Baby geschüttelt, Eltern freigesprochen: Wurde gepatzt?

Bezirksgericht Zofingen Baby geschüttelt, Eltern freigesprochen: Wurde bei den Ermittlungen gepatzt? Eine enge Bezugsperson ist für die Verletzungen eines zwei Monate alten Babys verantwortlich, davon ist das Gericht überzeugt. Doch weder gegen den Vater noch gegen die Mutter gab es genügend Beweise. Haben die Ermittler gepatzt? Wir haben bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 22.09.2022, 20.25 Uhr

Das Baby des Paares wurde offenbar geschüttelt und erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) Keystone

Herr Schuler, ein Kleinkind hat schwere Verletzungen davongetragen, weil es geschüttelt wurde. Das Gericht befand, dass eine enge Bezugsperson dafür verantwortlich sein muss, aber weder gegen die Mutter noch gegen den Vater gab es genügend Beweise, beide wurden freigesprochen. Wird die Staatsanwaltschaft das Urteil anfechten?

Adrian Schuler: Es ist noch nicht klar, ob wir vor Obergericht gehen, dazu müssen wir zuerst das schriftliche, ausführliche Urteil abwarten. In Fällen, in denen ein Baby geschüttelt wird, ist es leider sehr oft schwierig zu beweisen, wer die Tat begangen hat.

Adrian Schuler, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Aargau. Dominic Kobelt

Das Protokoll der Einvernahme der Mutter wurde nicht zugelassen, der Staatsanwalt sagte vor Gericht, die Aussagen seien sehr belastend. Grund war, dass sie nicht genügend über ihre Rechte aufgeklärt worden sei. Wurde hier gepatzt?

Die Einvernahmen wurden von der Polizei korrekt durchgeführt. Als die Frau gefragt wurde, ob sie einen Pflichtverteidiger möchte, hat sie gesagt, sie habe in ihrem Leben noch nie einen Anwalt gebraucht, was die Beamten als «Nein» werteten. Das Gericht sah dies anders. Es geht hier um juristische Details. Zudem wurden auch noch weitere Einvernahmen durchgeführt. Dass das Gericht diese nun nicht zugelassen hat, ist legitim. In dieser Situation ist einzig das Gericht für die schlussendliche Beurteilung der Beweise zuständig.

Auch das informelle Gespräch zwischen einer Polizistin und der Beschuldigten wurde nicht zugelassen.

Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, alle be- wie auch entlastenden Beweise zu sammeln und hat deshalb richtigerweise auch auf diese Dokumente abgestützt. Das Gericht hat hier festgehalten, dass die Mutter nicht ausreichend darauf hingewiesen worden sei, dass auf derartige Aussagen ausserhalb einer Einvernahme aufmerksam gemacht werden darf, wenn diese derart prozessrelevant erscheinen.

Müssten dann die Polizistinnen und Polizisten diesbezüglich geschult werden?

Nein. Polizisten müssen kein Jura-Studium haben und es wäre auch nicht zielführend, sie wie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte noch intensiver juristisch zu schulen. Ebenso müssen die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft keine Polizisten sein. Selbstverständlich nehmen wir diesen Einzelfall aber auf und werden ihn intern ansprechen, sodass wir – auf Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft – daraus lernen und uns verbessern können.

Der Staatsanwalt hat vor Gericht die Vermutung angestellt, die Beschuldigte könnte am Münchhausen-Stellvertretersyndrom leiden. Wenn die Staatsanwaltschaft eine psychische Erkrankung vermutet, warum wurde dann kein Gutachten in Auftrag gegeben?

Ein Gutachten stellt einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre dar und erfordert eine deutlichere Grundlage. Wenn ein Gutachter eine Erkrankung feststellt, dann ist diese aktenkundig. In diesem Fall war es so, dass die Beschuldigten nur sehr wenige Aussagen machten. Die vorliegende Beweislage hätte ein Gutachten nicht gerechtfertigt. Es wäre schlicht unverhältnismässig gewesen.

