Kriminologe Martin Killias: «Zeugen können sich massiv täuschen»

Interview Kriminologe Martin Killias: Darum gibt es auch bei uns so viele Fehlurteile bei Strafbefehlen Walter Gross sass wegen eines Fehlurteils zwölf Jahre im Gefängnis. Kriminologe Martin Killias sagt, auch heute komme es in der Schweiz noch zu Justizirrtümern, aber hauptsächlich betreffen diese Strafbefehle ohne Anhörung der Beschuldigten. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Kriminologe Martin Killias hat in mehreren Studien untersucht, warum es zu Justizirrtümern kommt. Jutta Vogel

Martin Killias lehrte bis 2018 Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, zuletzt an der Universität St.Gallen. Zuvor war er ordentlicher Professor an den Universitäten Zürich und Lausanne. Killias hat in mehreren Nationalfondsstudien untersucht, warum und wie oft es zu Fehlurteilen kommt.

Auch heute kommt es noch zu Justizirrtümern. Wie kommen diese am häufigsten zu Stande?

Martin Killias: Es gibt ein paar grundsätzliche Fehlerquellen. Eine ist die Zeugenidentifikation: In den USA gab es beispielsweise etliche Fälle von Vergewaltigung, bei denen Fehlurteile dank DNA entdeckt und die mutmasslichen Täter entlastet werden konnten. Diese waren allein aufgrund der vermeintlichen Identifikation durch das Opfer verurteilt worden.

Warum erinnern sich Zeugen falsch?

Gerade bei länger zurückliegenden Ereignissen kann sich die Erinnerung massiv verändern. Das Gedächtnis setzt zum Beispiel unbewusst zwei verschiedene Personen zu einer zusammen. Dahinter steckt kein böser Willen, aber im Zweifelsfall ist das technische Urteilsvermögen immer besser als das menschliche.

Dabei täuschen sich die Opfer häufiger über die Identität einer Person als über die «Geschichte». Heutzutage hat man zum Glück bessere technische Möglichkeiten, um Tatverdächtige zu entlasten. Ein weiteres Problem kann sein, wenn die Zeugen unter sehr viel Druck befragt werden und sie nicht frei erzählen können, sondern in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Dieses Problem haben wir in Europa zum Glück viel weniger als in den USA.

Im Fall Gross hat ein Experte die Spuren falsch eingeschätzt. Sind heutzutage die Expertinnen und Experten zuverlässig?

Auch Experten können sich irren. Zudem kann es Spuren geben, die unsauber sind, Fingerabdrücke können falsch gelesen werden und so weiter. Wenn ein Beschuldigter eine Tat hartnäckig bestreitet, sollte auf jeden Fall eine Zweitbeurteilung erfolgen.

Was sind weitere Fehlerquellen?

Diese sehe ich bei Verfahren, bei denen die Beschuldigten nicht zu Wort kommen. In den USA sehen über 90 Prozent der Angeklagten gar nie einen Richter. Bei uns sind diese unpersönlichen Strafverfahren im Bereich der Bagatelldelikte zu finden, also bei den Strafbefehlen. Da ist das maximale Strafmass aber sechs Monate Freiheitsstrafe – in den USA werden die unpersönlichen Strafverfahren aber auch bei sehr viel ernsteren Delikten durchgeführt.

Also kommt es sowohl in den USA als auch in der Schweiz zu Fehlurteilen, aber in den USA sind die Konsequenzen schlimmer?

Ja, das könnte man so sagen. In den USA kommt ein weiteres Problem hinzu: Stellen Sie sich vor, jemand ist wegen eines Sexualmordes angeklagt. Der Staatsanwalt kann dem Beschuldigten einen Deal vorschlagen. Wenn er beispielsweise die Vergewaltigung zugibt, dann könnte der Staatsanwalt die Mordanklage und damit vielleicht die Todesstrafe vom Tisch nehmen. So werden Beschuldigte dazu verleitet, etwas zuzugeben, auch wenn sie es gar nicht getan haben.

Und in der Schweiz sehen Sie das Problem hauptsächlich bei den Strafbefehlen?

Ja, diese werden exzessiv ohne Anhörung eingesetzt. Meistens schreibt der Staatsanwalt den Strafbefehl aufgrund der polizeilichen Befragung, ohne den Beschuldigten gehört zu haben. Ein weiteres Problem: Es gibt nur zehn Tage Frist, um Einsprache zu erheben.

Können Sie ein Beispiel nennen, wie es mittels Strafbefehl zu einem Fehlurteil kam?

Mir ist ein Fall bekannt, da wurde jemand im Dorf drei Mal mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Er hat es aber versäumt, den Strafbefehl anzufechten. Später ist dann herausgekommen, dass der Lehrling der Garage mit seinem Auto Spritzfahrten unternommen hatte.

