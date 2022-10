Staatsschreiberin Joana Filippi sieht sich nicht als Quotenfrau

Montagsinterview Staatsschreiberin Joana Filippi: «Frauen müssen eine Position wollen und sich auch durchsetzen» Joana Filippi (55) ist als Staatsschreiberin die höchste Angestellte des Kantons, und sie ist Co-Leiterin der Energie-Taskforce im Aargau. Im Interview spricht sie über Krisenmanagement, Frauenquoten und erklärt, warum sie Friedrich Dürrenmatt fantastisch findet. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Joana Filippi im Park hinter dem Grossratsgebäude, nur wenige Schritt von ihrem Büro im Regierungsgebäude am Aargauerplatz entfernt, Alex Spichale

Als die AZ Joana Filippi zum Interview trifft, kommt die Staatsschreiberin gerade aus der Regierungsratssitzung. «Nein, ich kann Ihnen nicht sagen, was besprochen und beschlossen wurde», sagt Filippi, als der Redaktor sie fragt. Diskretion und Loyalität sind sehr wichtig in ihrer Position – doch unpolitisch ist Filippi keineswegs.

Auf Ihrem Schreibtisch liegt das Buch «Politik» von Friedrich Dürrenmatt – was hat es damit auf sich?

Joana Filippi: Ich finde Dürrenmatt fantastisch, er ist ein brillanter Denker. Wenn es um die Politik geht, war er einerseits staatskritisch, hatte aber auch eine grosse Liebe zur Schweiz. Wir waren kürzlich mit der Generalsekretärenkonferenz, die ich leite, in Neuenburg im Centre Dürrenmatt. Dort hatten wir eine Führung zum Thema «Dürrenmatt und der Staat», ich habe bei dieser Gelegenheit allen Teilnehmenden dieses Buch geschenkt.

Sie sagten, Dürrenmatt sei staatskritisch – sind Sie das auch, obwohl Sie bei der Kantonsverwaltung angestellt sind?

Dürrenmatt war es wichtig, dass der Staat nicht überbordet, sich nicht überall einmischt. Ich kann mich diesem Staatsverständnis anschliessen – es braucht einen guten, soliden Staat, der für seine Bürgerinnen und Bürger sorgt, aber es muss auch Grenzen geben.

Also begrüssen Sie es, dass der Aargau eine schlanke Verwaltung hat und im Verhältnis zur Bevölkerungszahl relativ wenig Staatsangestellte beschäftigt?

Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ist es richtig, dass der Staat seine Aufgaben effizient erledigt. Andererseits ist dies derzeit eine grosse Herausforderung, weil wir faktisch von einer Krise in die nächste rutschen. Als ich meine Stelle antrat, waren wir noch mitten in der Coronaviruspandemie, dann kam der Ukraine-Krieg und jetzt die drohende Energiemangellage. Für unsere schlanke Verwaltung mit relativ wenig Mitarbeitenden wird die Belastung ziemlich gross, wenn zu den bestehenden Aufgaben die Krisenbewältigung dazukommt.

Hätten Sie gerne mehr Personal zur Krisenbewältigung?

Momentan ist es machbar mit dem aktuellen Bestand, es stellt sich aber die Frage, wie lange der Krisenmodus noch anhält. In gewissen Bereichen ist es sinnvoll und notwendig, externes Personal anzustellen, in anderen ist es schwierig weil es Zeit braucht, bis diese Leute eingearbeitet sind. Wichtig ist vor allem auch, Mitarbeitende aus Abteilungen, die wir zum Beispiel für die Task Force Versorgungssicherheit einsetzen, nach Möglichkeit zu entlasten.

Sie sind Co-Leiterin dieser Task Force – wie schätzen Sie die

aktuelle Situation ein?

Im Unterschied zur Coronakrise, die unerwartet kam, konnten wir uns auf die Energiekrise vorausschauend vorbereiten. Wir wissen, dass Strom und Gas gegen den Frühling hin knapp werden könnten und dass dies vor allem auch in den nächsten zwei, drei Jahren der Fall sein könnte. Darauf können wir uns vorbereiten, zum Beispiel, indem wir Eventualplanungen erstellen.

Wie gut ist der Aargau auf eine solche Mangellage vorbereitet?

Wir sind gut vorbereitet, es gibt andere Kantone, die schauen, was wir als Energiekanton machen. Wir haben zum Beispiel definiert, welche systemkritischen Aufgaben der Kanton erfüllen können muss, wenn im schlechtesten Fall der Strom für gewisse Verbraucher ein paar Stunden abgestellt wird. Zudem ist der Kantonale Führungsstab in unsere Task Force integriert, es gibt Arbeitsgruppen, die sich mit der Wirtschaft und den Gemeinden austauschen und wir haben kürzlich die Energiesparfuchs-Kampagne gestartet.

Ganz konkret, wie weit sind die Planungen? Wird das Steueramt geschlossen, wenn der Strom zeitweise abgeschaltet wird? Und gibt es einen beleuchteten Christbaum zu Weihnachten auf dem Aargauerplatz?

