Murgenthal: Polizei fasst jugendlichen Ausbrecher

Murgenthal Ausbrecher gefasst: Polizei umstellte Maisfeld bei Suche nach Jugendlichem In Riken wurde am Sonntagnachmittag ein zur Fahndung ausgeschriebener Jugendlicher entdeckt. Beim Eintreffen der Polizei versteckte er sich in einem Maisfeld. Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.08.2022, 12.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Aufregung am Sonntagnachmittag in Riken: In einem Wohnquartier fiel am Sonntagmittag ein Jugendlicher verdächtig auf. Die Anwohner alarmierten daraufhin die Kantonspolizei. Noch bevor die Kapo weiter vorgehen konnte, rannte der 16-Jährige weg und verschwand im angrenzenden Maisfeld.

Die Patrouille der Kantonspolizei Aargau umstellte gegen 14 Uhr das Maisfeld an der Zelgstrasse, direkt neben dem Schulhaus. «Mit einem Polizeihund und einer Drohne wurde das Maisfeld nach der Person abgesucht», sagt Kapo Mediensprecher Bernhard Graser. Gefahr für die Bevölkerung bestand keine: «Bei dem Jugendlichen handelt es sich nicht um einen Schwerverbrecher.» Der 16-jährigen Brasilianer war am Vortag unter Gewaltanwendung aus dem Jugendheim Aarburg entwichen. Da der einschlägig bekannte Jugendliche als gewaltbereit eingestuft werden musste, galt es, die weitere Flucht unbedingt zu verhindern.

Wie eine Anwohnerin berichtet, wurde der Jugendliche mittels Megafon dazu aufgefordert, das Maisfeld zu verlassen. «Es sprach auch eine junge Frau zu ihm, wohl seine Freundin», so die Anwohnerin weiter. Gemäss der Anwohnerin hat sich die Polizei gegen 14.30 Uhr bereit gemacht, das Maisfeld zu durchkämmen.

Wie die Kapo Aargau in ihrer Medienmitteilung bestätigt, liess sich der flüchtige Teenager jedoch widerstandslos festnehmen, bevor die Suche mit zusätzlichen Kräften fortgesetzt werden musste. Er befindet sich mittlerweile in einem anderen Gefängnis in Haft (cam/zt)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen