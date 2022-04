Grosses Interview «Wir übernehmen eine grosse Verantwortung»: Wie das neue Aargauer SP-Präsidium den Wählerschwund ihrer Partei stoppen will Ihre Wahl hat viele überrascht, auch sie selber konnten es zuerst kaum glauben. Doch die SP-Aargau-Delegierten haben Nora Langmoen und Stefan Dietrich knapp vor Lelia Hunziker und Rolf Schmid ins Präsidium gewählt. Wie die SP die Grünen wieder überflügeln soll und was sie mit der Partei vorhaben, haben sie der AZ im Interview erzählt. Eva Berger Jetzt kommentieren 10.04.2022, 18.38 Uhr

Sie wurden von den Delegierten zum neuen SP-Co-Präsidium gewählt und haben danach sofort Ihr Amt und die Leitung des Parteitags übernommen. Wie geht es Ihnen jetzt?

Nora Langmoen: Es fühlt sich immer noch unwirklich an. Es ist unglaublich. Ich freue mich.

Stefan Dietrich: Es wird noch eine Weile dauern, bis ich es wirklich realisiert habe, es ist überwältigend.

Gabriela Suter hatte im Frühling 2018 dieses Amt angetreten, eineinhalb Jahre später schaffte sie den Sprung in den Nationalrat. Wird das bei Ihnen auch so sein?

Langmoen (lacht): Nein, das plane ich nicht. Wir wollen uns jetzt auf die Partei und die Arbeit im Präsidium konzentrieren. Die SP steht für mich im Mittelpunkt.

Dietrich: Ich habe 2020 auf der Liste der SP Migrant:innen kandidiert. Werde ich angefragt, kann ich es mir wieder vorstellen, aber mein Fokus liegt nicht darauf. Ich wurde erst vor drei Jahren eingebürgert, habe zuvor als deutscher Staatsbürger schon zehn Jahre Politik gemacht mit verschiedenen Leitungsfunktionen innerhalb der Partei. Das möchte ich weiter machen. Wir wollen die Partei jetzt weiterbringen.

Der Bremgarter Stefan Dietrich (L) und Nora Langmoen aus Baden freuen sich nach der Bekanntgabe ihrer Wahl zum neuen Co-Präsidium der SP Aargau am Parteitag 2022 in Oberkulm. Henry Muchenberger

Das SP Präsidium ist jetzt weder im Aargauer Grossen Rat noch im Nationalrat vertreten. Ist das ein Problem?

Langmoen: Ich sehe kein Problem darin, dass wir nicht im Grossen Rat sind. Wir werden in den Fraktionssitzungen präsent sein und die Verbindung zur Fraktion pflegen.

Dietrich: Wir als Präsidium werden sicher präsenter sein in der Fraktion. Zudem ist es realistisch, dass ich im Verlaufe dieser Legislatur noch nachrücke. Wir pflegen einen engen Kontakt zu unserer Nationalrats-Delegation und selbstverständlich auch zum Co-Präsidium der Grossratsfraktion.

Nora Langmoen und Stefan Dietrich Nora Langmoen ist 29 Jahre alt und wohnt in Baden. Dort ist sie Einwohnerrätin und Bezirkspartei-Präsidentin. Sie hat in St. Gallen International Affairs and Governance studiert. Beruflich ist sie als Verantwortliche Compliance auf dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation tätig. Im Einwohnerrat Baden setzt sie sich für das Stimmrecht für ausländische Einwohner ein, gegen Einwegplastik und für grüne Plätze. Stefan Dietrich ist 47 Jahre alt, Lehrer an der Schule Bremgarten (Sek- und Realschule), Co-Präsident der SP Migrant*innen und Präsident der SP Bezirk Bremgarten. In den letzten Jahren organisierte Dietrich mehrfach Hilfstransporte für Flüchtende auf der Balkanroute. Jetzt unterstützt er Aktionen für Ukraine-Flüchtende. (eva)

Nach vier Jahren hat auch die SP Aargau mit Ihnen wieder ein Co-Präsidium. Warum braucht es in diesem Amt zwei?

Langmoen: Der Aargau ist ein grosser, diverser Kanton. Damit man sich für die einzelnen Sektionen und ihre Mitglieder Zeit nehmen kann, sind zwei Leute im Präsidium von Vorteil. Wir sind beide berufstätig und möchten nebenbei noch etwas Freizeit haben, auch deswegen macht es Sinn, die Arbeit aufzuteilen.

Dietrich: Wir vertreten auch zwei Geschlechter und zwei Altersgruppen. Und wir übernehmen eine grosse Verantwortung. Das ist zu zweit sinnvoll.