Wir haben definiert, welche Abteilungen systemkritisch sind, wir haben uns überlegt, welche Gebäude wir noch betreiben können – der Regierungsrat wird nun die entsprechenden Beschlüsse fassen zu dieser Eventualplanung. Eine sichtbare Massnahme ist, dass wir seit einigen Wochen das Regierungsgebäude nicht mehr beleuchten. Bei den Weihnachtsbeleuchtungen empfehlen wir den Gemeinden, nicht ganz darauf zu verzichten, sondern sie zeitlich einzuschränken. Nach Mitternacht muss die Beleuchtung nicht mehr brennen, aber ein bisschen weihnächtliche Atmosphäre soll schon sein.

Was passiert, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass der Bund die Stufe 4 ausruft und zeitweise der Strom abgestellt wird?

Dann wird die Task Force Versorgungssicherheit in einen sogenannten Koordinations- und Steuerungsausschuss, kurz Kosta, umgewandelt. Dieses Krisengremium hat sich schon während Corona sehr bewährt. Der Landammann und der Energiedirektor nehmen dann darin Einsitz, der Ausschuss kann sehr rasch und effizient entscheiden, ohne immer den Gesamtregierungsrat einbeziehen zu müssen.

Ist dieses Krisenmanagement eine Aufgabe, die Ihnen liegt und die Sie gern machen?

Ich habe mir sicher keine Krise gewünscht, denn diese bringen sehr viel Leid und Negatives mit sich. Das haben wir bei Corona erlebt, und wenn man in die Ukraine schaut, ist der Krieg für die Bevölkerung eine einzige Tragödie. Aber die Aufgabe per se, das Krisenmanagement, ist sehr interessant. Bei uns in der Staatskanzlei laufen viele Fäden zusammen, wir koordinieren die Krisenbewältigung, das ist ein unglaublich spannender Prozess.

Sie waren in der Coronapandemie als Leiterin Public Affairs beim Flughafen Zürich tätig. Wie haben Sie diese Krise damals erlebt?

Das war sehr einschneidend, der normalerweise sehr lebendige Flughafen war auf einmal fast ausgestorben. Wir waren im Frühling 2020 sehr optimistisch, dass die Krise rasch vorbei sein würde und der Flugbetrieb im Sommer normal laufen würde. Als es dann über Wochen kaum Flüge gab, die Anzeigetafeln praktisch leer waren, ist uns allen erst richtig bewusst geworden, wie gross dieser Einschnitt war.

Wenn Sie das Krisenmanagement vergleichen – wer macht es besser? Die private Flughafen Zürich AG bei Corona, oder die Kantonsverwaltung in der Energiekrise?

Es ist für beide Organisationen sehr anspruchsvoll, aber hier beim Kanton hat man noch mehr Möglichkeiten zur Einflussnahme. Der Flughafen war während Corona einfach Empfänger von Verordnungen und musste diese umsetzen, der Kanton kann selber Weisungen und Vorgaben erlassen und zu Plänen des Bundes Stellung nehmen.

Aber ist die privatwirtschaftliche Organisation am Flughafen nicht viel schneller, flexibler und effizienter, als der etwas schwerfällige Kanton?

Natürlich wird ein Entscheid der Geschäftsleitung in der Privatwirtschaft schneller gefällt als ein Beschluss des Regierungsrats. Aber es ist auch richtig und wichtig, dass Themen von allen möglichen Seiten beleuchtet und diskutiert werden, bevor es eine politische Entscheidung gibt. Wir brauchen letztlich Mehrheiten, also sind gut durchdachte und belastbare Entscheide nötig – auch wenn das manchmal etwas länger geht. Dafür sind die Entscheide dann in der Regel sehr gut abgestützt.

Sie waren beim Flughafen Zürich zuständig für Kontakte zu politischen Akteuren. Beim Fluglärm hat sich der Aargau kritisch geäussert, jetzt arbeiten Sie für den Kanton – ist das nicht schwierig?

Zürich ist ein Drehkreuz mit direkten Interkontinentalflügen und damit für die exportorientierte Aargauer Wirtschaft wichtig. Auch fliegen jedes Jahr viele Aargauerinnen und Aargauer von Zürich aus in die Ferien. Andererseits hat der Regierungsrat die Aufgabe, die Bevölkerung des Kantons vor übermässigem Fluglärm zu schützen. Da stehe ich zu 100 Prozent hinter dem Aargauer Regierungsrat.

Erhalten Sie gelegentlich mal einen Anruf von alten Kollegen beim Flughafen, wenn sich der Kanton negativ zum Lärm äussert?

Nein, die Gespräche zwischen dem Flughafen Zürich und dem Kanton Aargau laufen über das zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt, da bin ich nicht involviert. Als ich beim Flughafen arbeitete, hatte ich beruflich Kontakt zum Kanton, umgekehrt jetzt aber nicht mehr.

Sie sind seit dem 1. August 2021 Staatsschreiberin – wie erleben Sie die Situation als einzige Frau mit fünf Männern im Regierungsrat?

