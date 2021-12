Interview Pascal Furer über sein Jahr als Grossratspräsident

Montagsinterview SVP-Grossratspräsident Pascal Furer zum Corona-Streit: «Es wird eine Zeit brauchen, bis die Wunden verheilt sind» Die Grünen wollten ihn als Grossratspräsident verhindern, weil er die Coronamassnahmen für übertrieben hielt. SVP-Sekretär Pascal Furer wurde trotzdem gewählt. Im Interview blickt er auf sein ungewöhnliches Präsidiumsjahr zurück und erklärt, wie er den Covid-Streit in der SVP, aber auch in seinem persönlichen Umfeld erlebt. Eva Berger Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Wir treffen Pascal Furer in der Mosterei in Staufen. Hier wohnt und arbeitet der Grossratspräsident 2021. Im ganzen Gebäude riecht es nach biologischen Prozessen – schliesslich wird hier seit Jahrzehnten Obst gemostet. Der Laden im Parterre ist aufs Weihnachtsgeschäft ausgerichtet. Freitags und samstags verkaufen Furers hier ihre Produkte. An diesem Nachmittag ist er jedoch geschlossen, also machen wir vor der Theke ein Fotoshooting mit dem Geschäftsführer.

Pascal Furer, abtretender Grossratspräsident, SVP-Grossrat, und Inhaber der Mosterei Furer in Staufen. Aufgenommen am 14. Dezember 2021 in der Mosterei in Staufen. Chris Iseli

Am 11. Januar wird Pascal Furers Nachfolgerin, Elisabeth Burgener (SP), gewählt. Der Staufener wird dann wieder zum «normalen» Grossrat. Seit über zwanzig Jahren ist er bereits Mitglied des Aargauer Parlaments.

Sie haben sowohl in ihrer Eröffnungsansprache als Grossratspräsident als auch in der Schlussrede den ersten SVP-Grossratspräsidenten von 1923/24 zitiert. Wie kamen Sie darauf?

Seit einiger Zeit lese ich täglich die Presse von vor 100 Jahren. Es ist interessant, wie damals die Debatten geführt wurden, welche Themen wichtig waren und wo die Parallelen zu heute sind. Das hat für beide Reden gepasst.

Die Parallelen sind offensichtlich, vor 100 Jahren fand auch eine Pandemie statt.

Die Spanische Grippe war gerade vorbei, danach kam direkt die Maul- und Klauenseuche. Auch da gab es etwa ein Tanzverbot, die Leute konnten zwischendurch nicht einmal mehr die Gemeinde verlassen.

Zur Person sbi Pascal Furer, Grossratspräsident 2021 Pascal Furer (geboren am 12. Juni 1971 in Aarau) sitzt seit 2001 für die SVP im Aargauer Grossen Rat. Am 5. Januar 2021 wurde er mit 105 von 137 möglichen Stimmen zum Grossratspräsidenten 2021 gewählt. Bis zu seiner Wahl war er zuletzt Mitglied der Kommission Aufgabenplanung und Finanzen. Seit 2004 ist Furer Parteisekretär der SVP Aargau. Er hat eine KV-Lehre gemacht, sich weitergebildet und 1989 die Mosterei seiner Familie in Staufen als Geschäftsführer übernommen. Er ist verheiratet und wohnt in Staufen. (eva)

Einschränkungen stehen Sie skeptisch gegenüber. Von linker Seite her wollte man Sie als Grossratspräsident verhindern, weil Sie sich kritisch zu den Coronamassnahmen äusserten. Diese seien übertrieben, sagten Sie vor einem Jahr.

Da unterlagen die Grünen einem Irrtum. Natürlich hat man als Politiker eine Haltung. Bei der Wahl ins Parlamentspräsidium kann diese aber keine Rolle spielen – es ist ein unpolitisches Amt. Die SVP hat kürzlich im Nationalrat auch die Grüne Irène Kälin gewählt, obwohl sie politisch ganz wo anders steht.

Applaus vom Regierungsrat: Grossratspräsident Pascal Furer aus Staufen präsidierte seine letzte Sitzung. Nach einem Jahr geht für ihn das Amt als Grossratspräsident zu Ende. Aufgenommen am 7. Dezember 2021. Chris Iseli / AGR

Aber kritisch geblieben sind Sie. In Ihrer Schlussansprache haben Sie den Regierungsratsentscheid kritisiert, wonach nur im Sitzen konsumiert werden darf. Ihr Schluss-Apéro konnte deswegen nicht stattfinden.

