FDP stellt der Regierung Fragen zur grünen Kreditvergabe der AKB

Nachhaltigkeit AKB-Streit schwelt weiter: FDP schickt der Regierung einen Fragenkatalog zur «grünen» Kreditvergabe der Kantonalbank Die Ankündigung der Aargauischen Kantonalbank (AKB), künftig Kredite nur noch an nachhaltige Unternehmen zu vergeben, sorgt weiter für politischen Aufruhr. Die FDP stellt dem Regierungsrat zahlreiche kritische Fragen zur Strategie der AKB und zur Aufsicht der politischen Behörden. Fabian Hägler 24.02.2022, 16.08 Uhr

Hauptsitz der Aargauischen Kantonalbank (AKB) in Aarau. zvg

In einem AZ-Interview kündigte Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank (AKB), am Dienstag an, die Bank werde die umstrittenen nachhaltigen Kreditregeln nochmals überprüfen. Es ist also noch offen, ob Ausschlusskriterien für neue Atomkraftwerke, verbotene Gentechnik, Tabak- und Schnapsproduktion oder Glücksspiele aufrechterhalten werden.