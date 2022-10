Ruth Humbel: «Ich bin bei der Bundesratswahl sicher noch dabei»

Montagsinterview Ruth Humbel zu den Rücktrittsgerüchten nach der AHV-Abstimmung: «Ich bin bei der Bundesratswahl sicher noch dabei» Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel sagt im Montagsinterview, wie hoch ihre Krankenkassenprämie ist, wie sie das Ja zur AHV-Reform gefeiert hat, wo man im Gesundheitswesen viel Geld sparen könnte – und sie nimmt Stellung zu Rücktrittsgerüchten. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruth Humbel ist eine der profiliertesten Gesundheits- und Sozialpolitikerinnen der Schweiz Alex Spichale

Nach der intensiven Herbstsession im Bundeshaus war Ruth Humbel ein paar Tage in Davos und hat beim Wandern den Herbst genossen. «Es war wunderschön», sagt Humbel, als die AZ sie zum Interview trifft. Doch die Politik lässt sie nicht ganz los: Mehrere Dossiers der Gesundheits- und Sozialpolitikerin sind derzeit aktuell.

Wie hoch sind Ihre Krankenkassenprämien im nächsten Jahr und wie sind Sie versichert?

Ruth Humbel: Im letzten Jahr habe ich für die obligatorische Versicherung 265.85 Franken bezahlt, im nächsten Jahr werden es 276.40 Franken sein. Für die Zusatzversicherung bezahle ich dieses und nächstes Jahr 318.60 Franken. Ich habe mich für das Hausarztmodell und eine hohe Franchise entschieden, damit spare ich Geld. Ich würde auch allen empfehlen, ein sogenanntes Gatekeeping-Modell zu wählen, also eine Variante, bei der man zuerst zum Hausarzt gehen oder eine Telefon-Hotline anrufen muss. Für Leute mit niedrigem Einkommen ist es hingegen keine gute Idee, eine hohe Franchise zu wählen – das könnte sie in finanzielle Schwierigkeiten bringen, wenn sie bei einer Behandlung viel selber zahlen müssen.

Schweizweit steigen die Prämien im Schnitt um 6,6 Prozent, im Aargau sind es 5,9 Prozent – haben Sie mit diesem Prämienschub gerechnet?

Man musste fast damit rechnen, nachdem es letztes Jahr eine Nullrunde gab, was eigentlich nicht möglich ist. Wir waren in den Jahren 2020 und 2021 in der grössten Gesundheitskrise seit 100 Jahren, dennoch sind die Prämien nicht gestiegen. Das war nur möglich, weil der Bund die Kosten für Coronatests und Impfungen übernommen hat. Zudem mussten die Krankenkassen noch Reserven abbauen – deshalb kommt es jetzt, ein Jahr später, zu einem derartigen Prämiensprung.

Muss man sich in den nächsten Jahren auf weitere solche Prämienschübe einstellen?

Die Prämien steigen ja stärker als die Gesundheitskosten. Der Grund dafür ist, dass immer mehr Behandlungen ambulant durchgeführt werden. Im ambulanten Bereich werden die Kosten nach Abzug von Selbstbehalt und Franchise der Patienten vollständig von der Krankenkasse getragen, bei stationärer Behandlung im Spital zahlt der Kanton 55 Prozent, die Kasse 45 Prozent. Es ist sinnvoll und insgesamt auch günstiger, möglichst viele Behandlungen ambulant durchzuführen. Aber je mehr ambulant gemacht wird, umso mehr werden die Prämienzahler belastet.

Können Sie das für den Aargau in Zahlen belegen?

Ja, das kann ich. 1996 ist das Krankenversicherungsgesetz in Kraft getreten, ein Jahr darauf zahlten die Krankenkassen insgesamt 748 Millionen Franken, der Kanton zahlte 545 für Aargauer Patientinnen und Patienten. 2019 zahlten die Krankenkassen, also die Prämienzahlenden im Aargau, insgesamt 2,532 Milliarden Franken, der Kanton 809 Millionen plus 106 Mio. Franken Prämienverbilligung. Es zeigt sich klar, dass der prämienfinanzierte Teil des Gesundheitswesens viel stärker gewachsen ist als der steuerfinanzierte.

Wenn man diese Zahlen anschaut, zeigt sich insgesamt eine starke Zunahme der Gesundheitskosten – im Aargau von rund 1,3 Milliarden Franken im Jahr 1996 auf über 3,3 Milliarden im Jahr 2019. Wo könnte man im Gesundheitswesen sparen?

