Stephan Attiger: Das sind die wichtigsten Aargauer Bahnprojekte

Montagsinterview Verkehrsdirektor Attiger zum 30-Kilometer-Tunnel: «Die Neubaustrecke Aarau - Altstetten ist für den Aargau und für die ganze Schweiz ein Schlüsselprojekt» Am 9. August 1847 nahm die Spanisch-Brötli-Bahn von Baden nach Zürich als erste innerschweizerische Bahnstrecke den fahrplanmässigen Betrieb auf. Und was verspricht die Zukunft? Ein Gespräch mit Verkehrsdirektor Stephan Attiger über Aargauer Bahnhöfe, die aus allen Nähten platzen, tageszeitabhängige Billettpreise und das grösste und teuerste Projekt der Schweiz, auf das der Aargau wartet. Mathias Küng 3 Kommentare 08.08.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrat Stephan Attiger am Bahnhof in Aarau. Chris Iseli / AGR

Herr Attiger, am 9. August gibt es zum 175-Jahr-Jubiläum der Eisenbahn in der Schweiz einen Anlass mit vielen geladenen Gästen, der seinen Ausgangspunkt in Baden hat. Sie fahren mit historischem Rollmaterial, auch die Spanisch-Brötli-Bahn ist eingebunden. Findet sich dafür auf dem dicht befahrenen Schienennetz überhaupt noch ein Plätzchen?

Stephan Attiger: (lacht) Ich hoffe doch, ich habe mich dafür angemeldet! Darauf freue ich mich am meisten, ist sie doch die eigentliche Namensgeberin der SBB. Ich hoffe natürlich, dass es dann auch Spanische Brötli gibt, für die damals ja die Badener Bäcker berühmt waren. Die gibt es heute noch.

Fährt denn jetzt die Spanisch-Brötli-Bahn oder braucht es wegen der Geschwindigkeitsproblematik eine andere, historische Zugskomposition?

Ich weiss, dass es nicht einfach ist, für eine aus heutiger Sicht sehr langsame, damals aber revolutionäre Komposition, ein freies Trassee zu finden. Dass die Fahrt auch vor exakt 175 Jahren halsbrecherisch schnell in etwa 45 Minuten von Zürich nach Baden führte, zeigt, dass man damals schon wusste, wie wichtig diese Strecke ist.

Trotzdem die ketzerische Frage angesichts vieler Verspätungen der Bahn und des überlasteten Netzes: Sind die 175 Jahre jetzt mehr Anlass zur Freude oder zur Sorge?

Ab Baden fuhr 1847 die erste schweizerische Eisenbahn nach Zürich, die Spanisch-Brötli-Bahn. Hier der Bahnhof Baden in einem Stich von 1850. SBB Historic

Wir feiern 175 Jahre Bahn in der Schweiz, das ist ein Anlass zu grosser Freude. Wir schauen zurück, um zu sehen, was wir erreicht haben, aber auch, was noch zu tun ist. Ja, wir haben überlastete Netze. Das zeigt, dass die Bevölkerung das ausgebaute öV-Angebot annimmt und schätzt. Das Bedürfnis ist da.

Wenn wir erst einen Blick zurückwerfen. Was waren die wichtigsten Meilensteine des öV im Aargau?

Der öV hat sich in den letzten 50 Jahren stark entwickelt. Wir nehmen die Veränderungen manchmal gar nicht wahr. Durch den hohen Anteil der Pendler Richtung Zürich und Basel sind der Ostaargau und das Fricktal früh in die beiden S-Bahnsysteme Zürich und Basel eingebunden worden. In der Folge wurden auch die Tarifsysteme an die sich ausdehnenden Reisegewohnheiten angepasst.

Auch das Fricktal ist schon lange eingebunden.

Bereits seit der Gründung im Jahr 1987 ist das Fricktal im Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW). Südlich des Juras gibt es verschiedene Entwicklungsschritte, die auch die Ausdehnung der Verkehrsräume widerspiegeln: Die A-Welle entstand 2004 aus den Abo-Verbunden Olten und Aarau und wurde 2009 zum integralen Tarifverbund. Dieser wurde 2012 mit dem integralen Z-Pass ergänzt.