Für mich ist nur eines wichtig: Dass der Regierungsrat als Gremium funktioniert. Und das tut er, das kann ich nach 15 Monaten in meiner Funktion sagen. Ich fühle mich sehr wohl, ich fühle mich ernst genommen – und ich habe bei der Bewerbung gewusst, dass der Regierungsrat aus fünf Männern besteht.

Trotzdem: Nach dem Abgang von Franziska Roth und dem Wahlsieg von Jean-Pierre Gallati gegen Yvonne Feri hiess es, jetzt brauche es eine Frau als Staatsschreiberin. Fühlen Sie sich als Quotenfrau?

Nein, absolut nicht, und ich sehe Frauenquoten für Führungspositionen auch kritisch. Was soll ich einem jungen Mann sagen, der sich auf eine Stelle bewirbt, wenn es eine fixe Quote gibt, die eine Besetzung nach Geschlechtervorgaben verlangt? Doch zurück zu Ihrer Frage: Ich habe mir diese Position erarbeitet und mich dafür qualifiziert, mit meiner Ausbildung, meinem Werdegang und meinen vorherigen Stellen.

Wie stehen Sie zur Frauenförderung in der Politik?

Grundsätzlich ist es Aufgabe der Parteien, paritätisch besetzte Wahllisten zusammenzustellen. Dafür braucht es aber auch Frauen, die sich politisch engagieren und für Ämter aufstellen lassen. Auf die Gefahr hin, mich mit dieser Aussage unbeliebt zu machen: Das gilt auch für Führungspositionen in der Wirtschaft: Frauen müssen auch wollen und sich durchsetzen.

Auch die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern werden immer wieder thematisiert. Sie waren in einer Führungsfunktion in der Privatwirtschaft – verhandeln Frauen einfach weniger hart und verdienen deshalb weniger?

Man kann das sicher nicht verallgemeinern, aber tendenziell habe ich den Eindruck, dass Frauen sich und ihrer Leistung gegenüber kritischer eingestellt sind, als Männer. Wenn eine Frau selbstbewusst genug ist, um einen höheren Lohn zu fordern, bekommt sie diesen auch. In der Wirtschaft und auch bei Verwaltungen sind die Verantwortlichen heutzutage stark sensibilisiert auf die Lohngleichheit.

Wie stark reden Sie mit bei der Regierungssitzung?

Die Staatskanzlei kann Anträge stellen und hat eigene Geschäfte, die ich in der Regierung vertrete. Ich kann auch bei Geschäften des Regierungsrats mitreden, gerade die Gesamtsicht, die wir von der Staatskanzlei haben, wird gerne gehört. Ich äussere mich, wenn ich das Gefühl habe, ein wichtiger Aspekt sei in der Diskussion übersehen worden oder vergessen gegangen.

Bundeskanzler Walter Thurnherr, ein Aargauer, wird oft als achter Bundesrat bezeichnet. Sind Sie als Staatsschreiberin die sechste Regierungsrätin?

Ich fände es vermessen, mich mit Walter Thurnherr zu vergleichen, aber ich bin sicher die Person in der Verwaltung, die mit zu den am besten informierten Mitarbeitenden gehört. Unser Leitsatz in der Staatskanzlei ist «wir machen regieren möglich». Wir bereiten die Regierungssitzungen vor und nach, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, und auch sehr interessant.

Sie haben vor rund zwei Monaten bei der Eröffnung des neuen Post-Verteilzentrums in Buchs das Grusswort der Regierung gehalten, weil Dieter Egli krank war. Mögen Sie solche Auftritte?

Zuerst einmal tat es mir leid für Regierungsrat Dieter Egli, der erkrankt war. Aber die Aufgabe, die Kantonsregierung zu repräsentieren, habe ich sehr gerne übernommen. Solche Auftritte gehören auch zu meinem Jobprofil, und ich vertrete auch Regierungsräte, wenn diese aus terminlichen Gründen nicht verfügbar sind.

Peter Grünenfelder, einer Ihrer Vorgänger als Aargauer Staatsschreiber, kandidiert jetzt in Zürich als Regierungsrat. Haben Sie auch politische Ambitionen?

Ich habe nicht die Absicht, mich politisch zu engagieren, ich bin in keiner Partei und war dies auch nie. Das ist aus meiner Sicht ein Vorteil, denn als Parteilose ist es für mich leichter, auf alle Parteien zuzugehen und offen ihre Positionen entgegenzunehmen.

Zur Person Joana Filippi (55) ist seit dem 1. August 2021 Aargauer Staatsschreiberin. Zuvor leitete sie zehn Jahre lang die Abteilung Public Affairs der Flughafen Zürich AG, zu ihren Aufgagen zählten unter anderem politisches Lobbying, volkswirtschaftliche Analysen, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretungen in diversen Gremien, Verbänden und Institutionen. Filippi ist Bürgerin von Thayngen (SH) und Bergamo (IT), sie wohnt heute in Baden. Sie studierte an der Universität Konstanz (D) Verwaltungswissenschaft, an der University of Warwick, Coventry (GB), International Political Economy (Masterabschluss) sowie an der Universität St. Gallen Business Administration (Executive MBA HSG).

