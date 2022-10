Mordfall Bruggerberg: Das sagt Experte Andreas Frei

Mordfall Bruggerberg Wie ist es möglich, einen Cervelat zu bräteln, wenn das Opfer mit dem Tod ringt? Das sagen forensische Psychiater über den Beschuldigten Ein heute 23-Jähriger wurde wegen Mordes verurteilt – er hatte einen Kollegen in einer Höhle im Bruggerberg eingesperrt, dieser war darin gestorben. Zudem wurde eine stationäre Massnahme angeordnet. Wir haben mit dem Experten Andreas Frei von der Psychiatrie Baselland über den Fall gesprochen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 20.10.2022, 16.02 Uhr

Der langjährige Experte in forensischer Psychiatrie, Andreas Frei. Juri Junkov

Im Mordfall Bruggerberg hatten zwei Gutachter den Täter beurteilt. Diagnostiziert wurde eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, die Entwicklungsstörung ADHS, eine Intelligenzminderung (gemessen wurde ein IQ von 71) und geminderte Impulsfähigkeit.

Seine Kindheit verbrachte der Beschuldigte in verschiedenen Heimen, er kam immer wieder mit anderen Bewohnern in Konflikt und fiel durch aggressives Verhalten auf. Es hätten vorbildliche Bezugspersonen gefehlt, sagte ein Gutachter vor Gericht. Eine verminderte Schuldfähigkeit sieht er dagegen nicht, der Beschuldigte sei sich bewusst gewesen, was er tat.

Wie ist die Empathielosigkeit zu erklären?

Während des Prozesses wurde immer wieder die Kälte und Empathielosigkeit des Täters thematisiert. So hatte dieser, nachdem er seinen Kollegen in der Höhle eingeschlossen hatte, seelenruhig eine Wurst grilliert, während sein Opfer ums Überleben kämpfte.

Wir haben den langjährigen Experten in forensischer Psychiatrie, Andreas Frei von der Psychiatrie Baselland, gefragt, wie man sich das erklären kann. «Da der Täter die Tat offenbar von langer Hand geplant hat, erstaunt mich dieses Verhalten nicht», sagt Frei. Warum das? «Nun, wenn man sich entschlossen hat, eine derartige Tat zu begehen, wird sie auch kaltblütig ausgeführt.»

In der Forensik unterscheide man zwischen «predatory» oder «cold» im Gegensatz zu «affective» oder «hot violence», so der Experte. «Erstere ist vergleichbar mit dem Raubtier, das Beute schlägt. Um solch eine Tat zu planen, braucht es zweifellos gewisse Persönlichkeitseigenschaften, die man psychopathisch nennen kann.» Im vorliegenden Falle könnte auch die Minderintelligenz eine Rolle spielen, wobei es dem Täter an Fantasie und Einfühlungsvermögen fehle, sagt Frei.

Dieses Nachtatverhalten erinnert auch an den Fall Rupperswil: Thomas N. war, nachdem er vier Menschen ermordet hatte, mit seinen Kollegen in Zürich zum Steakessen. «Beide Täter haben eine von langer Hand geplante Tat ausgeführt und sind insofern vergleichbar», sagt Frei. «In ihrer Vorgeschichte und Tatmotivation unterscheiden sich die beiden Täter offenbar aber erheblich.»

Erfolgsaussichten einer Therapie sind schlecht

Ob sich eine solche Persönlichkeitsstörung beheben lässt? Der Angeklagte hat bereits viele Therapiestunden hinter sich, bisher ohne Erfolg. Tobias Vogel, stv. Chefarzt der Klinik für Forensik bei der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel, hat sein Gutachten vor Gericht erläutert. Er kann sich gegen einzelne Störungen eine medikamentöse Therapie vorstellen.

Ob ihm die bisherige Therapie geholfen habe, konnte der mutmassliche Täter vor Gericht nicht sagen. «Es hat sicher gut getan.» Ob er schon etwas gelernt habe, wollte Gerichtspräsident Sandro Rossi von ihm wissen. «Keine Ahnung», erklärte der Beschuldigte. Man habe bis jetzt viel zu wenig gemacht, man müsse genauer schauen, was er habe, damit «so etwas» nicht mehr passiere. Gutachter Vogel sagte vor Gericht, der mutmassliche Täter sei nur schwer therapierbar.

Dies zeigt auch die Tatsache, dass es im vorzeitigen Strafvollzug trotz Therapie bereits wieder zu einem Vorfall kam: Der Beschuldigte schlug in der Justizvollzugsanstalt Solothurn mit einem Brotmesser einen Mitinsassen ins Gesicht und verletzte diesen an der Wange. Danach schnitt er sich ein Stück Brot ab, als wäre nichts gewesen – so schildert es zumindest der Anwalt der Opferfamilie, der ein Video der Tat gesehen hat.

Welche Massnahme ist die geeignetste?

Stellt sich die Frage, warum die Staatsanwaltschaft «nur» eine stationäre Massnahme nach Art. 59 beantragt hat. Sind die Voraussetzungen für eine lebenslängliche Verwahrung nicht erfüllt? «Voraussetzung der Verwahrung ist eine schwere Straftat, die mit mindestens fünf Jahren Freiheitsentzug bedroht ist», erklärt Frei. Das wäre im aktuellen Fall gegeben, das Gericht verurteilte den Mörder zu 19 Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe.

Zudem müssten aber zwei Gutachter zum Schluss kommen, dass der Täter nicht therapierbar ist. «Bei besonders gefährlichen Tätern, bei denen eine Besserung nicht zu erwarten ist, kommt es zur lebenslangen, das heisst nicht aufhebbaren Verwahrung», so der Experte. Diese wurde bis dato allerdings lediglich einmal ausgesprochen, erklärt Frei weiter. Und: «Bei einem jugendlichen Straftäter geht man praktisch immer von Therapierbarkeit aus.»

Die stationäre Massnahme wird umgangssprachlich «kleine Verwahrung» genannt – dies findet Frei aber unpassend. «Art. 59 StGB ist eine stationäre Massnahme an geistig gestörten Straftätern, bei denen man von einer Therapierbarkeit ausgeht. Sie kommt auch bei minder schweren Straftaten zur Anwendung. Sie dauert maximal fünf Jahre, kann aber gegebenenfalls verlängert werden.»

Das Gericht hat für Mörder die stationäre Massnahme angeordnet.

Frei: «Massnahme für junge Erwachsene ist nicht für schwer kranke Straftäter geeignet»

Der Verteidiger forderte für seinen Klienten eine Massnahme für junge Erwachsene (Art. 61). «Diese betrifft junge Erwachsene bis 25 Jahre, die charakterlich gefährdet sind», erklärt Frei. Das sei beim Höhlenmord von Brugg aber nicht der Fall: «Diese Massnahme ist nicht geeignet für psychisch schwer kranke oder ausgesprochen gefährliche Straftäter. Sie dauert maximal vier Jahre und hat auch einen stark erzieherischen Aspekt.» Frei hält diese Massnahme beim Beschuldigten schon wegen der Intelligenzminderung nicht für zielführend: «Diese setzt eine gewisse Bildungsfähigkeit voraus.»