Diese Verantwortung ist tatsächlich gross, die SP verliert bei kantonalen und kommunalen Wahlen, zuletzt in Bern und Zürich, massiv. Und die Wählenden wandern nicht mehr nur zu den Grünen ab. Warum wenden sie sich ab?

Langmoen: Man wählt Menschen, zu denen man einen Bezug hat, weil man sie kennt oder man über sie gelesen hat. Darum ist es wichtig, dass wir vor Ort sind und eine starke Basis aufbauen, die dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda wiederum Wählende für die Partei gewinnt.

Dietrich: Die SP befindet sich jetzt in einer herausfordernden Phase. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich das wieder ändern wird. Der Krieg in der Ukraine wird die soziale Frage wieder in den Vordergrund drängen. Teuerung, Inflation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt werden wieder kommen. Selbst wenn der Krieg aufhören sollte, werden die Folgen im Alltag spürbar bleiben. Die sozialen Themen werden möglicherweise jene der GLP und Grünen wieder etwas verdrängen. Diese werden zurzeit gehypt, längerfristig braucht es aber unsere sozialen und ökologischen Ansätze.

Stimmabgabe bei der Wahl zum neuen Co-Präsidium. Henry Muchenberger

Bei den Nationalratswahlen 2019 hat die SP Aargau einen Sitz gewonnen, kann sie diesen in eineinhalb Jahren halten?

Dietrich: Dafür werden wir natürlich alles tun.

Langmoen: Wir werden unsere Mitglieder bestmöglich mobilisieren und mit einer starken Liste antreten.

Wie ist es mit dem Ständerat? Holt die SP Aargau den dort verlustig gegangenen Sitz zurück?

Langmoen: Das Vorgehen dazu wird momentan in der Partei diskutiert. Im Spätsommer entscheiden wir als SP, wie wir in diesen Wahlkampf steigen.

Vorher kommt noch das Steuergesetz, in einem Monat stimmt der Aargau über dieses ab, weil die linken Parteien im Grossen Rat das Referendum ergriffen haben. Warum ist die SP gegen dieses Gesetz?

Langmoen: Die Gemeinden hätten Steuerausfälle, die nicht mehr kompensiert werden könnten. Leistungsabbau oder Steuererhöhungen für natürliche Personen werden die Folge sein. Das darf nicht geschehen.

Dietrich: Es ist eine Mogelpackung der Bürgerlichen, mit dem Zusammenzug von Versicherungsabzug und Unternehmenssteuersenkung. Zudem kommt wegen der Unternehmenssteuersenkung kein Unternehmen neu in den Aargau. Den Standort muss man anders attraktiv gestalten.

Langmoen: Die Firma Oracle zum Beispiel ging wegen des Fachkräftemangels aus Baden weg. Da müssen wir ansetzen: Fachleute im Aargau ausbilden, halten und anwerben, sodass die Firmen auch hier tätig sein wollen und können.

National steht ebenfalls eine grosse Abstimmung für die SP an, allerdings erst im Herbst: Die AHV21. Warum will die SP diese verhindern?

Dietrich: Solange die Gehälter von Frauen und Männern nicht gleich sind, ist es hinfällig zu verlangen, dass das Rentenalter gleich hoch sein muss.

Stichwort Frauen: Die NZZ hat kürzlich geschrieben, die SP habe ein Männerproblem: Diese werden bei der SP viel häufiger abgewählt oder nicht gewählt als Frauen. Wie wollen Sie das im Aargau lösen?

Langmoen: Wir fördern innerparteilich Frauen wie Männer. Die Wahllisten gestalten wir ausgeglichen und präsentieren eine möglichst gute Auswahl. Wie sich die Wählenden entscheiden, können wir dann nicht mehr beeinflussen.

Dietrich: Wir wollen Gleichstellung, das gilt für alle Geschlechter.

Sicher nicht zu kurz kommen die Männer in der Aargauer Regierung, dort sind sie unter sich. Wie will die SP das bei den Wahlen 2024 angehen?

Dietrich: Zuerst stehen die nationalen Wahlen und wichtige Abstimmungen an. Es ist noch nichts spruchreif.

Aber muss es nicht der Anspruch der SP sein, dort für etwas Diversität zu sorgen?

Dietrich: Doch. Eine reine Männerregierung ist nicht zeitgemäss. Es laufen auch bereits Gespräche, aber das ist ein mittelfristiger Prozess.

Bei den Grossratswahlen 2020 hat die SP Aargau mit Abstand am meisten aller Parteien verloren, während die Grünen gewannen. Würde ein allfälliger zweiter linker Sitz im Regierungsrat nicht ihnen zustehen?

Langmoen: Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wir werden bei den nächsten Grossratswahlen unser Bestes geben, um ein gutes Resultat zu erreichen und das dann beurteilen.

