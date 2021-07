Down-Syndrom: Wie die Eltern von Silas für ihren Sohn kämpfen

Muri «Silas versucht immer, aus allem das Beste zu machen»: Wie die Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom für ihren Sohn kämpfen Claudia Jochem und Stefan Bütler aus Muri fördern ihren Sohn, der Trisomie-21 hat, seit Jahren. Silas besuchte bisher die Regelschule, doch für die Oberstufe muss er in eine ausserkantonale Sonderschule. Seine Eltern sind enttäuscht von den Behörden und können den Entscheid nicht verstehen. Fabian Hägler 03.07.2021, 05.00 Uhr

Der 14-jährige Silas mit seinen Eltern Claudia Jochem und Stefan Bütler in ihrem Garten in Muri: «Silas akzeptiert Dinge, die er nicht ändern kann, vielleicht leichter als wir.». Sandra Ardizzone

Der Aargau hat ein Problem, wenn es um Schulplätze für Kinder mit Beeinträchtigungen geht. Die Heilpädagogischen Sonderschulen (HPS) im Kanton sind überbelegt, auf das nächste Schuljahr hin gibt es für 111 Kinder und Jugendliche keinen Platz. Für 40 Schülerinnen und Schüler wurden im Rahmen eines Massnahmenpaketes für das kommende Schuljahr zusätzliche Sonderschulplätze geschaffen, «damit ihnen ihr Recht auf einen angemessenen Bildungsplatz im Aargau gewährt werden kann», wie Bildungsdirektor Alex Hürzeler in der AZ sagte.

Simona Brizzi Geri Krischker / ZVG

Doch es gibt ein zweites Problem: An den Regelschulen fehlt es an gut ausgebildeten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die Schulen können deshalb die im Gesetz vorgesehene Aufgabe, im Sinn einer inklusiven Förderung bis zu einem gewissen Grad auch Kinder mit Beeinträchtigungen aufzunehmen, nicht erfüllen. SP-Grossrätin Simona Brizzi will dies ändern und dafür sorgen, dass ausgebildete Heilpädagoginnen mehr verdienen als Lehrerinnen, die jetzt oft diesen Job übernehme.

Sonderschule in Hohenrain LU statt Regelschule in Muri AG

Offenbar hat die Aargauer Politik die prekäre Situation erkannt und handelt – doch das Problem von Silas (14) aus Muri löst dies nicht. Der Sohn von Claudia Jochem und Stefan Bütler hat Trisomie-21, wie rund 5000 andere Menschen in der Schweiz. Nach den Sommerferien kommt Silas in die Oberstufe, diese wird er im Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain im Kanton Luzern besuchen.

Was auf den ersten Blick nach einer durchaus guten Lösung klingt – Hohenrain ist mit dem Auto von Muri aus in einer guten Viertelstunde erreichbar – ist für die Familie eine schwere Belastung. «Silas hat die Eigenschaft, dass er versucht, aus allem das Beste zu machen, er akzeptiert Dinge, die er nicht ändern kann, vielleicht leichter als wir», sagt Vater Stefan Bütler. «Ich habe ihm gesagt, dass nach der 6. Klasse alle Kinder in ein anderes Schulhaus wechseln, und dass seine Schule nun eben in Hohenrain sei», sagt Mutter Claudia Jochem.

Gewünscht hätten sich seine Eltern aber eine ganz andere Lösung. «Silas hat den Kindergarten und die ganze Primarschule in Muri besucht. Wir sind den Lehrpersonen für ihre kompetente und wertschätzende Begleitung sehr dankbar. Silas hat in diesen Jahren sehr viel gelernt und ist auch immer selbständiger geworden. Nun fragen wir uns, warum das in der Oberstufe nicht mehr möglich sein soll», sagt Claudia Jochem, die selber ausgebildete schulische Heilpädagogin ist.

Silas gibt ein Einblick in sein Leben. zvg

Schulpflege: Es fehlen Lehrpersonen, die bereit und ausgebildet sind

Stefan Bütler sagt, sie seien enttäuscht von der Schule Muri, die sich als integrativ bezeichne, aber nicht danach handle. Er zeigt die Website schulemuri.ch, wo es auf der Startseite heisst: «Unsere Schule setzt seit Beginn Schuljahr 2011 / 2012 auf die integrative Schulungsform.» Doch am 21. Oktober letzten Jahres teilte die Schulpflege Muri der Familie schriftlich mit, «dass die Oberstufe an der Schule Muri für Ihren Sohn und für seine zukünftigen Mitschüler nicht mehr die beste Möglichkeit ist».