Das Bahnangebot im Aargau wird ständig ausgebaut. Wie viele Leute profitieren davon überhaupt?

Über 90 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner haben im Umkreis von 700 Metern eine Haltestelle des öffentlichen Verkehrs. 85 Prozent der Bevölkerung haben werktags mindestens einen Halbstundentakt.

Viele Automobilisten stehen unter dem Eindruck, dass sie das bezahlen.

Die Kosten für den Regional- und Ortsverkehr, den der Kanton mit finanzieller Unterstützung des Bundes bestellt, betragen jährlich rund 360 Millionen Franken. Zwischen 55 und 60 Prozent der Kosten werden aber durch die Fahrgäste bezahlt, den Rest finanzieren Bund (rund 60 Mio. Franken) und Kanton (rund 120 Mio. Franken). Das Geld dafür stammt aus den Steuern aller Aargauer Steuerpflichtigen, sowohl der natürlichen als auch der juristischen Personen.

Früher war der Kostendeckungsgrad im Grossen Rat ein grosses Thema. In Coronazeiten ist das etwas in den Hintergrund gerückt. Kommt das Thema wieder?

Die Kostendeckung hat sich zwischen 2009 und 2019 um rund 10 Prozentpunkte erhöht. Bis im Februar 2020 haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Spitzen in der Hauptverkehrszeit brechen können. Dann kam der grösste Einbruch in der Nachfrage seit Menschengedenken. Wegen der Pandemie bzw. dem Einbruch der Nachfrage hat die öffentliche Hand die Transportunternehmen zusätzlich unterstützt, falls sie nicht auf Reserven zurückgreifen konnten.

Ich frage auch angesichts eines stark nachgefragten 9-Euro-Tickets in Deutschland. Wär das was, oder würde es die öV-Kapazitäten auch bei uns schlicht überfordern?

Das Tarifsystem soll fair sein, auch deshalb sind wir skeptisch gegenüber Sparbilletten. Man erwartet vom öV zudem einen bestimmten Kostendeckungsgrad, darüber haben wir eben gesprochen. Das ginge nicht mit so einem Ticket zusammen. Wir sind zudem im schweizerischen System eingebunden, können nicht eine ganz eigene Tarifpolitik machen.

Das heisst?

Der Kanton Aargau hat sich in den letzten Jahren nicht für Preissenkungen, jedoch für Effizienzsteigerungen eingesetzt. Mit tieferen Billettpreisen sänken die Erträge, dann müsste das Angebot abgebaut werden, um die vorgegebene Kostendeckung zu erreichen. Zudem würden wir mit so einem Ticket die Mobilität ankurbeln. Unser Ziel ist jedoch, die Mobilitätsbedürfnisse abzudecken.

Füllen sich die Züge überhaupt je wieder wie vor der Pandemie?

Die Nachfrage erholt sich von Covid-19. Zurzeit gehen wir davon aus, dass die Nachfrage per Ende Jahr wieder den Werten vor 2020 entsprechen und die früheren Wachstumswerte fortgeschrieben werden. Das bedeutet, dass wir den öffentlichen Verkehr weiter ausbauen müssen, um der kommenden Nachfrage gerecht zu werden.

Könnte man nicht mit tageszeitabhängigen Ticketpreisen die Pendlerspitzen brechen und so Druck vom sehr kostspieligen weiteren Infrastrukturausbau nehmen?

Mit Homeoffice und anderen Anreizen sind gewisse Verlagerungen möglich. Auch wir diskutieren über Anreizsysteme, sind mit Schulen für andere Stundenpläne im Gespräch. Man kann über ein GA vom Montag bis Freitag diskutieren. Doch wer in der Freizeit zum Beispiel in die Berge will, muss früh losfahren und kommt erst abends zurück. Ihm nützt ein untertags günstigeres Ticket nichts.

Und wenn man zeitverschoben zur Arbeit geht?

