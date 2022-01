Nachgefragt Politologe zur Covidgesetz-Abstimmung: «Dass sie ihr Ziel deutlich verpassten, war für die Gegner ein Schock» Der Politologe am Liechtenstein Institut und Mitverfasser einer ganz neuen Studie des Zentrum für Demokratie Aarau, Thomas Milic, zu den Gründen für Zustimmung und Ablehnung im letzten November. Mathias Küng Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Studien-Mitautor Thomas Milic. Zvg

80 Prozent wussten sogleich, wie sie stimmen würden. Warum?

Thomas Milic: Die Coronapandemie dauert schon länger, und wir hatten schon eine Abstimmung über das Covidgesetz. Da haben sich die Leute bereits eine dezidierte Meinung gebildet. Deshalb bewirkte auch die massive Neinkampagne praktisch nichts. Kaum jemand liess sich dadurch ins Nein-Lager holen.

Dann war der enorme Aufwand der Gegner vergeblich?

Das stimmt so nicht. Sie konnten so insgesamt stark und «ihre» Leute klar besser mobilisieren als die Befürworter. Beim Stimmentscheid zählte auf beiden Seiten klar die subjektive Wahrnehmung. Wobei für Zertifikatsgegner viel mehr auf dem Spiel stand als für Befürworter. Sie wollten schon ein Zeichen gegen eine mögliche spätere Impfpflicht setzen.

War die Befürchtung denn unberechtigt? Die Pflicht kommt in Österreich, vielleicht auch bei uns?

Dafür müsste man das Gesetz ändern, das braucht viel Zeit, ein Referendum wäre sicher, und dessen Ausgang an der Urne ungewiss. Ich glaube eher nicht, dass es in der Schweiz eine Impfpflicht geben wird.

Das hohe Vertrauen der Befürworter in Bundesrat, Pharma und wissenschaftliche Task Force, das Ihre Auswertung offenbart, erstaunt.

Das Vertrauen in die Regierung ist in der Schweiz und in Liechtenstein traditionell höher als in den anderen Nachbarländern.

Auch jetzt? Warum?

Der Bundesrat wird als eine Art parteiübergreifendes Organ wahrgenommen. Er argumentiert auch weniger ideologisch als zum Beispiel eine Regierung in Deutschland, wo eine Partei den Lead hat und den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Gewiss gibt es auch bei uns Themen, bei denen das Vertrauen in den Bundesrat deutlich tiefer ist, etwa in der Europa- und Ausländerfrage. Doch bei eher technischen Themen wie Corona wird der Bundesrat fast wie ein Expertenregierung wahrgenommen. Das Vertrauen von Impf- und Massnahmenskeptikern ist natürlich kleiner.

Ein Fünftel der Geimpften hat Nein gestimmt. Warum?

Das war wohl weniger ein Protest gegen den Impfstoff als gegen den Druck für die Impfung, den die Regierung aufgebaut hat. Wir mussten bei der Auswertung aber feststellen, dass Impfskeptiker oder - gegner mit herkömmlichen Umfrageparametern nicht zu fassen sind. Es gibt sie querbeet durch die Bevölkerung, vom Bauarbeiter bis zur Physikprofessorin, ob arm oder reich, jung oder alt. Auch die Parteisympathie war weniger wichtig. Für eine spätere Abstimmung müssten wir erst neue Kriterien finden, um sie wirklich fassen zu können.

Die Gegner waren vor der Abstimmung sehr präsent, jetzt kaum noch. War das Ergebnis für sie ein Schock?

Sie rechneten gewiss mit einem besseren Ergebnis. Es mag sein, dass sich viele Gegner ein Ja nicht vorstellen konnten. So hofften auf ein Nein. Dass die Zustimmung gegenüber der ersten Abstimmung sogar gestiegen ist und sie ihr Ziel deutlich verpassten, war für sie tatsächlich ein Schock.

