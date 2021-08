Aargauer Firmen öffnen Tore für Bevölkerung

Erstmals soll im Aargau am 16. September die «Nacht der Aargauer Wirtschaft» durchgeführt werden. In der Werbeaktion der Industrie- und Handelskammer sollen Interessierte Einblicke in die Tätigkeiten verschiedener Firmen bekommen.

Raphael Karpf 11.08.2021, 14.57 Uhr