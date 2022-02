Murgenthal: Haus gerät in Vollbrand und ist unbewohnbar

In Murgenthal kam es am Freitagmorgen zu einem Grossbrand. Severin Mayer / Argoviatoday

Murgenthal Grossbrand in Einfamilienhaus – älterer Mann und Handwerker bringen sich in Sicherheit In Murgenthal im Bezirk Zofingen ist es am Freitagvormittag zu einem Grossbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Zwei Personen, die sich im Haus befunden haben, sind weitgehend unverletzt geblieben. 18.02.2022, 14.45 Uhr

Betroffen war ein älteres Einfamilienhaus an der Aarburgerstrasse in Murgenthal, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Der alleinstehende Bewohner und ein gerade anwesender Handwerker bemerkten den Brand am Freitag kurz nach 10 Uhr und alarmierten die Feuerwehr.