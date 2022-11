Polizei im Aargau: Die Meinungen zum Regierungsvorschlag

Reaktionen «Die Zeiten des Dorfpolizisten sind vorbei»: So beurteilen Grossrätinnen und Grossräte die Ideen zur Weiterentwicklung der Polizei Die Politik ist sich einig, dass der Kanton Aargau mehr Polizistinnen und Polizisten braucht. Ob eine Einheitspolizei oder weiterhin das duale System zu bevorzugen sei, darüber gehen die Meinungen auseinander. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Der Regierungsrat möchte am dualen System von Kantons- und Regionalpolizei festhalten, aber personell aufstocken. Dafür schlägt er zwei Varianten vor: Entweder, die im Gesetz vorgeschriebene Zahl von momentan einer Polizistin oder einem Polizisten pro 700 Einwohnerinnen und Einwohner würde gesenkt auf das Verhältnis 1:650. Oder, das Verhältnis als Minimalbestand bei 1:700 belassen, dafür könnte flexibler über einen Auf- oder Abbau der Spezialversorgung beschlossen werden. Diese beinhaltet etwa die Bereiche Cybercrime, Menschenhandel oder organisierte Kriminalität.

Doch wie gross sind die Chancen, dass die Ergebnisse des Evaluationsberichts, der jetzt in die Vernehmlassung geht, auch im Sinne des Regierungsrats umgesetzt werden? SP-Grossrätin Lelia Hunziker stört sich daran, dass der Regierungsrat am dualen System von Kantonspolizei und Regionalpolizei festhalten möchte.

SP-Grossrätin Hunziker: «Die Zeiten des Dorfpolizisten sind vorbei»

«Schon jetzt werden wichtige Aufgaben wie etwa Gefangenentransporte an Dritte ausgelagert», kritisiert Hunziker. Eine Einheitspolizei hätte den regionalen Flickenteppich beseitigt, Möglichkeiten zur Spezialisierung gegeben, und die Führung wäre ressourcenschonender und effizienter, argumentiert sie.

«Ich sehe bei einer Einheitspolizei nur Vorteile.»

Lelia Hunziker findet den Vorschlag des Regierungsrats mutlos. Sandra Ardizzone

Und die gute Verankerung der Regionalpolizeien bei Bevölkerung und Gemeinden? «Heute schon kommt ja die Einheit zu einem Notfall, die am nächsten ist – oft ist das die Kantonspolizei. Nähe kann man heute auf vielerlei Art erzeugen. Dafür braucht es nicht einen Polizeiposten und einen Dorfpolizisten oder eine Dorfpolizistin. Diese Zeiten sind vorbei.»

FDP-Grossrätin Marclay: «Auch in einer Einheitspolizei gibt es Schnittstellen»

Für die Freisinnigen steht die Frage nach dem System dagegen nicht im Vordergrund, erklärt Grossrat Gabriel Lüthy: Entscheidend sei die Sicherheit der Menschen im Aargau, unabhängig von der Polizeiorganisation. Polizei und Bevölkerungsschutz seien wichtige Pfeiler dafür.

«Bei der Weiterentwicklung der Polizeien müssen die Abschaffung von Doppelspurigkeiten und klare Zuständigkeiten im Fokus stehen. Hier gibt es klares Verbesserungspotenzial.»

Suzanne Marclay-Merz ist mit dem Evaluationsbericht zufrieden. Zvg

Parteikollegin Suzanne Marclay, Präsidentin des Verbands Kantonspolizei Aargau, ist mit dem Evaluationsbericht ebenfalls zufrieden: «Es ist wichtig, dass erkannt worden ist, dass ein Stellenausbau absolut notwendig ist. Wir freuen uns aber auch, dass die externe Evaluation ergeben hat, dass das momentane System gut funktioniert.»

Zum Optimierungspotenzial, das im Bericht erkannt wird, etwa bei der Zusammenarbeit von Kantonspolizei und Regionalpolizeien, sagt sie: «In jeder Partnerschaft gibt es Optimierungspotenzial. Auch in einer Einheitspolizei gibt es Schnittstellen, und damit eine ähnliche Problematik, wie im dualen System.»

Roland Vogt sieht noch weiteres Verbesserungspotenzial. Zvg

SVP-Grossrat Vogt: «Es braucht Polizisten auf der Strasse, nicht im Büro»

SVP-Grossrat Roland Vogt, der bei der Stadtpolizei Zürich arbeitet, kann den Regierungsrat unterstützen, für ihn sei entscheidend gewesen, dass am bestehenden System Anpassungen vorgesehen sind. «Die braucht es zwingend.» Der Bericht sieht in den Bereichen häusliche Gewalt und Verkehrsdelikte Optimierungspotenzial, hier kommt es besonders häufig zu Fallübergaben und damit verbunden zu Wartezeiten. «Ich sähe da noch weitere Bereiche, etwa geringfügige Vermögensdelikte wie Ladendiebstähle, bei denen man Kompetenzen an die Regionalpolizeien abgeben könnte.»

Für die SVP seien auch die Kosten ein wichtiger Faktor, noch wichtiger sei aber die Sicherheit. Deswegen findet Vogt den Stellenaufbau richtig, merkt aber an:

«Es braucht Polizisten auf der Strasse und nicht im Büro. Es ist wichtig, dass die Führung schlank gehalten wird.»

Die EVP unterstützt den Regierungsrat im Anliegen, den Bestand der Polizei zu erhöhen und die duale Polizeiorganisation beizubehalten. Gleichzeitig fordert die Partei bessere Arbeitsbedingungen. «Zum einen sind die Arbeitsbedingungen der Polizistinnen und Polizisten durch Überstunden erschwert, die notwendigen Erholungszeiten nicht gewährleistet und das soziale Leben schwer planbar», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Zum anderen erfordere der notwendige Aufbau der Abteilungen für Cybercrime und Menschenhandel zusätzliche personelle Ressourcen.