Die Schulpflege begründete ihren Entscheid mit dem grossen Aufwand, der für die Integration von Silas schon jetzt in der Primarschule nötig sei. Es müssten immer zwei Lehrpersonen im Klassenzimmer sein und der 14-Jährige sollte nicht unbeobachtet sein, heisst es in dem Schreiben. «Das stimmt einfach nicht», sagt Claudia Jochem – doch noch stärker nervt sie sich über einen weiteren Punkt in der Begründung.

Mit Blick auf die notwendige Betreuung von Silas heisst es im Laufbahnentscheid der Schulpflege Muri:

«An der Oberstufe fehlen Lehrpersonen, welche für diese Herausforderung bereit und genügend ausgebildet sind.»

Sie seien schon mit einer normalen Durchmischung der Klassen sehr gefordert. «Das heisst für mich, dass einige Lehrpersonen keine Lust haben, diese Situation anzunehmen und die Schule dies akzeptiert, obwohl das Gesetz die Integration in der Regelschule verlangt», sagt Jochem.

Grenzen der Integration mit dem Ende der Primarschule erreicht?

Die Schulpflege hielt weiter fest, es sei wichtig, dass von den vorhandenen Ressourcen auch andere Kinder profitieren könnten. Zudem äusserte sie Zweifel, dass der 14-Jährige genügend gefördert werden könne und kam zum Schluss, «dass mit dem Abschluss der Primarschule die Grenzen der Integration von Silas in die Regelschule erreicht sind». Stattdessen solle dieser eine Sonderschule besuchen – was Stefan Bütler als Rückschritt sieht.

«Wir haben Silas jahrelang gefördert und unterstützt, unser Ziel ist es, dass er später möglichst unabhängig und selbständig leben kann. Wenn er jetzt in eine Sonderschule und später vielleicht in eine Institution kommt, wäre der ganze Aufwand vergebens gewesen.»

Die Eltern von Silas akzeptierten den Entscheid der Schulpflege nicht und zogen diesen weiter an den Schulrat des Bezirks. Dieser wies die Beschwerde von Stefan Bütler und Claudia Jochem nach monatelangem Warten an seiner Sitzung vom 17. Februar dieses Jahres ab. Das Paar verlangte eine schriftliche Begründung, die gut einen Monat später, am 22. März, dann auch eintraf. Der Bezirkschulrat stützte sich bei seinem Entscheid massgeblich auf einen Fachbericht des Schulpsychologischen Dienstes vom Juni 2020.

Individuelle Lernziele: Zweimal übertroffen, immer gut erreicht

Darin heisst es, Silas gehe gern zur Schule, halte sich gut an die Regeln, sei nicht in Konflikte involviert und mache beim Lesen, Schreiben und Rechnen stetig kleine Fortschritte. Auch seine Selbständigkeit und Konzentration hätten sich verbessert, vermerkte die Schulpsychologin in ihrem Bericht.

Claudia Jochem verweist ausserdem auf den Bericht über die Individuellen Lernziele – Kinder mit Beeinträchtigung werden nicht benotet wie andere Schüler, sondern erhalten angepasste Aufgaben. Hier heisst es beim 14-Jährigen überall «gut erreicht», zweimal sogar «übertroffen», wenn es um deutsche Grammatik, Rechnen im Tausenderraum, die römische Geschichte oder Turnen und Werken geht.

Im Bericht der Schulpsychologin steht aber auch, dass mit zunehmendem Lebensalter der Abstand von Silas zum Entwicklungsalter und zu den meisten Gleichaltrigen grösser werde. Silas habe in seiner Klasse weniger soziale Kontakte als früher, «da es immer weniger gleiche Interessen zwischen ihm und seinen Gspänli gibt», schreibt die Schulpsychologin.

Silas mit Vater Stefan Bütler und Mutter Claudia Jochem aus Muri: Jetzt geht es für die Familie zuerst einmal in die Ferien, danach besucht der 14-Jährige eine Sonderschule in Hohenrain LU. Sandra Ardizzone

Zudem könne er den Schulweg nicht alleine bewältigen und müsse begleitet werden – «das stimmt nicht, Silas geht seit einigen Monaten selbständig zur Schule», entgegnet Stefan Bütler bestimmt. Claudia Jochem sagt, ihr Sohn – der während dem Gespräch des AZ-Redaktors mit den Eltern gerade auf der Playstation Deutschland gegen Frankreich spielt – habe durchaus soziale Kontakte in der Schule.

