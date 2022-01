Nachgefragt: Dieter Egli über Polizeipräsenz und Corona-Verstösse

Nachgefragt Sicherheitsdirektor Dieter Egli: «Die Kantonspolizei sorgt schon nur durch ihre Präsenz dafür, dass die Corona-Regeln eingehalten werden» Im Kanton Aargau wurden im schweizweiten Vergleich vergleichsweise wenig Coronakontrollen durchgeführt. Der zuständige Regierungsrat Dieter Egli sagt, warum die Strategie der Kantonspolizei trotzdem funktioniert. Und er betont, das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei sei nach wie vor gross. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieter Egli sagt, bei der Kontrolle der Coronavorgaben im Aargau habe sich Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden bewährt. Fabio Baranzini

Bei einer Auswertung der von CH Media hat sich gezeigt, dass der Aargau vergleichsweise wenig Covid-Kontrollen durchführt. Hat sich diese Strategie bewährt?

Dieter Egli: Zum Vergleich ist zu sagen, dass die Kantonspolizei Aargau nur geplante Covid-Kontrollen erfasst und nicht die vielen Kontrollen im Rahmen der üblichen Patrouillentätigkeit. Sie geht aber auf jeden Fall allen Meldungen von Drittpersonen nach. Was sich sicher bewährt hat, ist die Zusammenarbeit der Kantonspolizei mit weiteren Kontrollorganen und dem Kantonsärztlichen Dienst. Die Kantonspolizei sorgt auch nur schon durch ihre Präsenz dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Sie macht Betriebe auf Regelverstösse aufmerksam, und erfahrungsgemäss reagieren die meisten Leute darauf verständnisvoll und solidarisch.

Wie steht es um die Verfolgung der Covid-Betrugsfälle im Aargau?

Der Regierungsrat schätzt, dass rund 400 Verfahren eröffnet werden müssen, um die Fälle zu ahnden. Die Verfahren werden konsequent angegangen. Wie lange die Bearbeitung dauert, hängt auch von den Ressourcen ab. Für die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei wurden zusätzliche befristete Stellen beantragt, um die Verfahren zu beschleunigen. Diese Vorlage wird im Januar in den Grossen Rat kommen.

Die Bevölkerung wird aufgerufen, verdächtige Beobachtungen zu melden, etwa um Einbrüche zu verhindern. Artet das bei Corona-Verstössen nicht ins Denunziantentum aus?

Wie gesagt, die Kantonspolizei geht allen Meldungen nach, aber natürlich ist es manchmal auch nicht einfach, die Situation einzuschätzen. Dabei versucht die Polizei jeweils mit Augenmass abzuwägen, ob und wann eine Intervention sinnvoll ist. Das sind sich die Beamtinnen und Beamten gewohnt. Und es ist auch verständlich, dass in der momentanen Situation manche Leute Angst haben.

Im Aargau wird geprüft, ob es künftig eine Einheitspolizei geben soll. Wann kann man einen Entscheid erwarten?

Wir haben eine gute, effiziente Polizeiorganisation und die Bevölkerung fühlt sich sicher, das hat die Evaluation im letzten Jahr ergeben. Der Bericht dazu nennt zwei Möglichkeiten: mit dem dualen System fortfahren und es optimieren oder ein Wechsel zur Einheitspolizei. Im Moment prüfen die Gemeinden und der Kanton gemeinsam, was die bessere Lösung ist – und zwar ergebnisoffen. In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird dann der Regierungsrat einen Planungsbericht erstellen, der vom Grossen Rat im nächsten Jahr beraten werden soll.

Wie ist die Kantonspolizei Aargau denn momentan aufgestellt?

Die Polizei hat im vergangenen Jahr einen sehr guten Job gemacht. Sie spielt gerade in dieser Zeit eine zentrale Rolle: Sie gewährleistet Stabilität und Sicherheit und sorgt dafür, dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird. Gemessen an der Bevölkerung ist das Korps der Kantonspolizei Aargau schweizweit nach wie vor immer noch das kleinste. Ich bin aber sehr erfreut darüber, dass der Grosse Rat neue Stellen gesprochen hat und auch gewisse Löhne angepasst wurden. Das zeigt, dass die Arbeit anerkannt wird. Und das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei ist weiterhin gross, dies zeigt auch die aktuelle Sicherheitsstudie der ETH und der Armee.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen