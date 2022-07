Was bedeutet der Verlust der SNB für die Aargauer Finanzen

Nationalbank-Halbjahresverlust Markus Dieth: «Es ist schon denkbar, dass im Budget 2023 eine Reduktion der Nationalbank-Ausschüttung vorgenommen wird» Die UBS hatte einen Halbjahresverlust der Nationalbank (SNB) von 80 bis 95 Milliarden Franken erwartet. Jetzt kam es mit 95 Milliarden noch schlimmer. Was sagt der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth dazu? Mathias Küng 29.07.2022, 18.05 Uhr

95 Milliarden Minus im ersten Halbjahr der Nationalbank. Keystone

Das negative Halbjahresergebnis der SNB sei leider angesichts der jüngsten aktuellen Verwerfungen an den Finanzmärkten zu erwarten gewesen, sagt der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth auf Anfrage. Es sei bekannt, dass die Gewinne der SNB stark schwanken und die Ausschüttungen deshalb nicht selbstverständlich sind.

Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth. Michael Hunziker

Die heutige Ankündigung der SNB deute darauf hin, «dass die Ausschüttung gemäss heutigem Stand wahrscheinlich geringer ausfallen wird als in den letzten Jahren (letztes Jahr sechsfach)».

Massgebend für das Jahresergebnis und die Ausschüttung der SNB im Jahr 2023 sei der Jahresabschluss 2022 mit Stichtag 31. Dezember, betont Dieth, der in der zweiten Hälfte August das Budget 2023 des Kantons Aargau vorstellen wird.

Budget wird nach den Sommerferien verabschiedet

Der Regierungsrat wird an einer der ersten Sitzungen nach den Sommerferien das Budget bzw. den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) verabschieden. Derzeit ist im Budget noch eine vierfache Gewinnausschüttung eingestellt, wie Dieth letzte Woche an dieser Stelle sagte.

Es sei schon denkbar, dass im Budget 2023 eine Reduktion der Ausschüttung vorgenommen wird. Das am Freitag kommunizierte Halbjahresergebnis der SNB sei eine Momentaufnahme, betont Dieth. Das Budget 2023 werde vom Grossen Rat wie gewohnt im November beraten.

Bis dahin werde auch das Ergebnis des dritten Quartals der SNB vorliegen. Zu diesem Zeitpunkt könne auf den aktuellsten Fakten wie jedes Jahr nochmals eine Budgetbeurteilung vorgenommen werden. Dieth: «Der Regierungsrat kann sich dazu gegenüber dem Grossen Rat dann auch nochmals äussern, bevor dieser über das Budget 2023 im November definitiv beschliessen wird.»

Für das Geschäftsjahr konnte die SNB 6 Milliarden ausschütten

Ausser im Jahr 2014 hat die Nationalbank in den letzten zehn Jahren jedes Jahr Gewinn ausschütten können. Dabei geht jeweils ein Drittel an den Bund, und zwei Drittel an die Kantone. Aus dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 bekommt der Aargau 319 Millionen Franken (sechsfache Ausschüttung), die er sich in der Rechnung 2022 gutschreiben kann.