«Jetzt mit Corona hat dies natürlich etwas abgenommen. Silas wurde aber in der Schule nie gehänselt, geht offen und spontan auf andere Menschen zu und wurde zu Geburtstagsparties von Klassenkameraden eingeladen – aus meiner Sicht ist er gut integriert.» Und sie weist darauf hin, dass im Schulpsychologischen Fachbericht ein Übertritt in die reguläre Oberstufe nicht ausgeschlossen werde. Tatsächlich heisst es darin beim entsprechenden Punkt: «Tagessonderschule (Heilpädagogische Schule) oder Regelschule.»

Schulpsychologin befürchtet eine dauerhafte Überforderung

Anders sieht dies in einer zusätzlichen Stellungnahme des Schulpsychologischen Dienstes aus, die der Bezirksschulrat vor seiner Sitzung im Februar 2021 verlangt hatte. Darin wird «ein Wechsel in eine Heilpädagogische Sonderschule auf lange Sicht als erfolgversprechender gewertet», wie es im Beschwerdeentscheid heisst. Die Schulpsychologin befürchtet demnach, bei Silas könnten «durch die dauerhafte kognitive und emotionale Überforderung psychosomatische Probleme entstehen».

Auch eine Klassenassistenz an der Oberstufe könnte dieses Problem nicht lösen, ihr Einsatz wäre deshalb nicht zielführend. «Eine Klassenassistenz ist nicht für die Förderung der Kinder zuständig. Das ist Aufgabe der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin oder des schulischen Heilpädagogen. Und die haben das bis anhin sehr gut gemacht! Warum also sollte Silas, der acht Jahre die Regelschule besuchte und diese acht Jahre gut gemeistert hat nun auf einmal überfordert sein?» fragt sich Claudia Jochem, die dies absolut nicht verstehen kann.

Der Bezirksschulrat wies die Beschwerde der Eltern ab und entschied, zusammen mit der Schulleitung und den Lehrpersonen sei eine geeignete Schule für Silas zu finden. «Wir überlegten uns, diesen Entscheid beim Regierungsrat anzufechten, aber haben es letztlich bleiben lassen», sagt Claudia Jochem. Sie sei zwar nach wie vor überzeugt, dass die Regelschule für Silas die bessere Lösung gewesen wäre, sagt Jochem. «Aber es war schon Ende März und ich wusste nicht, wie lange es dauern würde bis zu einem Entscheid des Regierungsrats.»

Eltern suchten selber einen Sonderschulplatz für Silas

Sie und Stefan Bütler befürchteten einerseits, am Ende unter Zeitdruck zu geraten und kurzfristig keine geeignete Schule zu finden, wenn die Regierung eine allfällige Beschwerde abweisen würde. «Andererseits wäre es auch schwierig geworden, wenn der Regierungsrat uns recht gegeben hätte», sagt Bütler. Dies, weil sich die Schule Muri dagegen ausgesprochen hatte, Silas aufzunehmen, und die Schulpflege dies auch gestützt hatte.

«Dann wäre unser Sohn gegen den Willen von Lehrpersonen, Schulleitung und Behörden in die Regelschule aufgenommen worden – eine sehr heikle Situation.»

So entschied sich das Paar, für Silas selber eine geeignete Schule zu suchen. Diese sollte nicht auf die spätere Aufnahme ihres Sohnes in eine Institution ausgerichtet sein, sondern auf eine Anlehre und ein möglichst selbständiges Leben von Silas im Erwachsenenalter. Sie kontaktierten und besuchten über zehn Schulen. Dabei machten die beiden die Erfahrung, dass die Heilpädagogischen Schulen entweder überbelegt waren oder keine adäquat ausgebildeten Lehrpersonen beschäftigten.

Jene mit freien Plätzen waren zu weit entfernt oder die Schulleiter sagten ihnen, Silas gehöre nicht an eine Sonderschule, sondern in die Regelschule. Schliesslich ergab sich die Lösung mit dem Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain. Silas war mit seinen Eltern dort zum Schnuppern und sagt, als der AZ-Redaktor ihn fragt: «Ich gehe nach den Ferien nach Honeri (die lokale Dialekt-Bezeichnung für Hohenrain, die Redaktion) in die Schule.» Zuvor gehe er aber in die Ferien: «Zuerst wandern und dann ans Meer», sagt Silas.