Ich habe den Regierungsrat kritisiert, weil er immer sagt, er wolle einheitliche Massnahmen, dann aber trotzdem eigene beschliesst. Man wusste, dass der Bundesrat am Freitag Massnahmen verordnen wird. Warum der Regierungsrat einen Tag vorpreschen musste, war mir nicht klar. Genau so war es aber auch vor einem Jahr mit dem Lockdown vor Weihnachten.

Halten Sie die Massnahmen auch jetzt für übertrieben?

Jetzt bin ich Grossratspräsident und es ist nicht an mir, die Massnahmen zu beurteilen.

Sind Sie geimpft?

Ja, ich bin seit August doppelt geimpft. Vor allem aus pragmatischen Gründen. Aber auch über meinen Impfstatus habe ich bisher nicht geredet, weil einen das sofort einer Gruppe zuteilt.

Elisabeth Burgener (SP, links) wird am 11. Januar voraussichtlich die neue Grossratspräsidentin. Aufgenommen am 7. Dezember 2021. Chris Iseli

Diesen Graben in der Bevölkerung haben Sie ebenfalls thematisiert. Zu selten werde versucht, die andere Seite zu verstehen, sagten Sie. In Ihrer Partei, der SVP, hat sich der Graben in diesem Jahr besonders aufgetan …

Die SVP ist jene Partei, die offen darüber redet. Es gibt diesbezüglich auch in anderen Parteien unterschiedliche Haltungen.

Bei der SVP ist die Situation aber speziell, weil sie mit Jean-Pierre Gallati den Gesundheitsdirektor stellt. Ist der Riss deshalb tief?

Das hat die Diskussionen sicher akzentuiert. Die Ja-Parole zum Covid-Gesetz fiel in der Partei äusserst knapp aus. Das zeigt einfach die unterschiedlichen Meinungen, die es geben darf. Schwierig wäre es, hätte die Hälfte unserer Mitglieder in einem unserer Kernthemen, der EU oder der Migration, eine andere Haltung. Die Pandemie ist aber kein Kernthema der SVP und irgendwann wieder vorbei.

Sind Sie Team Gallati oder Team Glarner?

In erster Linie bin ich jetzt noch Grossratspräsident. In zweiter Linie bin ich Parteisekretär und für alle unsere Mitglieder da. Dort spielt meine eigene Meinung auch eine kleine Rolle.

Müssen Sie jeweils vermitteln?

Das braucht es selten. Aber Corona betrifft natürlich alle Leute. Alle haben Ängste, Hoffnungen und Frustrationen. Darum ist das Thema auch so präsent.

Nach einem Jahr geht für ihn das Amt als Grossratspräsident zu Ende. Aufgenommen am 7. Dezember 2021. Chris Iseli

Soll es denn kein parteipolitisches Thema sein?

Doch, unbedingt! Die Massnahmen sind schliesslich politische Entscheide, weil sie das Resultat von Abwägungen sind. Das ist aber bei jedem Thema so: Man hört sich unterschiedliche Meinungen von Wissenschaft und Experten an, gewichtet nach eigenen Kriterien und kommt zu einem Schluss. So soll es auch sein.

Eine Pandemiesituation ist jedoch neu für die heutige Politik. Fehlt es auch an der Erfahrung?

Dass es nicht immer gut läuft, hängt sicher damit zusammen. Man hat zudem wenig Spielraum zum Ausprobieren und Ändern. Auch Angst und Emotionen spielen mit. Die Gesundheit geht einem näher als beispielsweise das Steuergesetz.

Die SVP hat in der Pandemie, im Gegensatz zu den meisten anderen Parteien, auf die Durchführung von Online-Parteitagen verzichtet. Wollte man doch nicht alles mit der Basis diskutieren?

Unsere Parteitage sind für jeden und jede offen. Organisatorisch wäre es schwierig gewesen, sie online durchzuführen, also haben wir meistens verzichtet. Wir hatten Online-Sitzungen mit dem Kantonalvorstand, das sind 115 Personen und damit bereits sehr breit abgestützt. Dabei haben wir festgestellt, dass keine richtigen Diskussionen entstehen. Zudem kommt es auf die Vorlagen an: Sind die Parolen in der Partei unbestritten, braucht es nicht unbedingt einen Parteitag.

