausgleichreserve bei weitem übersteigt.

Kühni befürchtet, dass auch die Steuererträge von natürlichen Personen und Firmen in den kommenden Jahren aufgrund der konjunkturellen Eintrübung tiefer als erwartet und soziale Folgekosten höher ausfallen könnten, was Budget und Finanzplan zusätzlich belasten würde. Er fordert: «Wir müssen beim Aufgaben- und Finanzplan sowie bei der Steuerstrategie über die Bücher gehen und handeln.»

Kühni sieht kurzfristig zwei Möglichkeiten, wie er sagt:

«Wir müssen Geld aus der Strassenkasse nehmen und dafür einige Strassenprojekte verschieben. Und es können nicht alle Mehreinnahmen aufgrund der Gebäudeneuschätzungen per 2024 an die Bevölkerung zurückgegeben werden.»

Gegen Streichungsversuche von Zukunftsprojekten, Massnahmen für die Energiewende und den Klimaschutz sowie die Biodiversität würde sich die GLP vehement wehren, kündigt Kühni an.

GLP-Nationalrat Beat Flach. Zvg / Aargauer Zeitung

Beat Flach: Bundessparbudget wird auch die Kantone negativ betreffen

Es bleibe nichts übrig, als das kantonale Budget und auch den Finanzplan zu korrigieren, ist auch GLP-Nationalrat Beat Flach überzeugt: «Der Bund bringt für 2023 ein Sparbudget, das wird auch die Kantone negativ betreffen.»

Es sei fahrlässig, im Budget mit hohen SNB-Ausschüttungen zu rechnen. Flach warnt zudem, es sei nicht Aufgabe der Nationalbank, die Kantone zu finanzieren: «Ihre Aufgabe ist, die Geldwertstabilität sicherzustellen, das macht sie gut.»

FDP: Nächstes Jahr nicht mit SNB rechnen, aber das verkraftet der Kanton

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker hat schon vor drei Monaten empfohlen, für 2023 keine SNB-Ausschüttung zu erwarten. Darin sieht er sich jetzt bestätigt und empfiehlt, «diese knapp 160 Millionen Franken aus dem Budget 2023 hinauszunehmen, wenn die Situation Ende November noch genau so schlecht sein sollte wie jetzt».

Grossrat und FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Insgesamt sieht er aber bei weitem nicht so schwarz wie die GLP: «Das daraus resultierende höhere Defizit könnte der Aargau verkraften. Immerhin liegen in seiner prallgefüllten Ausgleichsreserve 720 Millionen Franken bereit. Dieses Geld ist ja für schwierige Zeiten reserviert.»

Hilfiker: Strassenkasse nicht plündern, Bevölkerung nicht mehr belasten

Auch beim Finanzplan würde Hilfiker nicht zu stark eingreifen: «Alles genau anzuschauen, ist unsere Aufgabe als Grosser Rat. Zu bedenken ist aber, dass der Devisenmarkt sehr volatil ist. In einem Jahr kann es wieder ganz anders aussehen. Wir haben eine Inflation, aber immer noch Wachstum.» Gegen das Abzweigen von Geldern aus der Strassenkasse würde er sich vehement wehren: «Es handelt sich um eine zweckgebundene Kasse, eine Plünderung für einen anderen Zweck wäre unglaubwürdig.»

Auch bleibt für ihn klar, «dass die ab 2024 anfallenden Mehreinnahmen des Staates infolge höherer Schätzungswerte vollumfänglich an die Menschen im Aargau zurückgegeben werden müssen. Die Mehreinnahmen und die Rückgabe an die Bevölkerung sollten im selben Jahr passieren. Falls das nicht 2024 schon geht, dann halt beides 2025.»

Derzeit kommen so viele Mehrkosten auf die Leute zu, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn die Schätzungsmehrkosten erst 2025 anfielen. Die Bevölkerung und Unternehmen dürfen nicht mit höheren Gebühren oder Steuern belastet werden.» Vom Grossen Rat erhofft sich Hilfiker, dass dieser im Herbst nicht mit der Giesskanne höhere Energiekosten auszugleichen versucht, «sondern ganz gezielt dort, wo es nötig ist und etwas bringt».

