Tötungsdelikt Bruggerberg: Jetzt ist das Urteil bekannt

14:53 Uhr MONTAG, 17. OKTOBER

Beschuldigter: «Es ist für mich sehr kompliziert, das ganze Zeugs»

Die Verhandlung wird nun nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Der Beschuldigte wird in einem separaten Raum befragt, weil er noch immer unter Angstzuständen leidet. Der 23-Jährige hat längere Haare, trägt eine Brille und Schutzmaske. Er machte einen nervösen aber gefassten Eindruck, «es ist für mich sehr kompliziert, das ganze Zeug», erklärt er. In der JVA Solothurn, wo er momentan untergebracht ist, mache er momentan nicht viel. «Ich liege meistens den ganzen herum, ich bin psychisch sehr angeschlagen.» In der Schule habe man gerade Vulkane durchgenommen, auch Mathematik werde unterrichtet, und Schreiben.

Ob ihm die bisherige Therapie etwas geholfen habe, kann er nicht sagen. «Es hat sicher gut getan.» Ob er schon etwas gelernt habe, will Rossi wissen. «Keine Ahnung», erklärt der Beschuldigte. «Man habe bis jetzt viel zuwenig gemacht, man müsse genauer schauen, was er habe, damit so etwas nicht mehr passiere.»

«Was braucht es, dass jemand ein Freund von ihnen werden kann?», will der Gerichtspräsident wissen. «Ich glaube da geht es um Ehrlichkeit, Vertrauen.» Der Beschuldigte sich als einsamen Wolf, als Mensch, der gerne alleine ist und viel Zeit zum Nachdenken braucht.