Nagra: Aargau hätte Verpackung beim Endlager bevorzugt

Der Aargauer Regierungsrat kann den Entscheid für ein Endlager in Nördlich Lägern und eine Verpackungsanlage in Würenlingen nachvollziehen. Ganz zufrieden ist Energiedirektor Attiger allerdings nicht – und er will sich für eine Abgeltung der Standortgemeinde Würenlingen und der Region einsetzen.

Mathias Küng Jetzt kommentieren 12.09.2022, 18.56 Uhr