Ich bin schon der Ansicht, dass man beim Leistungskatalog gewisse Punkte streichen sollte, zum Beispiel sollten die Krankenkassen keine Folgekosten nach Schönheitsoperationen vergüten müssen. Es gibt weitere Beispiele, aber das sind keine grossen Kostenblöcke. Zudem ist es sehr schwierig, Leistungen zu streichen, das würde in der Bevölkerung kaum goutiert.

Welches sind die grossen Kostentreiber, bei denen man ansetzen müsste?

Mit dem medizinischen Fortschritt und der steigenden Lebenserwartung der Menschen gehen höhere Gesundheitskosten einher. Dass es den Menschen gesundheitlich besser geht als früher, und dies oft bis ins hohe Alter, ist nicht gratis zu haben. Gerade bei früher fast immer tödlichen Krankheiten wie Krebs gibt es heute wirksame Medikamente und Therapien, dort sollten wir nicht sparen. Aber es gibt eine riesige Ressourcenverschwendung im Gesundheitssystem.

Wie zeigt sich das konkret, und welches Sparpotenzial sehen Sie?

Es sind drei Punkte, der erste liesse sich durch bessere Koordination zwischen Arztpraxen, Spitälern, Rehakliniken und Labors vermeiden. Heute gibt es oft Mehrfachuntersuchungen, falsche Behandlungen, unnötige Eingriffe und übermässige Medikamentenverschreibung, weil nicht alle Informationen bei allen Beteiligten verfügbar sind. Wäre dies der Fall, liessen sich laut einer Studie der Akademie der Wissenschaften 3 Milliarden Franken pro Jahr sparen.

Grundlage dafür wäre wohl das Elektronische Patientendossier – doch das funktioniert überhaupt nicht, wie der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati kürzlich sagte.

Das stimmt, die Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schweiz würde laut einer Studie des Beratungsunternehmens McKinsey und der ETH Zürich Einsparungen von rund 10 Prozent der jährlichen Kosten bringen. Aber es stimmt auch, dass das Elektronische Patientendossier in der aktuellen Form kaum etwas bringt. Die doppelte Freiwilligkeit – ich kann als Patientin entscheiden, ob ich das Dossier will, und dann auch noch, welche Daten ich darin freigeben will – ist ein untaugliches Modell. Ich wäre dafür, dass alle Menschen, die in der Grundversicherung versichert sind, ein solches Dossier haben müssen.

Welches ist der dritte Punkt, bei dem Sie ansetzen möchten, um die Gesundheitskosten zu senken?

Das sind die Medikamente, und zwar in zwei Aspekten. Einerseits werden in der Schweiz jedes Jahr rund 4000 Tonnen Medikamente im Wert von rund 3 Milliarden Franken entsorgt. Mit einer besseren Absprache der Medikation zwischen Arzt und Patientin liesse sich diese Zahl massiv senken. Zweitens bin ich der Meinung, dass Pharmafirmen ein gewisses Risiko bei der Entwicklung von sehr teuren Medikamenten selber tragen müssen. Die Krankenkassen sollten nur zahlen müssen, wenn wirklich ein deutlicher Nutzen nachgewiesen und eine markante Verbesserung des Gesundheitszustandes der Patienten belegt werden kann.

Wie sieht es bei Generika aus, also bei Medikamenten, die günstiger produziert werden können, weil der Patentschutz des Originals abgelaufen ist? Sollte man die Preise dafür nicht deutlich senken?

Aus meiner Sicht ist da der Spielraum gering, und zwar aus zwei Gründen: Einerseits sind die Preise schon tief, und es muss ja nicht so sein, dass eine Packung Schmerztabletten günstiger ist als ein Päckli Kaugummi. Wenn man den Preis noch stärker drückt, ist es für Firmen in der Schweiz nicht mehr rentabel, Generika herzustellen. Damit verstärkt sich die Abhängigkeit von Produzenten in China oder Indien, was wir vermeiden müssen, wie sich in der Coronapandemie gezeigt hat.

Zurück zu den hohen Krankenkassenprämien. Jetzt werden Forderungen laut, Bund und Kantone sollten mehr Prämienverbilligung auszahlen – finden Sie das richtig?

Zuletzt wurde ja heftig über Massnahmen für den Erhalt der Kaufkraft diskutiert, da gab es einen regelrechten Wettbewerb an politischen Vorstössen. Ich finde es sinnvoll, die Prämien stärker zu verbilligen, dann bleibt den Menschen mehr Geld im Portemonnaie, das sie für ihre Bedürfnisse einsetzen können. Aber es stellt sich schon die Frage, wie weit wir die Prämien verbilligen wollen. Damit nimmt man der Bevölkerung auch die Verantwortung, selber zu vergleichen und zu einer günstigeren Kasse zu wechseln.

