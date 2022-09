Markus Dieth wird Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen

Nachfolge Markus Dieth wird neuer Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen - das ist historisch für den Aargau Der Aargauer Regierungsrat Markus Dieth übernimmt per 1. Januar 2023 das Präsidium der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). Mit Dieth wird erstmals ein Vertreter aus der Nordwestschweiz höchster Kantonsvertreter sein. 23.09.2022, 10.32 Uhr

Markus Dieth wird per 2023 Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Valentin Hehli

Der Aargauer Regierungsrat Markus Dieth wird per 1. Januar 2023 der höchste Kantonsvertreter der Schweiz sein. Er ist der erste Nordwestschweizer, der dieses Amt innehat. Am Freitag wählte ihn die Plenarversammlung in Bern als Nachfolger des Bündner Regierungsrats Christian Rathgeb, der das Amt seit dem 1. Juni 2020 innehat. Auch der Bündner war der erste Vertreter seines Kantons.