Hansjörg Knecht: Fast die ganze Freizeit der Politik geopfert

«Ich habe fast die ganze Freizeit der Politik geopfert»: Deshalb tritt Hansjörg Knecht (SVP) nach vier Jahren im Ständerat zurück SVP-Ständerat Hansjörg Knecht ist zugleich Mühlenbesitzer und sagte stets, im Bundeshaus brauche es Milizpolitiker und Unternehmer. Nun verzichtet Knecht im Herbst 2023 auf eine erneute Kandidatur für das Stöckli und sagt: «Ich habe festgestellt, dass der Aufwand immer grösser wird.»

Ständerat Hansjörg Knecht will den Weg für jüngere Kräfte in der SVP frei machen. Dominic Kobelt

Herr Knecht, was hat letztlich den Ausschlag gegeben für Ihren Entscheid, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten?

Hansjörg Knecht: Es gab nicht den einen Anlass, der mich dazu gebracht hat, der Entscheid ist über Wochen und Monate gereift. Ich war 34 Jahre lang politisch tätig auf allen Ebenen, deshalb fällt mir der Verzicht nicht leicht. Aber ich habe festgestellt, dass der Aufwand immer grösser wird, um die politischen Geschäfte seriös zu studieren und vorzubereiten. Aber auch die Repräsentationsaufgaben nehmen ständig zu, die zeitliche Belastung ist so hoch geworden, dass ich einen Entscheid treffen musste.

Sie sagten immer, es brauche Praktiker im Bundeshaus – ist ein solches Amt für einen Unternehmer mit eigener Firma gar nicht möglich?

Es ist nur möglich, wenn die Familie zu 100 Prozent hinter einem steht und man selber bereit ist, auf vieles zu verzichten. Ich habe den Anspruch, meine Aufgaben als Politiker und als Unternehmer gleichermassen gut zu erfüllen. Dies wird zunehmend schwieriger und bedeutet in meinem Fall, dass ich praktisch die ganze Freizeit der Politik opfere. Das habe ich jahrelang getan, jetzt möchte ich auch etwas mehr Zeit für mich und meine Familie, zudem stehen in der Unternehmensgruppe Knecht Mühle einige Expansionsprojekte an, die ich eng begleiten will.

Wurden Sie von der Belastung als Ständerat überrascht?

Nein, ich wurde nicht überrascht, als erfahrener Nationalrat wusste ich, was mir im Ständerat bevorsteht. Während der Coronazeit wurde der Politbetrieb etwas ruhiger, es gab sehr wenige Anlässe, das brachte ein bisschen mehr Zeit. Allerdings gab es diverse Gesetze, die im Schnellverfahren behandelt werden mussten und zuletzt hat die Hektik wieder deutlich zugenommen.

Ist es nicht möglich, mit einem persönlichen Mitarbeiter für Entlastung zu sorgen?

Bis zu einem gewissen Grad ist das möglich, aber die Geschäfte, die in meiner Kommission behandelt werden, muss ich natürlich selber detailliert studieren. Weil die SVP im Ständerat mit relativ wenigen Personen vertreten ist, entfallen auf die einzelnen Mitglieder unserer Partei in den Kommissionen mehr Geschäfte.

Am Ende der Legislatur werden Sie fast 64-jährig sein, in Ihrer Mitteilung schreiben Sie, dass Sie Platz machen wollen für jüngere Leute. Sollen also nur jüngere Personen Ihre Nachfolge antreten – und muss es eine Frau sein?

Ob am Ende eine Frau oder ein Mann für die SVP für den Ständerat kandidiert, ist aus meiner Sicht nicht entscheidend. Es muss die optimale Besetzung für dieses Amt sein und ich bin überzeugt, dass die Findungskommission unter Parteisekretär Pascal Furer zur gegebenen Zeit die richtige Person präsentieren wird.

