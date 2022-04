Museum Aargau Römer, Habsburger, Industrielle und ab jetzt auch Mönche: Bildungsdirektor Alex Hürzeler eröffnet den zehnten Standort von Museum Aargau Auf der Klosterhalbinsel in Wettingen, dreht sich alles um die Themen Glaube, Macht und Wissen. Mit der Museumssaison 2022 ist die Ausstellung im Kloster eröffnet worden. Hans-Caspar Kellenberger 03.04.2022, 09.30 Uhr

Museum Aargau-Direktor Marco Castellaneta, Landammann Alex Hürzeler (SVP) und Wettingens Gemeindeammann Roland Kuster (Mitte) eröffnen den neuen Museums-Standort auf der Klosterhalbinsel in Wettingen. Alex Spichale

Im Jahr 1227 wurde das Kloster Stella Maris in Wettingen vom Zisterzienserorden gegründet. Es hat während seiner langen Geschichte viel überstanden – einen Grossbrand, die Klosteraufhebung 1841, finanzielle Schwierigkeiten, Zerfall sowie neue Besitzer und Sanierungen.

«Das Kloster hat eine aufwühlende, ereignisreiche Geschichte hinter sich. Nun schreiben wir ein neues, wunderbares Kapitel – für das Kloster, für Wettingen und den Kanton Aargau», sagte Landammann und Bildungs- und Kulturdirektor Alex Hürzeler (SVP) bei der Eröffnung des unterdessen zehnten Standorts von Museum Aargau auf der Klosterhalbinsel. Und, so Hürzeler: «Mit dem heutigen Tag geht eine 14-jährige Arbeit zu Ende.»

Den Standort weiterentwickeln

Der entscheidende Vorstoss kam, vor 14 Jahren, vom damaligen Wettinger Gemeindeammann und heutigen Finanzdirektor des Kantons Aargau, Markus Dieth (Mitte). In den vergangenen sechs Jahren leitete dann der heutige Gemeindeammann von Wettingen und Parteikollege von Dieth, Roland Kuster, die Steuerungsgruppe des Projektes. «Die Klosterhalbinsel ist Wohnort, Arbeitsort, Schulstandort und Kulturort», sagte er bei der Eröffnung.

Wettingens Gemeindeammann Roland Kuster (Mitte) hob die Bedeutung des Klosters für die Stadt hervor. Alex Spichale

Kuster hob damit die Bedeutung des Klosters für die Stadt im Ostaargau hervor und wünschte sich, «dass der Standort miteinander weiterentwickelt wird, mit Bezug auf das Museum und mit allen Kulturexponenten». Ein Ziel ist derweil bereits erreicht: Von nun an – und pünktlich zum Start der Aargauer Museumssaison – ist der Ort für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

«Glaube, Macht und Wissen»

Und dieser Ort bietet so einiges. Beim neuen Gästezentrum werden Besucherinnen und Besucher auf dem Kirchenplatz von drei Schülerinnen und Schüler der Kanti Wettingen empfangen, die einen über Kopfhörer im Schnelldurchlauf durch die gesamte Klosteranlage führen.

Im Parlatorium des Klosters Wettingen befindet sich das Archiv der Fragen. Museum Aargau

Zuerst kommt man ins Parlatorium (wo auch Mönche reden durften) und damit ins Archiv der Fragen. Die Fragen wurden von einem Redaktionsteam aus Schülerinnen und Schülern erstellt und befinden sich «auf der Achse zwischen Glauben und Wissen», getreu dem Themenbereich «Glaube, Macht und Wissen», am neuen Museumsstandort. Eine der philosophischen Fragen lautet zum Beispiel: «Haben die Götter die Menschen, oder die Menschen die Götter erschaffen?»

Weiter gibt es das Observatorium und auch hier geht es um den Wissensbegriff und dessen historische Bedeutung – in allen Epochen der Menschheit. Eine Zeitreise im Spannungsfeld von Glauben und Wissen soll es sein.

Im Observatorium gehen Besucherinnen und Besucher dem historischen Wissensbegriff nach. Museum Aargau

Als letztes begehen die Besucher den Kreuzgang des Klosters, wo sie Geräuschen, Stimmen und anderen musikalischen Kompositionen begegnen, unter anderem auch einem Chor von Mönchen. Neben den Angeboten in den Innenräumen bietet das neue Museum zudem eine zweistündige Rätseltour, deren Grundlage einst ein Mönch mit seinen Schriften schuf. Auch werden Workshops und Schulführungen sowie ein Veranstaltungsprogramm angeboten, so unter anderem das Klosterfest.

Im Kreuzgang warten musikalische Kompositionen. Museum Aargau

Mit der Eröffnung in Wettingen besitze das Museum Aargau nun für jeden Aspekt der kantonalen Chronik einen Standort, «wo die Geschichte am Originalschauplatz vermittelt werden kann», sagte Landammann Hürzeler. «Es freut mich sehr, dass Museum Aargau nun neben der Geschichte der Römer, der Habsburger und der Industriegeschichte, nun mit der Klosterhalbinsel auch die Bildungs- und Klostergeschichte abdecken kann», so der Aargauer Kulturdirektor.

Jahresthema «1000 Düfte»

Gleichzeitig mit dem neuen Standort wurde die Museumssaison 2022 eröffnet und damit das Jahresthema von Museum Aargau vorgestellt: Eine Entdeckungsreise in die «faszinierende Welt der Düfte». Im Mittelpunkt des Museumsjahrs 2022 stehen drei Duft-Inszenierungen. «Duft & Sprache» verwandelt vom 31. Mai bis zum 5. Juni 2022 die Bibliothek von Schloss Wildegg in eine Duftbibliothek.

Ein Mönch führte in das Jahresthema «1000 Düfte» ein. Alex Spichale

Zu einem eigentlichen «Duftschloss» wird im September Schloss Hallwyl: Die drei international tätigen Parfumeure Alexander Lauber, Maya Njie und Luca Maffei, interpretieren mit der Inszenierung «Duft & Raum» ausgewählte Räume des Seetaler Wasserschlosses. Im August locken im Kloster Königsfelden zudem die Duftkonzerte «Duft & Klang».