Gerade im Aargau ist die Höhe der Prämienverbilligung politisch stark umstritten. Wenn es um den Kantonsbeitrag geht, gibt es regelmässig heftige Diskussionen zwischen links-grünen und bürgerlichen Kräften. Wie stark sollen sich die Kantone Ihrer Meinung nach beteiligen?

Der Bund zahlt einen fixen Anteil von 7,5 Prozent des Kostenvolumens der obligatorischen Versicherung als Prämienverbilligung aus. Dieser Betrag ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und das hat auch dazu geführt, dass sich gewisse Kantone zurückgehalten haben. Das finde ich falsch, aus meiner Sicht müsste es auch für die Kantonen einen fixen Prozentsatz für die Prämienverbilligung geben. Dann sollten die Kantone entscheiden können, wie sie dieses Geld auf die Einkommensklassen verteilen wollen.

Sie haben immer wieder Vorschläge gemacht, dass man gesundes Verhalten belohnen soll, wurden dafür aber auch heftig kritisiert – was sagen Sie Raucherinnen und Leuten mit Übergewicht heute?

Ich habe nie gefordert, dass Leute, die ungesund leben, höhere Prämien in der Grundversicherung zahlen müssen. Aber es ist aus meiner Sicht stossend, dass man bei jeder Versicherung eine Schadenminderungspflicht hat, nur bei den Krankenkassen nicht. Deshalb bin ich schon der Meinung, dass man bei der Kostenbeteiligung an Therapien oder Medikamenten einen Unterschied machen sollte.

Sie sind Verwaltungsrätin bei der Concordia – stört es Sie, dass Sie

als Krankenkassen-Lobbyistin bezeichnet werden?

Ruth Humbel im Jahr 2003, als sie in den Nationalrat gewählt wurde. Rolf Jenni

Ich wurde 2003 als Mitarbeiterin des Krankenkassendachverbandes Santésuisse in den Nationalrat gewählt. Seither hatte ich Mandate bei Kliniken, einem Pflegeheim, Patientenorganisationen und der Concordia. Wir alle sind Steuerzahler, Prämienzahler, und allenfalls Patienten. Als Politikerin möchte ich das Gesundheitswesen aus verschiedenen Perspektiven sehen und verfolgen können, wie sich die Gesetze auswirken, die wir machen. Deshalb habe ich nie ein Präsidium eines Verbandes angenommen.

Was sagen Sie zum Lohndeckel für CEOs der Krankenkassen, den der Nationalrat beschlossen hat?

Ich habe diesen Lohndeckel abgelehnt, weil man den Leuten damit nur Sand in die Augen streut. Die Limite von 250000 Franken betrifft ja nur die Grundversicherung. Wenn es um die Zusatzversicherungen geht, den weitaus grössten Teil des Geschäfts der Krankenkassen, gibt es keine Obergrenze. Ich bin nicht für exzessive Löhne, aber dieser Beschluss wird keine Einsparungen bringen.

Viele Menschen haben das Gefühl, sie zahlen immer mehr, aber die Leistungen werden schlechter: Betten in Spitälern geschlossen, Aufnahmestopps bei Hausärzten, lange Wartezeiten im Notfall…

Man muss schon sehen, dass wir in der Schweiz einen sehr hohen Standard haben im Gesundheitswesen. Ein Vergleich aus dem Jahr 2019 zeigt zum Beispiel, dass wir in der Schweiz doppelt so viel Pflegepersonal haben wie in Österreich, und 40 Prozent mehr als in Deutschland. Es ist richtig, dass es immer weniger Hausärzte gibt und dass in der Pflege ein Fachkräftemangel herrscht – aber wir klagen auch auf sehr hohem Niveau.

Letzte Woche sagte Christoph Fux, Chefarzt am Kantonsspital Aarau, das Spital sei am Anschlag, weil Personal fehle. Das grösste Spital im Aargau musste Patienten in andere Spitäler verlegen – wo sehen Sie den Grund für dieses Problem?

Ich höre immer wieder, wenn ich in Spitälern beim Personal nachfrage, dass es um gute Arbeitsbedingungen, die Stimmung unter den Angestellten und die Wertschätzung seitens Arbeitgeber geht. Der Grundlohn wird als angemessen beurteilt, aber es werden bessere Entschädigungen für Überzeit und Nachtschichten gefordert.

