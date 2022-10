Mordfall Bruggerberg: Täter zu 19 Jahren verurteilt

Mordprozess Bruggerberg Richter gehen weit über den Antrag der Staatsanwaltschaft: «Die Kälte in der Höhle widerspiegelt ihre Gefühlskälte» Der Mordprozess Bruggerberg ging am Donnerstag nach vier Tagen zu Ende. Das Gericht ging beim Strafmass weit über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus und verurteilte den Täter zu über 19 Jahren Gefängnis und einer stationären Massnahme. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 20.10.2022, 19.09 Uhr

Die Leiche des jungen Mannes wurde erst ein Jahr nach seinem Verschwinden in einer Höhle am Bruggerberg gefunden. az

Ein heute 23-Jähriger wurde wegen Mordes verurteilt – er hatte einen Kollegen in einer Höhle am Bruggerberg eingesperrt, dieser war darin gestorben. Bevor Gerichtspräsident Sandro Rossi den Schuldspruch juristisch begründete, richtete er einleitende Worte an die Anwesenden. Niemand könne und wolle sich die letzten Stunden vorstellen, in denen das Opfer alleine eingeschlossen in einer Höhle auf den Tod warten musste.

Zum Täter gewandt sagte Rossi:

«Die Kälte in dieser Höhle widerspiegelt ihre Gefühlskälte.»

Die Grausamkeit zeige sich auch im Nichtstun. «Sie hatten über Stunden die Gelegenheit, Ihren Fehler zu korrigieren und den Todeskampf ihres Kollegen zu stoppen. Sie haben stattdessen einen Cervelat gebrätelt und gingen danach nach Hause. Das ist unbegreiflich.»

Richter gehen weit über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus

Das Bezirksgericht Brugg hat sein Urteil einstimmig gefällt: 19 Jahre und zwei Monate Freiheitsstrafe, dazu eine stationäre therapeutische Massnahme. Die Staatsanwaltschaft hatte 16 Jahre und vier Monate Freiheitsstrafe gefordert, die Verteidigung 12 Jahre. Unter anderem begründete der Gerichtspräsident das Urteil mit der fehlenden Empathie: «Wir haben meterweise Prozessakten, und nicht auf einem Millimeter habe ich Reue gesehen.»

Man habe sich überlegt, ob das daran liege, dass der Beschuldigte seine Gefühle nicht mitteilen könne. «Das ist aus unserer Sicht zu verneinen.» In einem abgehörten Telefongespräch habe der Täter positive Gefühle durchaus mitteilen können und habe gesagt, dass ihn die ganze Geschichte nicht kümmere. Zum Täter gewandt sagte Rossi: «Sie haben einmal gesagt, dass Sie jetzt, wo Sie im Gefängnis sitzen, wüssten, wie es Ihrem Opfer ergangen ist. Sie wissen gar nichts.»

«Alle, wirklich alle Mordmerkmale sind erfüllt»

Den Mord werten die Richterinnen und Richter als «äusserst schwer» ein. Dass es Mord und nicht «nur» eine Tötung war, wurde im Prozess selbst von der Anklage nicht bestritten. «Das Gericht sieht alle, aber wirklich alle Merkmale für Mord erfüllt», erklärte Rossi. Absolut verwerflich seien nicht nur das Motiv, sondern auch das Nachtatverhalten. Der Täter habe noch Stunden danach den Ereignissen eine andere Wendung geben können. «Doch Sie entschlossen sich dazu, einen Cervelat zu bräteln», sagt Rossi zum Beschuldigten. «Jede einzelne Sekunde war für das Opfer der blanke Horror und Psychoterror.»

Der Beschuldigte habe sich gegenüber dem Opfer in einer Machtposition gesehen. «Er hat aber gemerkt, dass sich sein Kollege von ihm löst. Er hatte keine anderen Freunde, über die er eine Machtposition hätte ausüben können», sagte Rossi. Zusätzlich sei der Neid aufgekommen, der Täter habe aus Rache gehandelt. «Das Gericht geht nicht davon aus, dass der Vorsatz zur Tat bereits drei oder mehr Tage im Voraus bestanden hat, wie dies im Gutachten erwähnt ist», sagte Rossi. Aber man gehe davon aus, dass dieser bereits am Vorabend gereift sei.

Vorfall im Tessin wird als Mordversuch gewertet

Und auch dass der Täter bereits auf einer Wanderung im Tessin versucht habe, sein Opfer umzubringen, in dem er es einen Abhang hinunter stiess, hält das Gericht für erwiesen. Hier schätzt es die Tatschwere als «sehr schwer» ein, es lägen ausgesprochen niedrige Beweggründe vor. Die Verteidigung hatte ausgeführt, dass der Beschuldigte seinen Kollegen gar nicht nachweislich gestossen habe, es handle sich um einen Unfall.

Doch in einer ersten Befragung zum Tötungsdelikt hatte der Täter auf die Frage, ob es schon einen ähnlichen Vorfall gegeben habe, jenen im Tessin erwähnt. Die Erinnerungslücken, die der Täter vor Gericht geltend machte, nahmen ihm die Richterinnen und Richter nicht ab: «Sie konnten sich detailreich an Dinge davor und danach erinnern, aber nicht mehr an das Ereignis selber.» Zudem wertete das Gericht den Schubser als «vollendeten Mordversuch», auch wenn das Opfer dabei lediglich Schürfwunden davon trug, weil der Täter «alles gemacht hat, um sein Opfer zu töten».

Rückfallrisiko ist hoch

Bei der Ermittlung des Strafmasses wurden das Geständnis zum Tötungsdelikt als auch die psychische Störung strafmildernd berücksichtigt, und darin enthalten auch das jugendliche Alter des Beschuldigten bei der Tat – er war damals 19. Zur stationären therapeutischen Massnahme sagte der Gerichtspräsident: «Der Massnahmenbedarf ist unbestritten.» Sämtliche Tests hätten ein hohes Rückfallrisiko gezeigt. «Sie empfinden keine Empathie und es scheint Ihnen Spass zu machen, andere Menschen zu manipulieren», sagte Rossi.

Der Täter hatte die Genugtuungsforderung der Opferfamilie über 210'000 Franken akzeptiert. Ob er diesen Betrag jemals zahlen kann, ist jedoch fraglich. Und wie der Anwalt der Opferfamilie klarstellte: «Es ist lediglich eine symbolische Geste, der Verlust eines Sohnes, eines Bruders, ist mit Geld niemals aufzuwiegen.»

