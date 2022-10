Benjamin Giezendanner im Interview: «Ich bin kein Übermensch»

Ständeratskandidatur Benjamin Giezendanner: «Die Aargauer Bevölkerung wird wieder ein bürgerliches Duo wählen, und das ist gut so» Benjamin Giezendanner stellt sich als SVP-Kandidat für den Ständerat zur Verfügung. Im Interview spricht er über seine Wahlchancen, die zeitliche Belastung im Stöckli und seinen Wunschpartner. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 28.10.2022, 18.00 Uhr

Benjamin Giezendanner glaubt, dass er Ständeratsmandat, Beruf, Gewerbepräsidium und Familie unter einen Hut bringen kann Claudio Thoma

Seit der Ankündigung von Hansjörg Knecht, nicht mehr anzutreten, sind fast vier Monate vergangen – warum haben Sie sich jetzt zur Kandidatur entschieden?

Benjamin Giezendanner: Für mich war es eine grosse Überraschung, dass Hansjörg Knecht verzichtet und ich fand, dass eine Kandidatur für mich vier Jahre zu früh kommt. Zudem hat mein Vater einst die Wahl ins Stöckli verpasst, das wirkt schon nach. Viele Leute haben mich aber ermuntert, und heute kann ich sagen: Ich habe Lust auf das Amt, halte mich für einen geeigneten Kandidaten und ein Ständeratssitz ist mit Beruf und Familie vereinbar.

Knecht tritt zurück, weil die Belastung als Unternehmer und Ständerat zu gross wird. Sie sind auch Unternehmer – müssten Sie im Geschäft zurückstecken?

Ich bin kein Übermensch und Hansjörg Knecht ist für mich ein Vorbild als Politiker und Unternehmer. Als ich mit ihm sprach, wurde klar, dass er nach Jahrzehnten in der Politik mehr Freizeit möchte. Ich bin überzeugter Milizpolitiker und habe das Glück, dass ich in Rothrist wohne und arbeite. Das würde sich mit dem Ständerat gut vertragen: Im Stöckli dauern die Sitzungen meist bis kurz nach dem Mittag, dann könnte ich am Nachmittag im Geschäft sein.

Sie sind auch Gewerbeverbandspräsident und dreifacher Familienvater. Lässt sich das alles wirklich unter einen Hut bringen?

Meine Frau und ich haben soeben ein Haus gebaut, am Samstag ist Zügeltermin – meine Kandidatur war nicht langfristig geplant. Aber sie lässt sich mit meiner familiären und beruflichen Situation verbinden. Das Präsidium des Gewerbeverbandes möchte ich auf keinen Fall abgeben, diese Aufgabe macht mir sehr viel Spass. Dadurch bin ich mit der Wirtschaft und den Menschen im Aargau verbunden, was mir wichtig ist. Ich bin auch sehr gern an Anlässen im Kanton dabei, das war schon in meinem Jahr als Grossratspräsident so.

Ihr Vater sagte: «Er hat Chancen, aber es wird sauschwierig.» Wie sehen Sie die Aussichten selber?

Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und überlegt, ob ich vier Jahre warten solle mit einer Kandidatur. Aber wenn wir den Sitz verloren hätten, wäre es sehr schwierig geworden, den zurückzuholen. Ich habe die SVP und damit eine Wählerbasis von über 31 Prozent im Rücken. Zudem bin ich überzeugt, dass ich im bürgerlichen Lager und in der Mitte viele Stimmen holen werde. Ich glaube nicht, dass die SP und die Grünen stark genug sind, um einen Ständeratssitz zu holen. Die Aargauer Bevölkerung wird wieder ein bürgerliches Duo wählen, und das ist gut so.

Sie haben Parallelen zu Thierry Burkart: Sie waren Grossratspräsident, kandidieren nach einer Legislatur im Nationalrat – wäre er Ihr Wunschpartner im Ständerat?

Ja, er wäre mein Wunschpartner, und ich gehe davon aus, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird. Thierry Burkart ist Anwalt, ich bin Unternehmer, wir sind uns bei politischen Fragen nicht immer einig. Aber er ist ein sehr guter Ständerat, der sich für den Aargau einsetzt. Thierry Burkart hat als langjähriger Grossrat und ehemaliger Ratspräsident eine kantonale Bindung, das finde ich für dieses Amt sehr wichtig.