Die finanziellen Möglichkeiten der Spitäler sind aber begrenzt…

Ja, das stimmt, aber die Kantone hätten die Mittel, hier Unterstützung zu leisten. Die meisten Kantone haben in der Coronakrise schwarze Zahlen geschrieben, da wäre auch eine grosszügigere Abgeltung für jene Leute im Gesundheitswesen möglich gewesen, die sehr stark belastet waren.

SVP-Nationalrat Andreas Glarner schlug letztes Jahr vor, die Schweiz solle Pflegepersonal aus Polen rekrutieren. Das wäre einfach, weil die Löhne hier viel höher seien.

Das finde ich schon moralisch nicht vertretbar, es kann ja nicht die Lösung sein, dass die Länder mit tieferen Löhnen das Gesundheitspersonal für den Westen ausbilden und danach selber einen Mangel haben. Wir sind ein reiches Land und müssen unser Pflegepersonal selber ausbilden.

Das klingt gut, aber wie bringt man junge Leute dazu, einen Beruf im Gesundheitswesen zu lernen und auch dortzubleiben – heute steigen ja viele nach wenigen Jahren wieder aus?

Das Interesse der Jugendlichen an Gesundheitsberufen ist ja gross, es fehlt meist nicht an Lernenden. Oft ist es aber so, dass die jungen Leute im letzten Lehrjahr schon sehr viel Verantwortung übernehmen müssen, alleine Patienten betreuen und damit überfordert sind. Vielleicht müsste man die Lehre um ein Jahr verlängern und mehr Zeit in die Betreuung der Auszubildenden investieren. Natürlich gibt das einen Zusatzaufwand für das restliche Personal, aber damit würden die Chancen steigen, dass die jungen Gesundheitsfachkräfte länger im Beruf bleiben. Wichtig sind auch Angebote der Spitäler wie attraktive Kindertagesstätten für Angestellte.

Vor einem Jahr wurde die Pflege-Initiative angenommen – wie weit ist das Parlament inzwischen bei der Umsetzung?

Ich habe mich im Abstimmungskampf für den Gegenvorschlag eingesetzt, der rasch grosse Mittel für eine Ausbildungsoffensive gebracht hätte. Die Initiantinnen hofften, dass der Bundesrat bei einem Ja auch die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals regeln würde. Das wird er aber nicht tun, und weil nun ein Gesetz ausgearbeitet werden muss, wird es nun eine Verzögerung geben rund zwei Jahre dauern, als mit dem Gegenvorschlag.

Noch viel länger hat es gedauert, bis in der Schweiz wieder einmal eine AHV-Reform angenommen wurde. Nach 27 Jahren war es am 25. September so weit, für Sie war das ein grosser Erfolg…

Ja, wir haben am Abend mit einem Bier angestossen, als das Ja endlich feststand. Ich war dankbar und erleichtert, dass nun endlich eine Reform durchgekommen ist, allerdings auch ein bisschen enttäuscht, dass das Ergebnis so knapp ausfiel. Jetzt laufen bereits Diskussionen über die Reform der zweiten Säule, also der beruflichen Vorsorge. Da dürfte es allerdings nicht einfach werden, einen Kompromiss zu finden zwischen den politischen Lagern.

Es wurde immer wieder spekuliert, dass Sie nach der AHV-Abstimmung den Rücktritt bekannt geben könnten. Jetzt reden Sie schon über die Beratung der Reform der zweiten Säule der Altersvorsorge…

Ich habe mich jahrelang mit Gesundheits- und Sozialversicherungsthemen befasst, doch nun sehe ich, dass wohl wichtige Vorlagen in dieser Legislatur nicht mehr abgeschlossen werden können. Deshalb überlege ich mir, auch mit Blick auf die Interessen meiner Partei, vorzeitig zurückzutreten. Ich bin damals, als ich in den Nationalrat kam, auch nachgerutscht und konnte danach als Bisherige kandidieren, das bringt sicher einen Vorteil.

Sie wollen aber noch nicht sagen, wann Sie zurücktreten?

Nein, es sind auch noch Gespräche mit Leuten aus meinem Umfeld und mit Personen aus der Mitte-Partei nötig.

Nach dem Rücktritt von Ueli Maurer gibt es am 7. Dezember eine Bundesratswahl – sitzen Sie dann noch im Nationalrat?

Ja, am 7. Dezember bei der Bundesratswahl werde ich sicher noch dabei sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen