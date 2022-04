Montagsinterview Susanne Hochuli: «Geflüchtete müssen schneller integriert werden, sonst bleiben sie abhängig und der Staat muss für sie aufkommen» Susanne Hochuli sagt, warum sie zwei afrikanische Familien aufgenommen hat, aber keine Ukraine-Flüchtlinge. Und die frühere Regierungsrätin wirbt dafür, dass Geflüchtete möglichst rasch Deutschkurse besuchen und eine Arbeitsstelle antreten dürfen, damit sie selber für ihren Unterhalt sorgen können. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Susanne Hochuli im Event-Lokal auf ihrem Hof in Reitnau, das sie als Treffpunkt für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellt. Alex Spichale

Als der AZ-Redaktor bei Susanne Hochuli auf dem Hof in Reitnau klingelt, öffnet eine junge, dunkelhäutige Frau und sagt: «D’ Frau Hochuli esch im Garte, sie chönd eifach do hindere laufe». Auf dem Weg kommt uns die ehemalige Regierungsrätin entgegen, sie hat bei den Hühnern ein paar Eier geholt. Wir setzen uns an einen Tisch im Naturgarten mit Blick auf die Innerschweizer Alpen.

Sie haben im Sommer 2013 eine angolanische Flüchtlingsfamilie bei Ihnen auf dem Hof aufgenommen – wie geht es diesen Menschen heute?

Susanne Hochuli: Die junge Frau, die Sie begrüsst hat, ist Bruna, die Tochter dieser Familie. Sie ist im letzten Schuljahr und macht danach eine Lehre als Assistentin Gesundheit. Bruna macht hier auf dem Hof manchmal Ferienjobs und verdient damit etwas Geld. Die angolanische Familie selber wohnt nicht mehr bei mir auf dem Hof, aber immer noch im Dorf. In einer Wohnung lebt jetzt noch eine Familie aus Eritrea.

Bezieht die angolanische Familie noch Sozialhilfe, oder kann sie für sich selber aufkommen?

Die Mutter hat es nach Arbeitsbeginn innerhalb von zwei Jahren geschafft, wirtschaftlich selbständig zu werden, was eine grosse Leistung ist. Die Familie hatte zuerst den Status F als vorläufig Aufgenommene, inzwischen haben sie den B-Ausweis, also eine Aufenthaltsbewilligung.

Wie sieht es bei der eritreeischen Familie aus?

Da hat es zermürbend lang gedauert, bis die Mutter einen Deutschkurs besuchen konnte. Sie arbeitet nun einerseits bei unserem Projekt «weltweit-essen», hat aber auch noch einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Es sieht so aus, dass auch sie ab diesem April wirtschaftlich unabhängig ist und selber für ihre drei Kinder aufkommen kann.

Das klingt in beiden Fällen sehr positiv. Würden Sie heute wieder Geflüchtete aufnehmen und das auch anderen Leuten empfehlen?

Es stimmt, dass es beiden Familien heute gut geht und sie von der privaten Aufnahme profitiert haben. Ich würde das wieder machen, allerdings muss ich auch sagen, dass sie in eigenen Räumen leben, nicht in meiner Wohnung. Wir haben viel zusammen gemacht, teilen die Waschküche, den Garten - und die Kinder waren oft bei uns, wenn die Mütter bei der Arbeit oder im Deutschkurs waren. Trotzdem ist das weniger anspruchsvoll, als wenn die Familien in meiner Wohnung leben würden.

Seit zwei Monaten tobt der Ukraine-Krieg, in der Schweiz gibt es mehr als 40000 Flüchtlinge aus diesem Land. Nehmen Sie auch Ukrainerinnen und Ukrainer auf?

Für mich ist das aus persönlichen Gründen nicht möglich. Ich ziehe aber den Hut vor allen Leuten, die Familien aus der Ukraine bei sich im Haus oder in der Wohnung aufnehmen. Da teilt man Bad, Küche, Wohnzimmer; das kann zu Konflikten und Problemen führen. Ich wäre vielleicht vom Typ her zu hektisch, und ich weiss auch nicht, ob alle Gäste wirklich Freude hätten, dass es in meiner Wohnung noch einen Hund und drei Katzen, aber keinen Fernseher hat. Wenn man separate Wohnungen hat, können sich alle in ihre Räume zurückziehen, wenn das nicht der Fall ist, kann es sehr anstrengend werden.

