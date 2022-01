Aargauer Fasnacht hat mit der Stiefelinacht Muri begonnen

Muri Mit der Stiefelinacht hat die Aargauer Fasnacht begonnen: «Wir hätten das Fest dreimal füllen können» Dominic Kobelt Am Wochenende fiel der Startschuss für die Aargauer Fasnacht – trotz Zertifikatspflicht war der Andrang an der Stiefelinacht gewaltig. Viele mussten abgewiesen werden. Diejenigen, die genug früh da waren, freuten sich, dass im Aargau endlich wieder einmal ein Fasnachtsball durchgeführt werden konnte. Dominic Kobelt 1 Kommentar 23.01.2022, 17.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Um 20.30 Uhr, eine Stunde nach Türöffnung, war Schluss. Wer dann noch Einlass zur Stiefelinacht in Muri bekommen wollte, musste warten, bis andere Gäste das Fest wieder verlassen hatten. «Die, die nicht mehr reinkamen, gingen ins Café Wave, ich bin einige Male hin und her gefahren», berichtet ein Taxifahrer.

Zeitweise war die Schlange vor dem Gelände fast 200 Meter lang und die Fasnächtler nahmen einige Strapazen auf sich: «Wir sind zwei Stunden lang angestanden und jetzt noch knapp reingekommen», erklärt Tanja Stäger, die mit zwei Kolleginnen nach Muri gekommen ist. Das Anstehen sei zeitweise mühsam gewesen, es sei gedrängelt worden, berichten die drei. Trotzdem: «Die Vorfreude war riesig und es tut der Seele gut, dass endlich wieder etwas stattfinden kann», sagt Stäger.

Die Fasnächtler standen stundenlang an. Zvg

Mit einem so grossen Andrang hätte auch Reto Spano, Präsident der Stiefeliryter, nicht gerechnet: «Wir hätten das Fest dreimal füllen können.» Natürlich schmerze es, dass man so viele Leute habe abweisen müssen, sagt Patrick Wüthrich, Tambi der Stiefeliryter.

«Es waren so viele, die sich verkleidet haben und uns unterstützen wollten. Aber wir durften einfach nicht mehr Leute reinlassen.»

Weil der 2G+-Anlass auf 1000 Leute beschränkt war, blieb nebst Guggenmusiken und Helfern noch Platz für etwa 550 Leute, was sehr viel weniger ist als an einer «gewöhnlichen» Stiefelinacht.

So spielten die Guggen an der Stiefelinacht in Muri. Dominic Kobelt

Ein Guggensterben ist im Aargau nicht zu spüren

Finanziell rechnen die Organisatoren mit einem Plus. «Im schlimmsten Fall ist es eine Nullrunde, aber das ist immer noch besser, wie wenn wir nichts gemacht hätten», sagt Spano.

Daneben haben Guggenmusiken in der Coronazeit aber noch andere Sorgen, etwa, ob sie spielfähig sind. Einige Guggenmusiken treten in dieser Saison nicht auf, andere in dezimierter Formation. Dass aber ein Aargauer Verein wegen Corona aufgeben musste, ist zumindest in der Freiämter Guggen-Szene nicht bekannt.

Auch bei den Stiefeliryter ist einigen das Ansteckungsrisiko zu gross oder sie wollten sich nicht impfen. Auf dem Schlagzeug, wo man wegen der Ausfälle am meisten Sorgen hatte, konnte kurzfristig eine Lösung gefunden werden. Ein Neumitglied, das auf nächste Saison hätte beitreten wollen, hat so intensiv geübt, dass es die Gugge bereits jetzt unterstützen kann.

Die Stiefeliryter Muri bei ihrem Auftritt. Dominic Kobelt

Viele Anlässe sind noch in der Schwebe

Nachdem mit der Stiefelinacht die Fasnacht im Aargau definitiv gestartet ist, steigt die Vorfreude auf weitere Anlässe. Etwa kommenden Samstag, wenn in Jonen die Näbelgeischternacht steigt. Weil diese draussen stattfindet, gelten 2G-Bedingungen, ein Test respektive eine Boosterimpfung ist also nicht notwendig. Es werden Zelte aufgestellt, es bleiben aber zwei von vier Wänden geöffnet. So sind die Fasnächtler draussen, aber trotzdem etwas geschützt.

Die Fasnächtler freuten sich, dass sie endlich wieder feiern durften. Dominic Kobelt

Auch in Baden hofft man, dass eine Fasnacht stattfinden kann: «In welchem Rahmen, ob mit 2G oder 2G+, ist noch nicht sicher», sagt Dominic Egloff von der Bloser Clique. Ein Konzept für eine Fasnacht auf dem Theaterplatz sei von der Stadt genehmigt, die Bewilligung vom Kanton stehe noch aus. «Auf die Gefahr hin, dass diese nicht erteilt wird, werden wir ab nächster Woche den Probebetrieb wieder aufnehmen, denn unser Bloser Ball am 25. Februar wird als 2G+-Anlass im Löschwasserbecken (LWB) stattfinden.» Dies sei dem Betreiber Dano Dreyer zu verdanken, denn das LWB habe als Club bereits ein genehmigtes Schutzkonzept.

1 Kommentar Marcel Müller vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung In dieser Coronazeit völlig unverständlich. Da können angesteckte Geimpfte feiern als gäbe es kein Corona und gesunde Ungeimpfte werden seit Wochen überall ausgesperrt. Wer hat dafür Verständnis ? Weg mit diesem Zertifikat und zwar per sofort. Die Pandemie ist ja jetzt vorbei. 1 Empfehlung