Finanzdirektor Markus Dieth: Regierung wird Neubeurteilung vornehmen

Wie schätzt Finanzdirektor Markus Dieth die Situation ein? Der Regierungsrat werde – wie schon im August angekündigt – im Hinblick auf die Finanzplan-Beratung im Grossen Rat eine Neubeurteilung der Planung zu den SNB-Ausschüttungen vornehmen und dabei auch das Ergebnis des dritten Quartals berücksichtigen, antwortet Dieth.

Finanzdirektor Markus Dieth. Sandra Ardizzone

Aufgrund der anhaltend negativen Entwicklungen auf den Finanzmärkten müsse zum heutigen Zeitpunkt auch für das dritte Quartal mit einem hohen Verlust der Nationalbank gerechnet werden. Dieth: «Die Wahrscheinlichkeit, dass die SNB im Jahr 2023 keine Ausschüttungen an den Bund und die Kantone vornehmen kann, hat deshalb nochmals zugenommen.»

Das Jahresergebnis der SNB hänge von der weiteren Entwicklung der Finanzmärkte im vierten Quartal ab, sagt der Finanzdirektor:

«Sollte rund ein Drittel des bisherigen Jahresverlustes im letzten Quartal wettgemacht werden können, wäre die Ausschüttung des Grundbeitrags in Form einer zweifachen Ausschüttung möglich.»

Der Regierungsrat werde dann das Ergebnis seiner Beurteilung dem Grossen Rat zur Budgetdebatte vorlegen.

Sollte die Ausschüttung für 2023 entfallen, würde ein deutlich grösseres Defizit drohen. Müssten im Budget 2023 jetzt Massnahmen ergriffen werden? Die Ausgleichsreserve sei nicht zweckgebunden und diene dem Ausgleich von allfälligen Defiziten der Finanzierungsrechnung, betont Markus Dieth. Dank der vorausschauenden Finanzpolitik der letzten Jahre und der Äufnung der Ausgleichsreserve müssten im Budget 2023 keine überstürzten Massnahmen ergriffen werden.

«Finanzhaushalt wird durch aussergewöhnliche Sondereffekte belastet»

Die Ausgleichsreserve wirke in der aktuellen Phase der grossen Unsicherheit und der hohen Volatilität stabilisierend und erlaube es, die Aufgaben und Leistungen des Kantons weiter zu erfüllen. Der Regierungsrat beobachte und analysiert die finanzpolitische Lage laufend und sehr genau, sagt Dieth weiter.

Das primäre finanzpolitische Ziel bestehe weiterhin darin, den Finanzhaushalt auf die Dauer ausgeglichen zu gestalten. Aber, so Dieth: «Zurzeit wird der Finanzhaushalt durch verschiedene, aussergewöhnliche negative Sondereffekte (Ukrainekrieg, Energiemangellage, Inflation) belastet. Der Regierungsrat wird rechtzeitig die zur nachhaltigen Stabilisierungen notwendigen Massnahmen erarbeiten und ergreifen.»

Ausschüttung für den Aargau zwischen 0 und 318 Millionen Franken möglich

Eine Motion im Nationalrat will die Gewinnausschüttungsvereinbarung neu aushandeln, weil die angestrebte Verstetigung nicht gelungen sei. Was hält Markus Dieth davon? Die aktuelle Vereinbarung sei im Grundsatz eine gute Sache, macht er deutlich: «Es zeigt sich nun aber, dass sie in Zeiten hoher Verwerfungen an den Finanzmärkten ihr Ziel der Glättung der Ausschüttungen nicht erreichen kann.»

Für die Kantone werde damit die Finanzplanung immer anspruchsvoller und komplexer. «Für den Aargau sind jährliche Ausschüttungen von 0 bis 318 Millionen Franken möglich», rechnet er vor. Diese sehr grosse Bandbreite sei für eine stabile und verlässliche Finanzplanung sehr hoch. Überlegungen, die dem Ziel einer besseren Glättung und Verstetigung der Ausschüttungen dienen, «sind sicher prüfenswert», so Dieth.

