Neue Chefs von Accelleron im Interview

100 Tage an der Börse – die neuen Chefs von Accelleron im Interview: «Wir sind nicht Gewinner des Ukraine-Krieges»

Seit 106 Tagen ist Accelleron an der Börse. Verwaltungsratspräsident Oliver Riemenschneider und CEO Daniel Bischofberger erklären im Interview, was die Abspaltung von der ABB ermöglicht, wie die Dekarbonisierung zu bewältigen ist und weshalb der Krieg ihr Geschäft nicht so stark beeinflusst, wie man glauben könnte.