Dass jemand die ersten beiden Stunden zuhause arbeitet und zum Arbeitsplatz fährt, wenn es im öV Platz hat, ist unrealistisch. Ebenso, später anzufangen. Man will auch irgendwann Feierabend haben, hat ja auch noch ein Privatleben. Gewisse Verkehrsspitzen werden wir auch künftig haben, im Freizeit- und im Berufsverkehr. Kommt dazu, dass sich im öV rasch jemand benachteiligt fühlt, wenn er oder sie realisiert, für dasselbe Billett mehr bezahlt zu haben als die Sitznachbarn.

Im Flugverkehr ist das gang und gäbe.

Der Flugverkehr ist eigenwirtschaftlich organisiert. Da sind unterschiedliche Preise akzeptiert. Im öV aber stecken über 50 Prozent Steuergelder.

Wo sehen Sie denn heute das Hauptproblem auf dem Bahnnetz?

Die Bahn fährt heute auf einem Netz, das vor über 100 Jahren entstanden ist und seither nur partiell ergänzt wurde. Es verkehren aber viel mehr Züge auf demselben Netz. Die Reserven sind ausgereizt. Jede Abweichung vom Fahrplan kann zu Verspätungen im Netz führen, die auf die Anschlüsse übertragen werden. Zusätzlich müssen die Strecken unterhalten werden. Bei den Ausbauten muss vermehrt darauf geachtet werden, dass genügend Reserven berücksichtigt werden, um dies im normalen Betrieb auffangen zu können.

Alle zwei Jahre wächst der Aargau um die Bevölkerungszahl von Wohlen. Wie bringt man möglichst viele von diesen Menschen auf den öV, da ja auch die Strassen am Limit sind?

Ja, das dürfte so weiter gehen. Gemäss Bevölkerungsprognosen des Bundes stehen einzig die Kantone Aargau und Genf zwischen 2020 und 2050 vor einer Bevölkerungsentwicklung von über 30 Prozent. Die Verkehrsnachfrage wird nur schon deswegen stark ansteigen. Dazu ist zu sagen, dass der ÖV das flächeneffizienteste Verkehrsmittel ist und bleibt.

Also geschieht was?

Wir müssen den öV im dicht besiedelten Mittelland nachfragegerecht ausbauen. Wir setzen dabei auf die kombinierte Mobilität. Daher sind im Kanton Aargau die Verkehrsdrehscheiben sehr wichtig und werden in den nächsten Jahren auch kontinuierlich an die Bedürfnisse angepasst.

Das klingt einfach, dürfte aber wegen der dichten Besiedelung schwierig sein.

Die Schwierigkeit liegt im Flächendruck an den Bahnhöfen. Der Platz ist dort sehr knapp. Ziel soll sein, dass mit dem Velo, zu Fuss oder mit dem Auto zum nächsten Bahnhof gefahren wird und dort auf den Zug umgestiegen werden soll.

Was tun Sie dafür?

Wir sind mittendrin. Vor kurzem realisiert wurden die Stationen Stein-Säckingen, Campus Brugg, Siggenthal-Würenlingen, Bushof Wohlen, Bahnhofplatz Killwangen-Spreitenbach. Im Bau ist derzeit die Aufwertung des Bahnhofs Wildegg. In Planung ist das Bahnhof-Grossprojekt Lenzburg für 200 Millionen Franken, wo es aufgrund der enormen Passagierzunahme unter anderem eine dringend nötige zweite Unterführung geben wird. Im Aargau sind rund 45 Verkehrsdrehscheiben definiert, an knapp einem Dutzend davon laufen, verteilt über den ganzen Kanton, Projekte in verschiedenen Phasen. Bei den komplexen Verkehrsdrehscheiben ist die Unterstützung aller Beteiligten sehr wichtig, also von Bund, Kanton, Gemeinden und Transportunternehmen.

Der Bus der Linie 2 an der Haltestelle Tellizentrum. Daniel Vizentini

Der öV gilt als umweltfreundlich. Und doch fahren die meisten Busse noch mit Diesel. Wie lange noch?

Dem Kanton Aargau ist es ein grosses Anliegen, dass auch der strassengebundene öffentliche Verkehr möglichst schnell auf alternative Antriebe umgestellt wird. Bereits heute werden dank den Bahnen über 70 Prozent der Personenkilometer im öV ohne fossile Triebstoffe zurückgelegt. Ziel ist, dass bis 2040 auch die Busse ohne fossile Treibstoffe betrieben werden.

