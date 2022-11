Der Baumeisterverband kritisiert die Gewerkschaften scharf

Nachgefragt Baumeister: «Die Funktionäre der Gewerkschaften diskreditieren mit Falschbehauptungen ihre Glaubwürdigkeit» Matthias Engel, Pressesprecher des Baumeisterverbandes, reagiert scharf auf die Protestaktionen der Gewerkschaft bei der Baustelle des Kantonsspitals Aarau. Viele Behauptungen der Gewerkschaften im Rahmen der Neuverhandlungen des Gesamtarbeitsvertrages seien schlichtweg falsch. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Gewerkschafter Lorenzo Vasella beobachtet die protestierenden Bauarbeiter, die am 1. November auf der Baustelle des Kantonsspitals in Aarau demonstrieren. Sandra Ardizzone

Wie steht der Schweizerische Baumeisterverband zu den Protestaktionen der Gewerkschaften?

Matthias Engel: Grundsätzlich müssen wir als Arbeitgeberverband festhalten: Wir sind beeindruckt und erfreut, dass sich die Bauarbeiter so stark mit ihrem Job identifizieren und sich in den Verhandlungen zu ihren Arbeitsbedingungen einbringen möchten. Die Meinungsäusserung sollte allerdings aus unserer Sicht ausserhalb der Arbeitszeit stattfinden, also entweder an freien Tagen oder nach Feierabend.

Matthias Engel, Pressesprecher des Baumeisterverbandes. zvg

Die Unia bemängelt, dass der Baumeisterverband die Löhne nur dann der Teuerung anpassen wolle, wenn die Bauarbeiter einer Flexibilisierung der Arbeitszeit zustimmen.

Das stimmt so nicht. Es deutet im Gegenteil alles darauf hin, dass die Löhne eher steigen werden, dies auch für die Bauarbeiter über 50. Wir sind bereit, über höhere Löhne zu sprechen. Dass wir mehr Handlungsspielraum haben, wenn wir mit einem modernen Landesmantelvertrag arbeiten können, der den heutigen Bedürfnissen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern entgegenkommt, ist ein Fakt.

Dabei behauptet die Unia aber gerade, dass Sie ältere Mitarbeitende um eine Lohnstufe degradieren möchten und die Bedingungen lockern wollen, um diesen Personen zu kündigen.

Auch das stimmt nicht, an der sechsmonatigen Kündigungsfrist werden wir nicht rütteln. Ältere Bauarbeiter werden auch weiterhin in ihrer bestehenden Lohnkategorie bleiben. Das sind schlicht Falschbehauptungen, die trotz eindeutiger Korrekturen an der Verhandlungsrunde vom 21. Oktober aufgestellt werden. Die Gewerkschaftsfunktionäre diskreditieren so ihre Glaubwürdigkeit.

Wie kann eine solche Schere zwischen den Aussagen der Gewerkschaften und denen der Bauherren entstehen?

Die Gewerkschaften sind zwar berechtigt, für ihre Klientel zu kämpfen und ihre eigenen Ideen zu vertreten. Wir wären allerdings froh, wenn sie ehrlich argumentieren würden, statt in der Öffentlichkeit Emotionen mit Argumenten zu schüren, die nicht am Verhandlungstisch gefallen sind. Wir sollten weiterhin konstruktiv miteinander umgehen können. Unser Ziel ist ein neuer Landesmantelvertrag ab dem 1. Januar 2023, und das sollte auch das Ziel der Gewerkschaften sein.

Länger im Sommer arbeiten, dafür weniger im Winter. Inwiefern kommt das den Bauarbeitenden zugute, wie Sie jüngst sagten?

Wir würden am jährlichen Stundensaldo nicht rütteln, die maximalen 48 Stunden pro Woche würden gleich bleiben. Die Frage ist mehr, wie die Jahreskalenderplanung aussieht: Wir möchten, dass Bauunternehmen flexibler ihre Pläne erstellen können, ein bis zwei Monate vorher etwa, um besser auf baustellenspezifische Gegebenheiten reagieren zu können. Das ist mit einem starren Kalender, der Anfang Jahr abgegeben werden muss, nicht möglich. Auch wollen wir einfacher und ohne Lohneinbusse für die Arbeitnehmer auf Schlechtwetter oder Hitze reagieren und die Leute aus Risikosituationen herausnehmen können.

Das hilft dem Arbeitgeber. Inwiefern hilft das dem Arbeitnehmer?

Der Fussballfan weiss auch nicht im Dezember, wann der FC Aarau spielt, oder der Familienvater, der einen Papa-Tag beziehen will, weiss auch noch nicht, wann seine Frau frei hat oder eine Weiterbildung absolvieren wird. Sie sind dann froh, wenn nicht alles bereits ein Jahr zuvor vorgegeben ist.

