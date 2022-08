Roman Gull ist gerne barfuss unterwegs und coacht andere darin

Mülligen «Die Leute denken an Käsefüsse»: Roman Gull ist gerne barfuss unterwegs und bietet sogar Freilauf-Workshops an Schuhe mag er nicht. Roman Gull geht gerne barfuss, auch einkaufen. Der 46-Jährige baut sich derzeit sein Unternehmen Gras & Steine auf, um den Leuten das Thema Füsse näherzubringen. Er findet: «Es ist schade, schenken wir unseren Füssen nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Rest unseres Körpers.» Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 23.08.2022, 10.30 Uhr

Roman Gull barfuss auf Kies: Anfangs tue es weh, aber man gewöhne sich dran, sagt der Freilauf-Coach. Bild: Donato Caspari

Alles begann mit einer Verletzung. Vor vier Jahren verletzte sich Roman Gull beim Skifahren das Knie. Auf der Suche nach der Alternative zu einer Operation stiess er immer wieder auf das Thema Barfussgehen. Ein Versuch, der sein Leben veränderte. Heute ist der 46-Jährige zertifizierter Freilauf-Coach und baut sein Unternehmen Gras & Steine auf.

«Freilaufen ist mehr, als nur die Schuhe auszuziehen und loszugehen», sagt Gull. Und es ist ihm wichtig, das zu vermitteln. Ab September bietet er unter anderem wöchentliche Barfussspaziergänge an und monatliche Workshops. Mit diesem Angebot ist Gull, wie er sagt, in der Ostschweiz der Einzige. Doch er ist überzeugt davon:

«Es ist schade, schenken wir unseren Füssen nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Rest unseres Körpers.»

Von Werbespezialist zum Freilauf-Coach

Über Stock und Stein: Das Barfussgehen helfe, achtsamer zu werden, sagt Freilauf-Coach Roman Gull. Bild: Donato Caspari

Gull ist in Frauenfeld aufgewachsen, gelernter Typograf, führte eine Werbeagentur und ist Familienvater. Inzwischen wohnt er in Mülligen, wo der zweite Standort seines Unternehmens ist. Seine Ausbildung zum Freilauf-Coach hat er an der Freilauf-Academy in Düsseldorf absolviert. Verwunderte Blicke ernte Gull oft, wenn er barfuss unterwegs sei. Die Reaktionen verstehe er:

«Die Leute sehen jemanden barfuss und denken an schweissige, stinkende Käsefüsse.»

Das Thema Hygiene sieht er jedoch völlig anders. Ein Fuss in Schuhen und Socken produziere pro Tag etwa einen halben Liter Schweiss, erzählt er. Und wer Schuhe trägt, achte möglicherweise nicht so genau darauf, wohin er stehe. Gehe man barfuss, passe man auf, wo man hintrete, sagt Gull. Ausserdem wasche er seine Füsse stets, wenn er nach Hause komme – so wie die Hände. «Werden Schuhe auch so oft gewaschen?», fragt er und weiter:

«Gehen Leute nicht oft noch mit den Strassenschuhen durch die Wohnung, wenn sie etwas vergessen haben?»

Füsse in Schuhen, möglichst schmale und gerne auch mit Absatz – so wolle es die Gesellschaft, sagt Gull. Doch wie er sagt, entspreche das nicht dem, was die Natur mit Füssen vorhatte: «Betrachtet man Babyfüsse oder die Füsse von Angehörigen von Urvölkern, haben sie die Form eines ‹V›: im Fersen schmal und breit bei den Zehen.» Durch das Tragen von Schuhen – und auch Socken – enge man bereits in frühen Lebensjahren die Füsse ein und zwinge sie in die dem Schönheitsideal entsprechende, schmale Form. «Das ist eigentlich wahnsinnig», sagt Gull. Er sieht dies auch als Ursache von Krankheitsbildern wie dem Hallux valgus.

Freilauf-Coach Roman Gull zieht seine Barfussschuhe an. Donato Caspari

Auf Ausgangsschuhe müsse man zwar nicht komplett verzichten, sagt Gull, aber er setzt auf Barfussschuhe. Die dünnen Sohlen erlauben mehr Gefühl beim Gehen und die Fussmuskulatur werde gefordert und gestärkt, erklärt er. Die Barfussschuhe legt er auch jenen Personen nahe, die das Thema Barfussgehen zwar interessant finden, den Schritt zum nackten Fuss allerdings nicht gehen möchten.

Seine Begeisterung fürs Barfussgehen und die Fussgesundheit möchte Gull weitergeben. In seinen Kursen und auf Spaziergängen möchte er den Gästen «das ganze Paket», wie er es bezeichnet, mitgeben. «Barfuss zu gehen, erfordert Achtsamkeit. Man muss darauf achten, wo man hintritt, um Verletzungen zu vermeiden», erklärt Gull. Er habe bemerkt, dass er auch sonst achtsamer geworden sei und Details eher wahrnehme – auch bei sich selbst: «Ich habe ein ganz neues Gefühl für meinen Körper gewonnen.»

Ausserdem empfinde er das Barfussgehen als entschleunigend. Dieses Gefühl will er weitergeben und den Kursteilnehmern nicht nur das Gefühl des Barfussgehens vermitteln, sondern auch Entschleunigungsübungen sowie Übungen und Tipps für die Fussgesundheit.

Mehr Informationen unter: www.grasundsteine.ch