Viele Anlässe gab es coronabedingt in diesem Jahr für Pascal Furer nicht. Einer war das 114. Kantonalschwingfest in Lenzburg am 6. Juni. Alexander Wagner

Wurde deshalb die Parole zum Covid-Gesetz in diesem Herbst an einem physischen Parteitag gefasst?

Ja. Wir wollten die Debatte und haben die Diskussion mit zwei Parteiexponenten mit unterschiedlichen Haltungen vor Ort geführt. Wir wollten die Differenzen offen austragen. Es war eine emotionale Debatte, aber wir reden noch miteinander. Auch Gesundheitsdirektor Gallati und Parteipräsident Andreas Glarner.

Die SVP trägt also keinen nachhaltigen Schaden aus der Krise davon?

Nein, das denke ich nicht. Ich hoffe aber vor allem, dass sie der Gesellschaft nicht nachhaltig schadet. Es wird eine Zeit brauchen, bis die Wunden verheilt sind. Gerade in Familien und unter Freunden finde ich das problematisch, weit mehr als in der Partei.

Haben Sie diese Gräben persönlich erfahren?

In der eigenen Familie nicht, aber aus meinem Umfeld kenne ich es. Von diesen Beispielen gibt es viele.

Wie kann man solche Zerwürfnisse verhindern?

Es kann nicht sein, dass sich Menschen mit unterschiedlicher Meinung ständig gegenseitig vorwerfen, sie liegen falsch. Man muss akzeptieren, dass man auch eine andere Haltung haben kann. Meinungsdiktatur darf es nicht geben. Aber so wird die Impf-Debatte geführt.

Übergabe der Petition gegen den Brugger Ast des Verkehrsprojekts OASE an Grossratspräsident Pascal Furer (SVP) vor dem Grossratsgebäude. Aufgenommen am 30.03.2021. Britta Gut

Sie hatten wegen der Pandemie keine grosse Präsidentenfeier, keinen Schluss-Apéro, es gab das Jahr hindurch coronabedingt weniger Anlässe. Fehlte Ihnen das?

Mir fehlen nicht die Anlässe, aber es gab für das neu gewählte Parlament nicht viele Gelegenheiten, sich kennen zu lernen. Auch der Austausch mit der Bevölkerung litt.

Hatte es auch gute Seiten, gerade in diesem Jahr Präsident zu sein?

Der Aufwand war kleiner und die Koordination einfacher als in einem normalen Jahr. Ich hatte weniger Terminkonflikte und genügend Raum für unser Unternehmen. Für jene Anlässe, die stattgefunden haben, konnte ich mir richtig Zeit nehmen.

Angefangen haben Sie das Jahr in Spreitenbach, bis im Sommer tagte der Grosse Rat coronabedingt dort. Wie hat das die Planung beeinflusst?

Wir haben dafür gesorgt, dass wir möglichst keine Halbtagessitzungen haben. Es hat jedes Mal einiges gekostet, den Betrieb in Spreitenbach heraufzufahren, das war aber auch wegen der Kontaktbeschränkungen sinnvoll. Ganztagessitzungen sind meiner Ansicht nach sowieso effizienter.

In der grossen Umweltarena Spreitenbach, herrschte eine andere Atmosphäre als im Grossratsgebäude. Wie war das für Sie als Präsident?

Die Distanzen haben es schwierig gestaltet. Vom Präsidentenpult aus habe ich kaum die erste Reihe Grossratsmitglieder gesehen. Dafür gab es andere Vorteile. Die Kaffeemaschine als Begegnungsort direkt im Saal, beispielsweise wurde sehr geschätzt. Wir waren über die Umweltarena froh. Aber es waren alle zufrieden, wieder nach Aarau zurückzukehren.

Die neue Legislatur startet in der Umweltarena Spreitenbach mit dem neuen Grossratspräsidenten Pascal Furer aus Staufen. Aufgenommen am 5. Januar 2021 in Spreitenbach. Chris Iseli / AGR

Seither hat sich die Pandemie weiterentwickelt. Gab es Diskussionen, die Sitzungen wieder zu verlegen?