Wie engagieren Sie sich sonst bei der Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine?

Ich stelle das Event-Lokal von «weltweit-essen» auf dem Hof als Tagesstruktur für die Flüchtlinge in Reitnau zur Verfügung. Hier im Dorf lebt eine junge Frau, die in der Ukraine in der Gastronomie gearbeitet hat. Sie kommt am Dienstag mit einer Übersetzerin vorbei, dann besprechen wir, ob sie die Tagesstätte betreuen könnte. Und wir möchten definieren, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten der Raum geöffnet ist für die ukrainischen Flüchtlinge. Es soll ein Treffpunkt werden, wo sie zusammen kochen und sich austausche können – das würde auch eine Entlastung für die Gastfamilien bringen.

Wie funktioniert die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge in Reitnau aus Ihrer Sicht?

Sehr gut, weil sich viele Menschen sehr stark engagieren. Es gibt zum Beispiel eine Sozialpädagogin, die mit einer Übersetzerin bei den Gastfamilien und den Geflüchteten vorbeigeht und mit ihnen unter anderem bespricht, wie die Finanzen geregelt werden, auf was man beim gemeinsamem Wohnen achten sollte. Ich habe festgestellt, dass sich viele Einwohnerinnen und Einwohner bei Campax oder bei der Flüchtlingshilfe für die private Aufnahme angemeldet hatten. Das ist erfreulich, aber es braucht auch eine Koordination, damit die Gemeinde nicht überrumpelt wird, wenn Geflüchtete direkt Privaten zugeteilt werden.

Sie waren früher als Regierungsrätin für das Asylwesen im Aargau verantwortlich. Konnten Sie jetzt von Ihren Erfahrungen von damals profitieren?

Ganz ehrlich: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es in Europa nochmals einen so brutalen Angriffs- und Zerstörungskrieg geben könnte. Ich verspürte dieselbe Ohnmacht, die wohl viele andere Leute auch hatten. Mir war auch klar, dass wir in dieser Situation den Geflüchteten helfen müssen, das hilft auch gegen die eigene Ohnmacht. Ich habe mit den Leuten im Dorf zu reden begonnen und nach kurzer Zeit meldeten sich viele, die sich engagieren wollten. Ich habe eigentlich nur den Input gegeben, dann hat sich das nach und nach weiterentwickelt.

Wie muss man sich das vorstellen?

Eine Kerngruppe der Engagierten hat eine Liste mit den verfügbaren Aufnahmemöglichkeiten und ein Merkblatt für Gastfamilien und Gäste zusammengestellt. Wir haben einen gemeinsamem Chat mit den Gastfamilien für den Austausch. Es gibt viele Menschen, die mithelfen. Letzten Freitag hat eine Gastfamilie einen Brätelabend organisiert, damit sich alle kennenlernen und vernetzen können. Wir haben eine Kinder- und Jugendpsychiaterin, die sich zur Verfügung stellt, es gibt die Asylbetreuerin der Gemeinde, die bei administrativen Fragen hilft, eine Person hat die Spenden im Blick, heute Montag beginnt ein Deutschkurs, den freiwillige Lehrpersonen leiten. Verwaltung und Behörde unterstützen unkompliziert. Ich bin echt begeistert über die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Leute im Dorf.

Der Kanton ruft die Gemeinden auf, Plätze für Ukraine-Flüchtlinge zu schaffen. Wie sieht die Lage in Reitnau aus, gibt es noch Platz in Gemeinde-Unterkünften?

Bisher sind alle Menschen aus der Ukraine im Dorf bei Privaten untergebracht, es war für die Gemeinde bisher nicht nötig, weitere Unterkünfte zu suchen oder zu mieten. Auf der Liste mit den Angeboten aus der Bevölkerung gibt es alles in allem 30 Plätze.

In einem kleinen Dorf wie Reitnau funktioniert die Betreuung offenbar gut. Wäre dieses Modell auch in einer grösseren Stadt denkbar?

Es ist sicher schwieriger, aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass die Gastfamilien nicht allein gelassen werden. Am Anfang gab es eine grosse Euphorie, viele Menschen haben Plätze angeboten und Geflüchtete aufgenommen. Aber wenn sie fast alles selber organisieren und regeln müssen, kann das sehr aufwendig werden und auch zu Frustration führen. In einer grösseren Stadt müsste man die Betreuung vielleicht über Quartierzentren organisieren, in jedem Fall ist aber wichtig, dass die Gemeindebehörden involviert sind und Unterstützung leisten.

