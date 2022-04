Der P-26-Bunker in Rüfenacht ist jetzt für Besucher offen

Museumseröffnung Vom Lager des geheimen Widerstands zum Museum: Der P-26-Bunker in Rüfenach ist jetzt für Besucher offen Gebaut wurde die Festung zur Verteidigung im Zweiten Weltkrieg, danach nutzte sie die Widerstandsorganisation P-26 als Zentrallager. Jetzt ist der Bunker in Rüfenach ein Museum. Zur Eröffnung gabs Erzählungen aus der Zeit des geheimen Widerstands. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Im Innern des P-26-Bunkers. Das Museum erzählt seine Geschichte. Dominic Kobelt

Die grosse Festung Rein wurde 1939/40 als Artilleriewerk «Adlerhorst» gebaut und sollte mit ihren Kanonen einen gegnerischen Vorstoss östlich der Aare ins Wasserschloss bei Brugg verhindern. 1988 wurde die Festung zu einem Zentrallager der geheimen Widerstandsorganisation P-26 umgebaut – ihr Deckname war fortan «Schloss».

Am Samstag wurde die Festungsanlage feierlich als Museum wiedereröffnet. In rund zweistündigen Führungen können Interessierte das aufwendig restaurierte Innenleben besichtigen und in die Geschichte eintauchen. Der dafür zuständige Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal hat viel Herzblut in die Restaurationsarbeiten gesteckt, und das spürt man in jedem Raum.

Mit 31 Jahren rekrutiert – weil sie Lehrerin war

Susi Noger war einst Mitglied der Geheimorganisation P-26 und berichtete anlässlich der Museumseröffnung von ihren Erlebnissen. Im Alter von 31 Jahren war sie vom Götti ihres Mannes angeworben worden – Mitglieder rekrutierten jeweils Leute, die in ihre Zelle passten. «Mein Job als Lehrerin war einer der Gründe, der mich für die Aufgabe qualifizierte», erzählte Noger nun, rund 30 Jahre später. «Durch meinen Job hatte ich die Möglichkeit, zwischendurch zu verschwinden, ich konnte etwa sagen, ich sei an einer Weiterbildung.» Das stimmte sogar in manchen Fällen, wobei Noger nicht als Lehrerin, sondern für die P-26 ausgebildet wurde.

Susi Noger, ehemaliges Mitglied der P26, erzählte an der Eröffnungsfeier aus ihrer Zeit beim geheimen Widerstand. Dominic Kobelt

«Ich wäre als Funkerin zum Einsatz gekommen. Wir waren nicht eine Geheimarmee, wie es manchmal in den Medien dargestellt wurde», machte die St. Gallerin klar. Wäre die Schweiz von einer fremden Macht besetzt worden, hätte die P-26 Nachrichten übermittelt und allenfalls Sabotageakte verübt. Attentate oder Ähnliches waren nie Teil des Auftrags.

Die Tasche in der linken Hand war eine Warnung

Trotzdem tönen die Erlebnisse von Noger wie aus einem James-Bond-Film: Ihr Einführungskurs fand im «Schweizerhof» statt, einem geheimen Felsbunker bei Gstaad. Der Raum wurde im Bunker in Rüfenach nachgebildet. «Es war immer eine Einzelausbildung, und wenn wir das Zimmer verlassen mussten, dann mussten wir Sturmhauben aufsetzen, sodass unsere Identität geschützt war, wenn wir anderen Mitgliedern begegneten.»

Wenn sie eine Ausbildung absolvieren musste, dann hatte ihr Vorgesetzter sie angerufen und sie in seine Firma bestellt. Nach der Vorbesprechung traf Noger jeweils einen unbekannten Mann, der sie mit einem Erkennungssatz ansprach: «Er fragte mich, ob ich Frau Gerster von der Firma Hügli bin, und ich musste dann antworten, diese sei krank, ich sei ihre Vertretung.» Und auch ein Sicherheitszeichen gab es: «Wenn ich zufällig einen Bekannten getroffen hätte, und mich dann ein fremder Mann angesprochen hätte, wäre das verdächtig gewesen», erklärt die Lehrerin. Um zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist, musste sie ihre Mappe rechts tragen – sollte ihr Kontaktmann sie nicht ansprechen, wechselte die diese auf die linke Seite.

Susi Noger, deren Deckname Tina war, wusste viele weitere spannende Details zu berichten und schloss mit den Worten: «Wenn Tina heute Susi anfunken könnte, und sie fragen würde, ob sie das nochmals machen würde, wäre die Antwort ja.»

Die Geschütze lassen die Anlage beben

1990 wurde vor der Anlage Rein ein «Centurionbunker» mit einer im Berg versteckten 10,5 Zentimeter-Kanone eines Centurion-Panzers gebaut. Die Anlage kann von Gruppen auf Voranmeldung besucht werden. Auf den Führungen wird gezeigt – unterstützt durch Tonbandaufnahmen und andere Effekte – wie von hier aus auf Panzer und andere feindliche Armee-Einheiten geschossen worden wäre.

Dominic Kobelt

Landammann und Kulturminister Alex Hürzeler überbrachte den Dank der Regierung: «Es gibt in unserem Kanton 1660 militärhistorische Anlagen – weder der Aargau noch der Bund könnten diese unterhalten.» Das grosse Engagement des Vereins Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal sei deshalb von grosser

Bedeutung.

