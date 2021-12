Covid-Massnahmen: Das sagen die Aargauer Clubs zu neuen Regeln

Nachtleben «Faktischer Genickbruch»: So reagieren Aargauer Clubbetreiber auf die geplanten Verschärfungen des Bundesrats Die Landesregierung plant schärfere Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. 2G+ oder gleich Schliessung stehen zur Debatte für Bars und Clubs. Wir haben bei den Aargauer Betroffenen nachgefragt, was das für sie bedeutet. Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 10.12.2021, 17.50 Uhr

Wird an diesem Wochenende ein letztes Mal auf absehbare Zeit in den Aargauer Clubs gefeiert? Möglich ist es. Unsplash

Die Regeln ändern mittlerweile wieder wöchentlich. Mit seinem Entscheid von letzter Woche ermöglichte der Bundesrat Clubs und Bars, freiwillig die 2G-Regel einzuführen. Nur noch Geimpfte und von Corona Genesene haben Zutritt, dafür fällt die Masken- und Sitzpflicht. Am Freitag nun kündigte die Landesregierung aber bereits wieder eine Verschärfung an: Entweder soll die 2G-plus-Regel soll in Kraft treten. Das heisst, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Discos und Bars haben, die zusätzlich noch negativ getestet worden sind. Oder, Variante 2, die Betriebe werden ganz geschlossen

Die Kantone haben nun bis am 14. Dezember Zeit, dazu Stellung zu nehmen.

LWB- und Henry's-Inhaber doppelt betroffen: «Es ist brutal»

Auch für die Aargauer Clubs ist dieses Hin und Her nicht einfach. Einige von ihnen nahmen das Angebot aus Bern von letzter Woche an und setzten auf freiwillige 2G-Regel. Nun werden die neu erarbeiteten Konzepte schon wieder über den Haufen geworfen. Die Clubbetreiber wissen bald nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht.

Wenn am Samstag im Badener Club Löschwasserbecken (LWB) die Bässe an der «Single Party» pumpen und dazu die Drinks ausgeschenkt werden, gilt die 2G-Regel. Nach den geplanten Verschärfungen aber vielleicht das letzte Mal für absehbare Zeit?

Mitinhaber Dano Dreyer atmet tief durch, bevor er antwortet. Für das LWB wird die 2G-plus-Regel die einzige Option bleiben.

«Wenn es soweit kommt, dass diese Bestimmungen gelten, werden wir beobachten müssen, ob die Leute die Tests auf sich nehmen, bevor sie zu uns kommen.»

Man werde wohl so oder so drauflegen müssen. Wenn es aber noch mehr kostet, als wenn man den Club schliesse, sei dies die letzte Möglichkeit, sagt Dreyer.

Dano Dreyer. Rahel Künzler

Er ist auch Mitinhaber bei der Henry's Sport Bar, die nur einen Katzensprung vom LWB entfernt ist. Was gedenkt er in diesem Betrieb zu tun, wo eine 2G-Regel mit Masken- und Sitzpflicht möglich sein dürfte? Dreyer seufzt: «Das ist brutal. Die 2G-Regel war umsetzbar, aber wenn die Leute dann noch sitzen und ständig die Maske tragen müssen, ist das auch nicht mehr möglich.»

Dreyer versteht nicht, warum man schon wieder auf der Gastronomiebranche herumhacke – und jetzt auch noch die Geimpften bestrafe, «die Teil der Lösung» seien. Er würde lieber zwei Wochen schliessen und dafür finanziell unterstützt werden, sagt er. Aber die Vorschläge, die nun in die Konsultation gehen, seien für ihn uns seine Betriebe «ein faktischer Genickbruch».

Das Nordportal in Baden setzt am Wochenende an seiner «Zona»-Party, wo Hip Hop, Reggeaton und Partytunes aufgelegt wird ebenfalls auf 2G. An Konzerten hätte sogar 3G gelten sollen. Letzteres wird nun durch die neuen Massnahmen ohnehin nicht mehr möglich sein. Was die Verantwortlichen neu planen, ist noch unklar, sie waren am Freitag für die AZ nicht zu erreichen.

Boiler eher pro Schliessung, KIFF wartet ab

Auf 2G wollte auch der Boiler Club in Aarau setzen und das tut er auch am Samstag noch, wenn die Party «5000 by night» steigt. Und was kommt danach? 2G plus oder schliessen? Inhaber Michael Ganz zögert zunächst. Es sei für ihn noch schwierig abzuschätzen, was besser ist.

Michael Ganz. Sandra Ardizzone

Schliesslich sagt er:

«Wahrscheinlich ist die Variante mit der Schliessung am Ende einfacher. Mein Eindruck ist, dass es extrem schwierig wird, dass genug Leute kommen, wenn 2G plus gilt.»

Ganz würde einen Lockdown wie in Österreich präferieren, damit man nicht immer «zwischendrin» ist, sondern möglichst rasch wieder aus der aktuellen Situation rauskomme.

Beim KIFF in Aarau läuft am Wochenende alles ab wie geplant. Das Weihnachtsspecial «Rapshit» am Samstag etwa wird mit 2G und Contact Tracing veranstaltet. Weiter denken die Verantwortlichen allerdings noch nicht. Beim KIFF wartet man die definitiven Entscheide des Bundes ab und werde flexibel bleiben.

Das «Wave» wird wohl schliessen

Auch im Wave Café haben die jüngst entwickelten Pläne keine Zukunft mehr. Am 7. Dezember hat Geschäftsführer Hans-Peter Budmiger in einem Instagram-Video noch angekündigt, dass ab sofort die 2G-Regel im Innenbereich gelte. Am Freitagnachmittag sagt er zur Aargauer Zeitung: «Die Schliessung ist uns nicht lieber, als die 2G-plus-Regel, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, wenn es soweit kommt. Wenn sich unsere Gäste auch noch testen lassen müssen, ist es für uns nicht mehr rentabel.» Schon die 2G-Regel sei grenzwertig gewesen – bezogen auf die Rentabilität – aber wenn das Regime noch strenger werde, könne das Wave nicht mehr offen haben.

Hans-Peter Budmiger. zvg

Die ständigen Regeländerungen würden auch Unruhe im Betrieb verursachen, sagt Budmiger. Er wolle aber keinesfalls jemandem einen Vorwurf machen. «Leider sind wir es uns aber seit fast zwei Jahren gewohnt, dass es Umstellungen gibt. Das macht auch unsere Leute müde.» Die Personalsituation werde sich aber wohl abermals verschärfen.