Wie erklären Sie sich die Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine?

Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass dieser Krieg sehr nahe bei uns ist. Und dass viele Menschen – inklusive mir – schockiert und erschüttert sind darüber, was in diesem Krieg passiert. Das löst einen Impuls aus, den Betroffenen zu helfen, der grösser ist, je näher und direkter wir einen Krieg erleben. Es gibt weltweit andere Kriegsgebiete, wo die Menschen in schrecklichen Situationen sind, aber wir bekommen davon weniger mit. Ich finde es verständlich und gut, wie die Solidarität jetzt besser gelebt wird, ich möchte das nicht bewerten. Aber ich hoffe natürlich, dass wir daraus etwas lernen für andere Flüchtlinge.

Ukrainer erhalten den Schutzstatus S, dürfen ihre Familie nachziehen, ab dem ersten Tag arbeiten, gratis Zug fahren. Das löst Kritik von vorläufig Aufgenommenen aus Syrien und Afghanistan aus – verstehen Sie diese Aussagen?

Natürlich habe ich Verständnis für diese Menschen, aus ihrer Sicht bietet der Status S für die Flüchtlinge aus der Ukraine einige Vorteile, die sie nicht haben. Dazu kommt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Visum frei reisen und bisher aussuchen durften, wo sie in der Schweiz leben möchten. Trotzdem ist es richtig, dass dieser spezielle Status jetzt aktiviert worden ist, schliesslich wurde er genau für solche Situationen geschaffen.

Wie löst man dieses Problem, wie beseitigt man die Ungleichheit? Sollen die vorläufig Aufgenommenen die gleichen Privilegien wie die Ukrainer erhalten?

Für mich ist es ganz klar: Die Integration von geflüchteten Menschen muss viel schneller vor sich gehen, als bisher. Das ist eine Position, die ich schon früher als Regierungsrätin vertreten habe und ich bin nach wie vor überzeugt, dass sie richtig ist. Die Flüchtlinge müssen möglichst rasch Deutsch lernen, in den Arbeitsmarkt einsteigen und für sich selber sorgen können. Wenn sie Monate und Jahre warten müssen und nicht arbeiten dürfen, ist das für sie eine grosse Belastung. Sie bleiben in einer Abhängigkeit und der Staat muss für sie aufkommen, was für beide Seiten nicht optimal ist.

Sie haben als Regierungsrätin den Widerstand gegen die Asylunterkunft Bettwil erlebt. Jetzt gibt es keine Kritik aus der Bevölkerung, sondern grosse Hilfsbereitschaft. Wie lange hält das an, wenn es Tausende von Plätzen braucht?

Susanne Hochuli im November 2011 an einer Infoveranstaltung zur geplanten Asylunterkunft in Bettwil – der Widerstand war heftig. Pascal Meier

Ich glaube nicht, dass es ähnlich aggressiven und starken Widerstand geben wird wie damals. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es im Sommer heftige Diskussion geben wird. Wenn der Kantonale Sozialdienst jetzt von 5600 Plätzen bis Ende Mai spricht, und der Krieg danach weitergeht, dann stellen sich bald die Fragen, ob auch Turnhallen als Unterkünfte genutzt oder Zelte aufgestellt werden sollen. Dies auch, weil viele Menschen aus der Ukraine in Kellern, U-Bahnstationen oder Bunkern ausharren mussten. Diese Leute sollte man - wenn möglich - nicht in Geschützten Operationsstellen oder Zivilschutzanlagen unterbringen. Mir war es auch als Regierungsrätin wichtig, möglichst keine Menschen unteriridisch unterzubringen, obwohl mich die Realität dazu gezwungen hat.

Wegen des Krieges gibt es Forderungen, das Armeebudget von 5 auf 7 Milliarden Franken aufzustocken. Zudem forderte FDP-Präsident Thierry Burkart, die Schweiz solle sich der Nato annähern.

Ich habe schon zu meiner Zeit im Regierungsrat, als ich auch Militärdirektorin war, immer die Frage gestellt, ob die Schweiz eine grosse Luftwaffe braucht. Aus meiner Sicht wäre es für ein kleines Land wie die Schweiz sinnvoller, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Alleine können wir uns ohnehin nicht verteidigen, und es wird auch niemand nur die Schweiz angreifen, darum braucht es eine Kooperation.

