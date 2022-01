So soll überflüssige Verpackungen in Läden vermieden werden

Müll-Problem Überflüssige Verpackungen in Läden vermeiden – Kanton soll Supermärkten Beine machen Wer kennt die Situation nicht: Man hat im Laden eine Getränke-Mehrfachpackung gekauft, braucht aber die Überverpackung gar nicht. Was tun? In manchen Läden kann man diese nicht ordentlich entsorgen. Das will die EVP Aargau ändern. Mathias Küng Jetzt kommentieren 26.01.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verhältnisse wie hier im Aldi im grenznahen Jestetten will niemand. Keystone

In einem Postulat fordert die EVP-Fraktion im Grossen Rat den Regierungsrat auf, zu prüfen, wie man den Detailhandel verpflichten kann, «den Kundinnen und Kunden Möglichkeiten bereit zu stellen, um überflüssiges Verpackungsmaterial im Geschäft zurücklassen zu können». Die EVP verweist auf den Kanton Jura, in dem ab März Ladengeschäfte des Detailhandels mit mehr als 200 Quadratmetern verpflichtet werden, überflüssiges Verpackungsmaterial zurückzunehmen.

Als überflüssig gilt, was nicht der Hygiene oder Haltbarkeit dient

Als «überflüssig» gelte sämtliches Verpackungsmaterial, «das nicht der Hygiene oder der Haltbarkeit des Produktes dient». Betroffen sind vor allem Karton- und Plastikverpackungen, die mehrere Artikel zusammenfassen oder nur zur Vermarktung des Produktes dienen.

Dies gilt im Jura solange, bis der Detailhandel «nur noch eine kleine Menge an Überverpackung produziert.» Ein Augenschein in Aargauer Detailhandelsgeschäften mache deutlich, so die EVP, «dass dieselbe Problematik auch im Kanton Aargau besteht». Fraktionschef Uriel Seibert sagt dazu, dass Läden, in denen er einkauft, keinen separaten Auspacktisch haben, wo man überflüssige Verpackung entfernen und ordentlich deponieren könne.

«Uns fällt auf, wie rasch wir viel Plastikabfall zusammen haben»

Uriel Seibert, Grossrat und Fraktionschef EVP. Alex Spichale

Seibert: «Wohlverstanden, das Ziel ist natürlich, mit weniger Verpackungen auszukommen. Ich finde es gut, wie die Läden die Rücknahme von PET und zunehmend auch von Plastikflaschen organisieren. Doch auch für Karton und Plastikgebinde wie für ein Mehrfachpack bei PET-Flaschen muss es eine Lösung geben. Wir separieren in der Familie alle Abfälle, führen alles was geht, dem Recycling zu. Da fällt uns auf, wie rasch man viel Plastikabfall zusammen hat.»

Zwei Kantone gäben ja bereits Gas, so Seibert weiter, vorab der Jura. Im Jura sei die Thematik zudem sehr gut erhoben worden. Dies zeige auch, das Problem sei lösbar: «Mit dem Postulat wollen wir erreichen, dass die Regierung eine ähnliche Lösung im Aargau prüft. Das Ziel dahinter bleibt klar die Reduktion solcher Überverpackungen.»

Migros: Alles was recycelt werden kann, sollte auch recycelt werden

Doch was sagt die Branche dazu? In den Filialen der Migros sei es bereits heute jederzeit möglich, nicht benötigte Verpackungen in den am Kassenausgang aufgestellten Müll-Behältern zu entsorgen, sagt Migros Aare-Sprecherin Andrea Bauer. Sie betont aber: «Dennoch sollte alles, was recycelt werden kann, auch recycelt werden.» Auch hier biete jede ihrer Filialen einen praktischen Recyclingbereich an, denn, so Bauer, die Migros verwende Recycling-Plastik, um neue Verpackungslösungen zu erstellen.

Dennoch sollte man nicht ausser Acht lassen, dass die Verpackung eine wichtige Funktion für den Produktschutz hat, so Bauer. Oft würden Produkte unter Schutzatmosphäre abgepackt, was eine längere Haltbarkeit garantiert: «Deshalb sollte aus Gründen der Lebensmittelsicherheit und Hygiene darauf verzichtet werden, bereits in der Filiale Produkte auszupacken.»

Was gegen die Entsorgung nach der Kasse spricht

Eine weitere Anfrage geht an die IG Detailhandel. Sie bringt die gemeinsamen Interessen von Coop, Denner und Migros in den politischen Meinungsbildungsprozess ein. Die Mitglieder optimierten und reduzierten laufend ihr Verpackungsmaterial, sagt Nora Egli von der Geschäftsstelle. Die Entwicklungen in der nationalen Politik wie auch private Initiativen gingen «allesamt in die Richtung der Kreislaufschliessung – auch bei Lebensmittelverpackungen». Die freiwilligen Sammlungen, die es heute schon in vielen Detailhandelsgeschäften gibt, funktionierten gut und seien ökologisch sinnvoll.

Mit diesen bestehenden getrennten Sammlungen werde eine hohe Sammelqualität erreicht, die es zunehmend möglich mache, den Verpackungskreislauf zu schliessen (zum Beispiel bei PET). Deshalb setze sich die IG für nationale, einheitliche Lösungen ein. Nora Egli: «Hingegen laufen aus Sicht der IG Detailhandel kantonale/kommunale Forderungen in der Nachkassenzone eine Plattform einzurichten, an der die Kundschaft Verpackungen entsorgen kann, entgegen den Bemühungen der Kreislaufschliessung.»

«Auspackplattform bringt nicht die erforderliche Sammelqualität»

Warum, das ruft nach einer Erklärung? Umverpackungen bestünden hauptsächlich aus Karton und Kunststoffmaterialien, sagt Egli: «Aus Sicht der IG Detailhandel sollten Fraktionen wie Karton weiterhin über die bestehenden kommunalen Sammelsysteme organisiert werden, um eine hohe Verwertungsquote zu erhalten.» Erfahrungen aus anderen Regionen zeigten nämlich, dass die für die Schliessung des Kreislaufs erforderliche Sammelqualität nicht mit einer für Umverpackungen geforderten Auspackplattform erreicht werden kann (da dort jeweils auch andere Sachen/Wertstoffe entsorgt werden). Vielmehr sei eine solche Sammlung eher mit der tiefen Qualität des Hauskehrichts vergleichbar.

Ähnlich formuliert die Position Dagmar T. Jenni von der Swiss Retail Federation: Im Rahmen des branchenübergreifend aufgesetzten Projektes «Sammlung 2025» befürworten und engagieren sie sich für eine nationale Lösung. Jenni: «Wir wollen damit einerseits einen Flickenteppich verhindern und andererseits für die Konsumentinnen und Konsumenten eine einheitliche Lösung bieten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen