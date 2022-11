BFE-Sprecherin: Gaskraftwerke als Reserve unabdingbar

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

nachgefragt «Gaskraftwerke als Reserve sind unabdingbar, bis wir die Energiewende geschafft haben» Das Gaskraftwerk in Birr ist umstritten: wegen der ökologischen Bilanz, wegen der hohen Kosten, wegen des verursachten Lärms. Marianne Zünd, Sprecherin des Bundesamtes für Energie, erklärt im Interview, weshalb die Anlage trotz dieser Kritikpunkte nötig ist. Jocelyn Daloz 29.11.2022, 05.00 Uhr

Wie viel kostet das Gaskraftwerk in Birr die Schweiz?

Marianne Zünd: Es ist wichtig hervorzuheben: Den Steuerzahler kostet es nichts. Das wird über den Stromverbrauch abgerechnet. Jeder Verbraucher zahlt einen Teil dieses Reservekraftwerkes – analog zu den anderen Kapazitäten, wie der Wasserkraftreserve.

Die Stromverbraucher zahlen also, selbst wenn sie es nie brauchen?

Genau. Rein die Bereitstellung in Birr und die Verfügbarkeit des Kraftwerks kosten 470 Millionen Franken.

Das ist viel Geld für ein Gas- und Ölkraftwerk, das bei Inbetriebnahme sehr viel CO 2 ausstösst. Das kritisieren die Klimaaktivisten, die am Montag in Birr demonstrierten. Verstehen Sie die Kritik, dass andere Lösungen hätten gefunden werden sollen?

Man muss den Zeitfaktor betrachten: Es zeichnete sich Anfang bis Mitte Jahr ab, dass im Winter der Strom knapp werden könnte. Ganz Europa hat begonnen, Reserven zu bilden. Das ist in erster Linie Gas und betrifft die Schweiz ganz direkt: Im Winter importieren wir mit Gas produzierten Strom. Innerhalb eines halben Jahres können Sie nicht wesentliche Programme aufstellen, die garantieren können, dass massiv Strom eingespart wird. Sie können auch nicht genügend Photovoltaik- oder Windkraftanlagen bauen. Das Einzige, was übrig blieb, war, Reserven aufzubauen oder solche Kraftwerke wie in Birr als temporäre Lösung aufzustellen.

Eine weitere, hier im Aargau oft gehörte Kritik ist der Lärm und die Nähe zu einem Wohnquartier und einer Schule. Welche Zusatzmassnahmen hat der Bund General Electric auferlegt, um den Lärmpegel niedrig zu halten?

Der Bund hat verschiedene Lärmschutzmassnahmen gefordert, die nicht alle im kommenden Winter umgesetzt werden können. So zum Beispiel eine grosse Schutzwand, die 20 Meter hoch wird, also massiv.

Diese Wand hatte GE also nicht geplant, bevor sich der Bund einschaltete?

Jedenfalls nicht so hoch, nein. Zudem werden auch Schalldämpfer auf den Turbinen installiert. Diese sind bestellt, werden allerdings aufgrund eines Lieferproblemes nicht schon im Winter montiert, sondern erst im Laufe des nächsten Jahres. Im nächsten Winter sind sie sicher da – das Kraftwerk ist für vier Jahre vorgesehen. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es nicht zu kalt wird und die französischen Atomkraftwerke wieder in Betrieb gesetzt werden, sodass in Birr diese Turbinen gar nicht erst rattern müssen. Dann kommen wir mit einem blauen Auge davon. Der nächste Winter dürfte allerdings schlimmer ausfallen.

Marianne Zünd leitet die Kommunikation des Bundesamtes für Energie. Sandra Ardizzone

Warum wird der Winter 2023/24 schwieriger?

Bis Mitte des Jahres 2022 wurde noch Gas von Russland geliefert und die Gasspeicher wurden gefüllt. Nächstes Jahr werden wir ganz ohne russisches Gas auskommen müssen. Wenn es uns nicht gelingt, die Speicher zu füllen, haben wir ein grösseres Problem.

Wäre es vorstellbar, dass diese Gasturbinen auch nach den geplanten vier Jahren hierbleiben und allenfalls mit klimafreundlicheren Alternativen – ökologische Treibstoffe oder Wasserstoff – wie ein normales Kraftwerk betrieben werden?

Nein. Das Kraftwerk in Birr wird ganz klar 2026 abgebaut. Der Bund plant jedoch, bis ins Jahr 2030 Reservekapazitäten von bis zu 1000 Megawatt aufzubauen. Es werden höchstwahrscheinlich ebenfalls Gaskraftwerke sein. Aber die Wasserstofftechnologie entwickelt sich und es ist möglich, Gaskraftwerke mit Gasgemischen zu betreiben. Die Zukunft wird zeigen, wie genau diese Kapazität ausgebaut wird. Aber sicher ist, dass wir eine Energiereserve brauchen, die wir auf Abruf bereitstellen können, solange wir uns in der Transition zu erneuerbaren Energien befinden.