Reicht es, wenn die SP ihr Bestes gibt, um diese verlorenen vier Grossratssitze schon in zweieinhalb Jahren wieder aufzuholen?

Dietrich: Wir müssen uns sicherlich vermehrt wieder auf unsere Kernthemen und unsere Wählerschichten konzentrieren. Dann sind wir glaubhaft und kommen auch so rüber.

Im Februar sind Stefan Dietrich und Nora Langmoen gemeinsam in den Wahlkampf für die SP-Spitze gestiegen. zvg

Sie haben sich im internen Wahlkampf auf die Regionen konzentriert und betonen, dass Sie auch als Präsidium Basisarbeit in den Bezirken leisten wollen. Dort schnitt die SP 2020 unterschiedlich schlecht ab: Im Bezirk Aarau verlor sie am meisten, in Baden deutlich weniger und in Laufenburg gewann sie sogar leicht. Was ist das Problem?

Dietrich: Die Schlagkräftigkeit der Partei vor Ort ist sehr unterschiedlich. Häufig hat dies lokale Ursachen, aber es ist vielfältig. Wir werden das in der nächsten Zeit analysieren und versuchen, entsprechend zu mobilisieren.

Langmoen: Unser Motto ist «Bei den Leuten für die Leute». Wir wollen die Menschen wieder mit unseren Themen abholen. Darum gingen wir in die Bezirke und werden das weiterhin tun. So wollen wir überall stärker werden.

In all diesen Bezirken gibt es eine eigene SP-Sektion. Ist es nicht deren Aufgabe, bei sich zu mobilisieren? Warum braucht es dafür das Kantonalpräsidium?

Langmoen: Die Bezirksparteien machen das durchaus sehr gut. Aber mancherorts ist es schwierig, Leute zu motivieren. Wir stärken also auch den einzelnen Parteimitgliedern in den Gemeinden den Rücken, wenn wir uns für sie interessieren und sie unterstützen.

Dietrich: Das Problem, Leute für Parteienarbeit zu finden, haben alle Parteien, auch die zurzeit stimmenstärkste. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger werden bei Initiativen oder Wahlen aktiv, sich längerfristig aber zur Verfügung zu stellen und die Freizeit zu opfern, wollen wenige. Da hat das Milizsystem durchaus ein Problem.

Langmoen: Politik ist Knochenarbeit, darum muss sie auch Spass machen. Das wollen wir ermöglichen, indem wir mehr Schwung in die Sektionen bringen.

Dietrich: Wir wollen auch mehr Mitglieder und Sympathisantinnen und Sympathisanten für die SP gewinnen und so unsere kleinen Sektionen stärken. Eine engere Zusammenarbeit verschiedener Parteiebenen kann auch ein weiterer Schritt sein.

Die SP ist keine homogene Partei, sondern hat verschiedene Flügel. Das war auch Thema im Wahlkampf ums Präsidium. Ihre Herausforderer Lelia Hunziker und Rolf Schmid sind am linken Flügel angesiedelt, Sie selbst positionieren sich nicht. Warum nicht?

Dietrich: Die Begriffe links-rechts finde ich schwierig. Auch würde ich nicht von Flügeln sprechen. Ich würde dies jeweils eher mit «konservativ» oder «fortschrittlich» je nach Position umschreiben. Aber inhaltlich sind wir nicht weit auseinander. Die Unterschiede liegen mehr in der Art und Weise, wie wir diese Inhalte kommunizieren und angehen wollen.

Aber die SP Schweiz verliert Mitglieder, weil ihnen der Kurs der Parteileitung Cédric Wermuth und Mattea Meyer zu «links-links» ist.

Dietrich: Ich bin links und sehe mich so. Was aber heisst das eigentlich? Wir sind alle Sozialdemokraten und wollen eine soziale Gesellschaft. «Links» innerhalb der Partei ist sehr deklarativ, sagt aber im Grunde nichts aus und ist nicht mehr zeitgemäss.

Sie betonten auch, dass Sie vermehrt die Zusammenarbeit mit anderen Parteien suchen werden, steht die Sache also vor der Parteifarbe?

Langmoen: Nein, das würde ich so nicht sagen, wir in der SP haben die gleiche Vision und wollen dasselbe erreichen. Aber man muss realistisch bleiben: Auch mit den Grünen zusammen erreicht die SP im Grossen Rat zurzeit keine Mehrheit. Wollen wir keine Oppositionspolitik machen, sondern etwas für den Aargau erreichen, müssen wir die Zusammenarbeit suchen.

Dietrich: Kompromisslose Haltungen sind nicht förderlich. Was zählt, ist das Ergebnis.

Umarmung nach der überraschenden Wahl. Henry Muchenberger