Solche Stimmen habe ich nicht mehr vernommen. Im Grossratsgebäude, mit Maskenpflicht, fühlen sich die Grossratsmitglieder offenbar sicher und das ist das Entscheidende. Wer will, kann die Sitzung von einem Kommissionszimmer aus verfolgen. Das wurde bisher aber nicht in Anspruch genommen. Zudem werden den Mitgliedern Selbsttests abgegeben. Deswegen bekam ich ab und zu am Morgen vor der Sitzung eine Abmeldung.

Weil sich Grossratsmitglieder selbst positiv testeten?

Ja, das kam regelmässig vor. Aber all diese Massnahmen geben eine Sicherheit.

Pascal Furer (links) und erste Grossratsvizepräsidentin Elisabeth Burgener (links) beim Legislaturstart in der Umweltarena in Spreitenbach am 5. Januar. Die Atmosphäre war anders als in Aarau. Chris Iseli / AGR

Ihre letzte Sitzung war eine Punktlandung, die Traktandenliste ist abgetragen. Sind Sie zufrieden?

Ja. Es konnte alles fristgerecht erledigt werden, andere Kantone sind mit ihren Traktanden teilweise jahrelang in Verzug. Dafür konnten wir nicht jeden vorgesehenen Tag füllen und mussten zwischendurch eine Sitzung absagen.

Am 11. Januar werden Sie nach drei Jahren im Präsidium wieder «normaler» Grossrat. Freuen Sie sich darauf?

Ja. Im Präsidium muss man sehr präsent sein. Ich freue mich darauf, das für mich wieder selber steuern zu können.

Jetzt können Sie auch wieder Vorstösse einreichen. Haben Sie da schon eine Idee?

Nein, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Man erreicht im direkten Kontakt mit Regierung und Verwaltung oft mehr als durch Vorstösse. So kann man auch zu einem früheren Zeitpunkt eine Idee setzen oder eine Richtung einschlagen.

Im Gespräch mit der AZ, 14. Dezember 2021 in Staufen. Chris Iseli

Ist die Politik denn zu langsam?

Nein, es ist wichtig, dass die Gesetzgebung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Wenn man etwas unbedingt will, kommt die Politik einem oft zu langsam vor. Mit genügend Zeit entstehen aber nachhaltige Gesetze und keine Schnellschüsse.

Gerade in der Pandemie ist die Zeit aber häufig knapp.

Einen Tag oder eine Woche länger zu warten, würde aber auch dabei nicht immer schaden. Das hat sich im Aargau zum Beispiel gezeigt, als der Regierungsrat Sitzpflicht bei Konsumation auch im Freien beschlossen hat und nach einem Tag schon Ausnahmen für den Weihnachtsmarkt Bremgarten machen musste.

Hat das denn geschadet?

Es hat verunsichert – niemand weiss mehr, was gilt. Man muss zwischendurch zuwarten, diskutieren und andere Meinungen einholen für gute Entscheide.

In einer Kommission sind sie derzeit nicht. Welche hätten Sie gerne?

Auch das habe ich mir noch nicht überlegt.

Aber Grossrat bleiben Sie?

Ja. Und ich leite zu Beginn die Sitzung vom 11. Januar bis zur Wahl meiner Nachfolgerin. Ich schliesse das Präsidium jetzt ab und dann bringe ich mich thematisch ein. Ein Vorteil unserer grossen Fraktion ist, dass die Themen bereits gut betreut werden. Darum pressiert es nicht so. Ich war ein Jahr lang ganz vorne, jetzt kann ich auch hinten stehen.

Im Gespräch mit der AZ, 14.12. in Staufen. Chris Iseli

Die aktuelle Legislatur beenden Sie aber?

Ich habe noch nicht so weit geplant. So war es auch beim Grossratspräsidium. Das kann nur einer pro Jahr werden, da muss alles stimmen. Es hat gepasst, aber so etwas kann man gar nicht planen.

Sie planen also ihre politische Karriere nicht?

Nein. Es gibt Chancen, die man wahrnimmt, oder sein lässt. Aber Pläne habe ich keine. So wie es jetzt ist, stimmt es für mich und ich bin gespannt auf das nächste Jahr.

