Murgenthal: Mädchen von Auto angefahren und verletzt

Murgenthal Mädchen wird auf Fussgängerstreifen angefahren – Fahrer kümmert sich nur kurz In Murgenthal ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein elfjähriges Mädchen angefahren und verletzt. Der Fahrer fuhr nach kurzem Stopp weiter. 18.02.2022, 08.27 Uhr

Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, hat sich der Unfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Murgenthal ereignet. Dabei habe ein Mädchen einen Fussgängerstreifen auf der Höhe des Gemeindehauses in Richtung Schulhaus überqueren wollen.