Derzeit erstellen die SBB in Schönenwerd Perrons. Patrick Lüthy

Bahnverspätungen wegen Bauarbeiten, Pannen oder Überlastung des Systems strapazieren die Nerven der Passagiere. Wird es erst besser, wenn zwischen Aarau und Zürich eine Neubaustrecke kommt?

Eins muss ich vorausschicken: Die Realisierung von Bahnprojekten dauert besonders lange. Wir müssen uns heute schon sehr konkrete Gedanken machen, was bis in 30 Jahren umgesetzt werden soll oder muss. Das eidgenössische Parlament hat 2014 den Ausbauschritt 2025 und im 2019 den Ausbauschritt 2035 genehmigt. Doch aktuell haben wir Grossbaustellen auch im Aargau.

Zum Beispiel?

Die Verbindungslinie Mägenwil und den Bahnhof Lenzburg habe ich schon erwähnt. Auch die Entflechtung Oberentfelden gehört zu den grossen Projekten im Kanton. Die nächsten grösseren Änderungen im Fahrplan sind aber erst in der Mitte des nächsten Jahrzehnts geplant.

Und was bringen sie?

Der Ausbauschritt 2035 wird dem Mittellandkorridor einen Viertelstundentakt auf den Hauptachsen bringen. Das Nadelöhr Heitersberg bleibt aber auch beim nächsten Ausbauschritt bestehen, sodass für den Kanton Aargau zwar ein dichtes Angebot im Viertelstundentakt in Aussicht steht, dieses aber wegen dem stark ausgelasteten Ost-West-Netz aus heutiger Sicht nur mit Umsteigen genutzt werden kann.

Das heisst dann konkret, dass die Wirtschaftsregion Baden/Brugg mit 200 000 Einwohnerinnen nicht einmal mehr eine Direktverbindung nach Bern hat. Die Region wehrt sich mit Händen und Füssen.

Die Streckenabschnitte Richtung Zürich sind mit dem Ausbauschritt 2035 technisch ausgelastet. Um wieder Direktverbindungen aus allen Aargauer Regionen ermöglichen zu können, ist eine Neubaustrecke zwischen Aarau und Zürich Altstetten, also ein Infrastrukturausbau, so wie er für die nächsten Ausbauschritte angedacht ist, unabdingbar. Wir kämpfen natürlich für die Direktverbindungen, und analysieren selbst, wo man noch einen Zug hineinnehmen könnte, wo Entlastungen und Optimierungen heute schon möglich sein könnten, etwa beim Güterverkehr. Es geht nicht um ein «nicht wollen», es müsste mit dem Ausbauschritt 2035 einfach technisch möglich sein.

Sie sehen also keine Chance?

Wir sprechen hier von einer rollenden Planung. In der Vergangenheit ist es immer gelungen, den Fahrplan besser zu machen, als in der Langfristperspektive angekündigt. Jetzt reden wir vom Stand der Planung für 2035, haben also noch zehn Jahre Zeit, uns zu verbessern. Womöglich gibt es bis dann auch andere technische Möglichkeiten. Wir setzen auch jetzt alles daran, die Planung für 2035 zu verbessern.

Dereinst nur noch mit Umsteigen nach Bern? Im Bild eine Direktverbindung am Bahnhof Baden. Sandra Ardizzone

In der Region Baden/Brugg fragt man sich gleichwohl, ob man die Direktverbindung behalten könnte, wenn weniger neue Umsteigeverbindungen als geplant dazukämen?

Eine Direktverbindung ist qualitativ besser, sie entlastet insbesondere ältere Reisende, Familien, Reisende mit Kinderwagen, mit viel Gepäck. Sobald die Neubaustrecke steht, wollen wir sie zurück – und dazu weitere Verbesserungen. Ihre konkrete Frage muss aber der Bundesrat beantworten. Zwei Vorstösse dazu sind ja hängig.

Die Neubaustrecke ist noch nirgendwo richtig fixiert. Niemand weiss, wann sie bereitsteht. Wo sucht der Aargau Mitstreitende, um sie voranzutreiben?

