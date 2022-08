Interview: Markus Dieth über das «Aargauer Steuermenü»

Nachgefragt Woher kommt das Geld für ein Steuermenü, das Sie zubereiten wollen, Herr Finanzdirektor? Im Kurzinterview legt Finanzdirektor Markus Dieth dar, wie man die Steuerstrategie, das Kochbuch, wie er es nennt, ausgestalten und dann konkret anwenden könnte. Mathias Küng Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrat und Finanzdirektor Markus Dieth (Die Mitte): «Der Planungsbericht ist wie ein Kochbuch.» Bild: Alexander Wagner

Warum braucht der Aargau überhaupt eine Steuerstrategie, bisher ging es doch auch ohne?

Markus Dieth: Mit dem Planungsbericht Steuerstrategie 2022–2030 machen wir eine steuerpolitische Auslegeordnung und zeigen auf, wo der Aargau im interkantonalen Vergleich steht und wie wir uns gezielt besser positionieren können.

Und wie sieht diese Strategie aus?

Anhand von vier strategischen Handlungsfeldern mit 20 Leitsätzen zeigen wir auf, wie sich unser Kanton in steuerpolitischer Hinsicht positionieren kann, um seine Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftskanton zu steigern und den Ressourcenindex zu verbessern. Das ermöglicht eine vertiefte politische Debatte, wie die langfristige Steuerpolitik und damit die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit unseres Kantons in Zukunft in einer Gesamtbetrachtung aussehen kann.

Wie kann man das veranschaulichen?

Der Planungsbericht Steuerstrategie ist wie ein Kochbuch. Die Grossrätinnen und Grossräte sind die Köchinnen und Köche. Sie entscheiden, welche Menüs mit welchen Zutaten für sie vorstellbar sind.

Und werden die Menüs dann auch gekocht?

Ob und welche Menüs wann und wie gekocht werden oder auch nicht, ist noch nicht entschieden. Wir stellen einfach das Kochbuch für die Jahre 2022 bis 2030 bereit. Wenn der Grosse Rat ein Menü mit den Zutaten auswählt, muss natürlich das finanzpolitische Umfeld stimmen. Und es gilt der normale politische Prozess mit entsprechender Anhörung.

Sie wollen den Aargau für alle Einkommens- und Vermögensstufen unter den Top-Ten-Kantonen positionieren. Wie?

Der Regierungsrat schlägt im Einklang mit den finanzpolitischen Zielen eines nachhaltig ausgeglichenen Finanzhaushalts eine ertragsneutrale Umsetzung der Steuerstrategie vor. Die Verbesserung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit muss auch finanzierbar sein. Gleichzeitig können wir bei einer ertragsneutralen Umsetzung die wichtigen strategischen Investitionen zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Weiterentwicklung des Kantons in Angriff nehmen.

Und woher kommt denn das Geld für die Zutaten, wenn Sie ein Menü kochen wollen?

Der Leitsatz «Competitive 4All» soll, wie der Name sagt, für alle natürlichen Personen gelten, und zwar unabhängig der Haushaltstypen. Erreicht werden soll dies mittels gezielter Anpassungen der Steuertarife für die Einkommen und Vermögen. Die Mehreinnahmen aufgrund der Umsetzung des Verwaltungsgerichtsentscheides im Schätzungswesen und die von uns vorgeschlagene und bereits dem Grossen Rat zugeleitete aargauische Hinzurechnungsbesteuerung eröffnen Handlungsspielraum für Weiterentwicklungen im Einkommens- und im Vermögenssteuerbereich.

Welchem Menü dient dann dieses Geld?

Die Mehreinnahmen aus der Steuergesetzrevision Schätzungswesen sollen, gesamtheitlich betrachtet, in vollem Umfang den Einwohnerinnen und Einwohner zurückgegeben werden.

Und in welcher Form?

Die Mehreinnahmen aus dem neuen Schätzungswesen – rund 120 Millionen für Kanton und Gemeinden – sollen für die Stärkung des Wohnstandorts Aargau eingesetzt werden und auch die Mehrbelastung für die Eigenheimbesitzer zu einem wesentlichen Teil durch die Senkung der Vermögenssteuertarife ausgleichen.

Und wie genau soll das passieren?

Wir schlagen in der Strategie Massnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern vor. Die vorgeschlagenen Tarifanpassungen sollen sicherstellen, dass wir für alle Einkommensstufen eine attraktive Steuerbelastung anbieten können. Die Mehreinnahmen aus der Steuergesetzrevision Schätzungswesen werden also sowohl für gezielte Senkungen bei der Vermögens- wie eben auch bei der Einkommensteuer eingesetzt.

Was könnte das für ein Ehepaar heissen?

Ich mache gerne ein konkretes Beispiel. Im geltenden Recht können verheiratete Personen den heutigen Kleinverdienerabzug wie die ledigen Personen nur einmal geltend machen. Dies, obwohl Steuerabzüge für Verheiratete üblicherweise höher ausfallen als für Ledige und obwohl ein verheiratetes Paar mit gleich hohen Einkommen wie eine alleinstehende Person wirtschaftlich nicht gleich stark ist. Diese spezifische Heiratsstrafe in diesem unteren Einkommensbereich soll mit einer Tarifintegration abgeschafft werden. Verheiratete mit kleinerem Einkommen werden damit steuerlich entlastet.

Im linken Ratsspektrum wird man verlangen, dank Mehreinnahmen frühere Sparmassnahmen rückgängig zu machen.

Von der Steuergesetzrevision 22 profitieren alle, weil wir die Abzüge für die Krankenkassenprämien für alle um 50 Prozent erhöht haben. Damit erhalten alle natürlichen Personen jährlich eine Steuerreduktion von insgesamt knapp 90 Millionen Franken. Soeben sind wir bei der CS-Studie zur Standortqualität von Platz 5 auf Platz 7 erneut zurückgefallen. Unsere Kochrezepte für eine erfolgreiche Zukunft zeigen auf, wie der Aargau für alle als Wohn- und Wirtschaftskanton attraktiver wird. Mit der saldoneutralen Umsetzung ist steuerliche Wettbewerbsfähigkeit finanzierbar. Und gleichzeitig können wir die strategischen Investitionen tätigen, die den Aargau gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch vorwärtsbringen. Es sind Kochrezepte für eine erfolgreiche Zukunft. Für uns alle.

