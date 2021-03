Der Aargau will zusammen mit anderen Kantonen eine nationale Islam-Taskforce schaffen. Dies kündigt die Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss von FDP-Grossrat Adrian Schoop an. Die Taskforce soll aber keine Sicherheitsbehörde sein, sondern eine Expertengruppe, um den politischen Islam zu erforschen.

Fabian Hägler 25.03.2021, 05.00 Uhr