Diese Neubaustrecke ist das grösste und teuerste Projekt in der Schweiz. Trotzdem hat sie das beste Kosten-/Nutzenverhältnis, das spricht für sich. Die Herausforderung besteht darin, sie zeitgerecht bis zur Realisierung voran zu treiben. Solange sie nicht steht, kommen viele andere Projekte nicht weiter. Erst wenn sie steht, können auch jene anderen Projekte realisiert werden. Diese Strecke ist für den Aargau, aber auch für die ganze Schweiz ein Schlüsselprojekt. Auch im ganzen Mittelland ist klar, dass der Tunnel kommen muss.

Dass sie der Schweiz nützt, leuchtet ein. Warum dem Aargau?

Die Neubaustrecke schafft Kapazitäten, bringt gewissermassen Luft im System, auch für den weiteren Ausbau der Regionalverkehrs im Aargau. Sie ist der Schlüssel dazu. Es ist deshalb im Interesse aller Regionen im Aargau, sich gemeinsam für diesen Tunnel einzusetzen.

Wie sicher ist denn, dass die Neubaustrecke wirklich kommt? Ich habe schon über viele Projekte geschrieben, die irgendwann in Bern einfach wieder schubladisiert wurden.

Sie ist seit Jahrzehnten im Sachplan Verkehr des Bundes drin. Sie variiert ein bisschen bei den nötigen Tunneln. Früher sprach man vom Chestenberg/Honeret-Tunnel, der dafür nötig sei. Davon kam man wieder ab, heute ist die Rede von einer Neubaustrecke, die weitgehend als Tunnel erstellt werden dürfte.

Wird die Fahrt dadurch auch schneller?

Die Schweiz ist zu klein für richtige Hochgeschwindigkeitsstrecken, davon kommt man wieder ab. Ob die Fahrt von Zürich nach Bern drei Minuten schneller wird, ist auch nicht matchentscheidend.

Sondern?

Heute fokussiert man auf ausreichend Kapazität, auf Zuverlässigkeit, auf einen dichten Fahrplan und auf gute Anschlüsse. Letztere sind heute angesichts von Verspätungen oft nicht gesichert.

Kommt elegant daher, wird aber nicht mehr als Neigezug eingesetzt: der Fernverkehrs-Doppelstockzug FV-Dosto, hier im Zürcher Hauptbahnhof. Walter Bieri / KEYSTONE

Was bedeutet es für diese geplante Neubaustrecke, nachdem der neue Doppelstockzug nicht mehr als Neigezug eingesetzt wird und deshalb in der Ost- und Westschweiz auch rasch Infrastrukturausbauten nötig werden dürften? Wird sie jetzt nach hinten geschoben?

Die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf das Fahrplanangebot in der Schweiz wegen dem Verzicht auf Neigetechnik sind zur Zeit noch nicht abschätzbar. Der Verzicht auf die Wankkompensation (Wako) bei den Doppelstockzügen kann vermutlich nicht innert weniger Jahre mit neuen Infrastrukturen aufgefangen werden, da die Projektierungs- und Bewilligungsfristen sowie die Bauzeit lange dauern.

Dann könnte es für die Aargauer Neubaustrecke also später werden?

Die Knotenstruktur und die möglichen Reisezeiten in der Schweiz müssen unter diesen Voraussetzungen für den Ausbauschritt 2035 neu geplant werden. Welche Auswirkungen dies auf den Realisierungszeitpunkt der Neubaustrecke hat, ist noch nicht klar.

Würden denn nicht sowieso alle profitieren, wenn die aargauische Strecke auf der Hauptachse möglichst rasch käme?

Die Neubaustrecke Rupperswil–Zürich-Altstetten bringt auf der Ost-West-Achse einen Reisezeitgewinn von 6-7 Minuten. Inwieweit dieser sogar einen Beitrag zur Abfederung der Auswirkungen des Rollmaterialentscheides bringen können, müsste abgeklärt werden. Die Zeiteinsparungen zwischen Aarau und Zürich kämen sowohl der Jurasüdfusslinie (Ersatz ICN) sowie der Plateaulinie via Fribourg (Verzicht auf Wankelkomposition) zugute und könnten allenfalls sogar in die Ostschweiz weitergeleitet werden.