Dennoch, muss die Schweiz jetzt nicht mehr in ihre Sicherheit und Verteidigung investieren?

Ich gebe offen zu, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, dass es einen solchen Krieg nochmals gibt, wie er jetzt in der Ukraine tobt. In den letzten Jahren ging man vor allem von Cyberattacken aus, ein konventioneller Eroberungskrieg galt als unwahrscheinlich. Es wäre aus meiner Sicht aber falsch, jetzt einfach aufzurüsten, ohne dass wir uns überlegen, wie die Schweiz mit den umliegenden Ländern zusammenarbeiten soll.

Soll die Schweiz aus Ihrer Sicht also der Nato beitreten?

Wenn die Ukraine ein Nato-Mitglied wäre, dann hätte Russland sie wohl nicht angegriffen. Ob die Schweiz der Nato beitreten soll, oder ob eine enge Zusammenarbeit besser ist, wie dies andere Staaten auch pflegen, kann ich nicht beurteilen. Ich bin zu wenig in sicherheitspolitische Themen involviert, um dazu eine klare Haltung zu haben.

Der Ukraine-Krieg zeigt auch die Abhängigkeit des Westens von fossilen Brennstoffen aus Russland. Nun wollen viele Länder das Gas und Öl aus Katar oder den USA beziehen – was sagen Sie als Greenpeace-Präsidentin dazu?

Es spielt für das Klima und die Umwelt keine Rolle, woher das Öl oder Gas kommt, der CO2-Ausstoss ist in jedem Fall sehr schädlich. Zudem ist Katar auch kein Staat, der für unsere Werte wie Demokratie, Meinungsfreiheit oder Menschenrechte steht. Es sind kurzfristige Notlösungen, die viele Staaten nun treffen müssen, weil sie immer noch stark von fossilen Energien abhängig sind. Ich hoffe, dass dieser Krieg der Auslöser ist, möglichst rasch und konsequent davon wegzukommen.

Wie heizen Sie Ihren Hof und die anderen Gebäude?

Ich habe eine Erdsonde-Wärmepumpe, auf dem Dach ist eine Photovoltaik- Anlage installiert, alle Gebäude sind gut isoliert, wir sammeln Regenwasser – ich bin der Überzeugung, dass wir tun müssen, was wir können, und das habe ich hier getan.

Kürzlich wurde in Villigen ein Waldstück besetzt, um die Erweiterung des Steinbruchs des Zementkonzerns Holcim zu verhindern. Finden Sie diese Art des Widerstands sinnvoll?

Ja, das finde ich absolut legitim und richtig, eine solche Aktion durchzuführen, um auf Missstände aufmerksam zu machen oder Kritik zu üben. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass die Aktionen immer gewaltfrei sein müssen. Das ist auch bei Greenpeace-Aktivistinnen und -Aktivisten ein Grundsatz. Solange niemand gefährdet wird, sind Aktionen mit zivilem Ungehorsam aus meiner Sicht erlaubt.

In Lenzburg wird diskutiert, das Freischaren-Manöver dieses Jahr wegen des Kriegs in der Ukraine abzusagen. Sie haben dort selber schon teilgenommen – fänden Sie eine Absage richtig?

Susanne Hochuli im Jahr 2010 am Manöver des Jugendfestes Lenzburg. Peter Siegrist

Ich finde, aus Respekt und Rücksichtnahme gegenüber den Menschen aus der Ukraine sollte man dieses Jahr auf das Manöver verzichten. Mir gefällt die Tradition grundsätzlich, für die Region hat der Anlass eine grosse Bedeutung, aber ob es dieses Jahr angebracht ist, bezweifle ich doch sehr.

Zur Person Susanne Hochuli (56) war von 2008 bis 2016 erste Grünen-Regierungsrätin im Kanton Aargau. Sie war als Vorsteherin des Departementes Gesundheit und Soziales auch für das Asylwesen verantwortlich. Heute ist Hochuli Präsidentin der Schweizerischen Patientenorganisation und Stiftungsratspräsidentin von Greenpeace Schweiz. Sie lebt in Reitnau und betreibt auf ihrem Hof das Start-up «weltweit-essen». Hier können Anlässe gebucht werden zum gemeinsamen Kochen, Essen und Arbeiten. Hochuli setzt im Unternehmen auch Menschen aus dem Asylbereich ein.

