CEO von Ricola spricht am Kongress der AKB über Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit «Ein Stück Natur» verkaufen, um die Welt zu retten: Das sagt der Ricola-Chef über Nachhaltigkeit im weltbekannten Konzern Der Wirtschaftskongress der Aargauischen Kantonalbank stand dieses Jahr im Zeichen der Nachhaltigkeit. Neben dem Ricola-Konzernchef Thomas Meier sprachen auch Amag-CEO Helmut Ruhl und alt Bundesrätin Doris Leuthard. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Helmut Ruhl, CEO Amag Group AG (links), alt Bundesrätin Doris Leuthard, und Thomas P. Meier, CEO Ricola Group AG, am AKB-Wirtschaftskongress zum Thema «Nachhaltigkeit im Unternehmen». Alex Spichale

Die Welt retten und dabei Geld verdienen? Das funktioniert, versichern die Rednerinnen und Redner am diesjährigen Wirtschaftskongress der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Das Thema: Nachhaltigkeit. Als Thomas Meier, der CEO des Bonbon-Herstellers Ricola, seine Rede mit dem Sprichwort «Gewinn ist nicht alles. Aber ohne Gewinn ist alles nichts» beendet, fotografieren mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer den projizierten Satz.

Das Publikum besteht zur Mehrheit aus Kunden der AKB. Anzüge kreuzen sich am Apéro riche im Campussaal der Fachhochschule in Brugg. Dass der riesige Saal bis hinten voll ist mit Leuten, zeigt für Patrick Küng, Mitglied der Geschäftsleitung der Bank: «Nachhaltigkeit hat sich endgültig in Wirtschaftskreise als unumgängliches Thema etabliert.»

Die Wirtschaft sei nun bereit für den Wandel

Dasselbe versichern die drei Redner, die eingeladen wurden: So sagt alt Bundesrätin und Energieministerin Doris Leuthard, dass die Zeit nun endlich reif sei, um die Energiewende zu schaffen und die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. «Als wir 2016 über die Initiative für eine grüne Wirtschaft abstimmten, war es noch zu früh», sagt die ehemalige Mitte-Politikerin aus Merenschwand. Die Wirtschaft sei damals noch nicht bereit gewesen. Heute sei sie es aber.

Thomas P. Meier, CEO Ricola: Natur zelebrieren gehört zur Präsentation des Unternehmens dazu. Roland Schmid

Das glauben auch Ricola-CEO Thomas Meier und Amag-CEO Helmut Ruhl. Ersterer gibt in seiner Präsentation einen Einblick im Familienunternehmen aus Laufen BL. Nachhaltige Gedanken und ökologische Überlegungen seien seit jeher Bestandteil des Businessplans des Kräuterbonbonhersellers, sagt Meier:

«Wir verkaufen mit jedem Zältli ein Stück Natur.»

Und Zältli verkauft Ricola viele: 7 Milliarden weltweit jährlich. Dabei wird 90 Prozent der Produktion exportiert, unter anderem in den USA, wo der Supermarktgigant Walmart einer der grössten Kunden ist.

Ricola-Kräuter sind seit den 70er Jahren Bio

So schildert Meier sämtliche Schritte, die Ricola bereits unternommen hat, um so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften: So wurden die Aluminiumfolien aus den Verpackungen entfernt, was ermöglichte, den Aluminiumverbrauch der Firma um 50 Prozent zu reduzieren. Meier will nun auch noch das Plastik aus den Verpackungen verbannen.

Das Lehmgebäude in Laufen wurde 2014 eingeweiht. Nicole Nars-Zimmer

2014 weihte Ricola in Laufen den grössten Lehmbau in Europa ein – ein Haus, das sich ohne Heiz- und Lüftungssystem selber reguliert und mit Solarstrom ausgestattet ist. Die Kräuter zur Herstellung der Bonbons stammen seit den 70er-Jahren aus Bio-Anbau. Das sei aus der Not entstanden, da die Kräuterbestände, die noch von Hand in der Natur gepflückt wurden, knapp wurden.

Ein Zeichen, gemäss Meier, dass Krisenzeiten auch stets Möglichkeiten bieten würden. Darüber hinaus fahren die Exportzältlis nur noch auf Biodiesel-Schiffen. Bis 2030 will Ricola die Hälfte des CO 2 -Verbrauchs reduziert haben, ohne Kompensationen. Die Liste geht weiter.

Amag realisiert eine neue Ausbildungsstätte in Lupfig mit Solaranlagen. Zvg

Die Revolution in der Autobranche sei im Gange

Auch Helmut Ruhl will zeigen, dass Amag es ernst meint mit Nachhaltigkeit. Bei der Autoindustrie sei eine Revolution im Gange, die nicht auf die EU-Regulationen gewartet habe, sagt der CEO des Familienunternehmens. Amag ist nämlich der grösste Importeur von Volkswagen- und Porsche-Autos. Beide Marken haben sich zum Ziel gesetzt, noch vor dem gesetzlichen EU-Verbot für fossilbetriebene Fahrzeuge aus den Benzinern auszusteigen.

Darauf bereitet sich die Amag intensiv vor: Sie investiert in Firmen, die alternative Brennstoffe entwickeln, in Solaranlagen, um künftig den Kunden auch Strom anbieten zu können und hat sich ebenfalls Ziele zur CO 2 -Ausstoss-Reduktion in ihrem Betrieb gesetzt.

Doris Leuthard verteidigt den Atomausstieg

Auf die Frage, wie die künftigen E-Auto-Flotten mit Strom versorgt werden können und ob da der Atomausstieg, wie jüngst kritisiert, falsch war, weiss Doris Leuthard eine Antwort:

«Ich wüsste von keinem privaten Investor, der noch in Atomkraft investieren würde.»

Dass der Atomausstieg nicht befristet ist, sei für die kommenden Jahre gut zur Überbrückung. Aber für die Zukunft sei das Potenzial für erneuerbare Energie genügend vorhanden, glaubt die Alt-Energieministerin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen