Nachruf auf den verstorbenen Präsidenten des SAC Zofingen

Nachruf Der traurige Abschied vom Zofinger SAC-Präsidenten: «Er hatte noch viele Pläne» Beat Weber verstarb Anfang August bei einem Bergunfall. Als Präsident des SAC Zofingen hat er viel zum Wohl der Sektion beigetragen, hat unmöglich Scheinendes möglich gemacht. Der Nachruf. 19.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Weber zusammen mit seiner Frau auf dem Gipfel des Allalinhorns bei einer Privattour im August 2016. Bild: Werner Heggli/ZVG

Am 8. August ist Beat Weber, langjähriger Präsident der Sektion Zofingen des Schweizer Alpen-Clubs SAC, 58-jährig und viel zu früh in den Walliser Bergen ums Leben gekommen. Wir trauern um einen geschätzten Bergkameraden und gleichzeitig um einen engagierten, pragmatischen und gleichermassen weitsichtigen Sektionspräsidenten.

Beat Weber ist vor 21 Jahren (im Jahr 2000) in die SAC-Sektion Zofingen eingetreten. Er hat sich schnell im Vereinsleben integriert und wurde bereits 2014 als Nachfolger der zurückgetretenen Sonja Frey zum Sektionspräsidenten gewählt. Schon im Sommer seines ersten Amtsjahres konnte der neue Präsident die Feierlichkeiten rund um den neuen Hüttenweg auf die Lauter­aarhütte im Grimselgebiet koordinieren und diesen in der Öffentlichkeit präsentieren.

Viel Lob für Elektrifizierung der Vermigelhütte

Noch mehr Arbeit und zuweilen auch Kopfzerbrechen bescherte dem unermüdlichen Macher und seinem Team das Projekt zur Elektrifizierung der sektionseigenen Vermigelhütte hoch über Andermatt 2015 bis 2017. Unter seiner Ägide wurde Realität, was jahrzehntelang unmöglich schien.

Gekrönt wurde dieses Traumprojekt nur ein Jahr später mit dem Hüttenum- und -anbau, der die Vermigelhütte zu einer viel gelobten, stark frequentierten Unterkunft auf dem Vier-Quellen-Weg machte. Dort, auf über 2000 Metern über Meer, amtete Beat Weber zusammen mit seiner Familie viele Wochen im Sommer und Winter als Gastgeber und Hüttenwart.

Kletterwand in Zofingen als letztes grosses Projekt

Das letzte grosse Projekt, das Beat Weber mit Herzblut vorantrieb war die Erweiterung der Kletterwand im Zofinger Bildungszentrum BZZ, deren Eröffnungsfeier noch bevorsteht. Ein weiteres Anliegen war ihm die naturverträgliche Ausübung des Klettersports an den Felsen der Sälifluh in Aarburg. Bei all seinen Herzensangelegenheiten verstand es Beat Weber immer wieder, die richtigen und erfolgversprechenden Seilschaften zu bilden und auch grosse Projekte zum Ziel zu führen.

Immer wieder gelang es Beat Weber, vorauszugehen und Perspektiven zu geben. In diesem Licht ist auch die im letzten Jahr abgeschlossene Ausbildung zum SAC-Tourenleiter «Bergsteigen Sommer» zu sehen. Der dreifache Familienvater organisierte gleich direkt nach dem Abschluss dieses Lehrganges für seine Zofinger SAC-Sektion seine erste Tourenwoche im Gebiet der Walliser «Haute Route».

Beat Weber konnte Beruf und Hobby immer bestens trennen und verstand es gleichzeitig, beide Lebensbereiche zu beseelen und unterschiedliche Positionen zielführend zusammenzubringen. Beat Weber hatte noch viele Pläne und wäre gerne bis 2024, bis zur 150-Jahr-Feier der Zofinger SAC-Sektion, Präsident geblieben. Das Schicksal hat es anders bestimmt. Wir trauern um einen einzigartigen Bergkameraden und umsichtigen Sektionspräsidenten.

Vorstand und Sektion SAC Zofingen