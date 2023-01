Rechtsmediziner Eisenhart über Rupperswil, Corona und Ekel

Montagsinterview Rechtsmediziner Daniel Eisenhart sieht Dinge, welche die meisten nie zu Gesicht bekommen – «und es ist gut, dass sie das nicht sehen müssen» Rechtsmediziner Daniel Eisenhart spricht mit der AZ über unentdeckte Straftaten, die Zunahme von schweren Gewaltdelikten während der Pandemie und den Fall Rupperswil: «An Heiligabend konnte das entscheidende DNA-Profil an die Polizei weitergeleitet werden». Interview: Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 30.01.2023, 05.00 Uhr

Rechtsmediziner Daniel Eisenhart (48) war am 21. Dezember 2015 am Tatort in Rupperswil. Mathias Förster

Wie ist eine Person gestorben? Mit dieser Frage beschäftigt sich Daniel Eisenhart tagtäglich. Daniel Eisenhart leitet das Institut für Rechtsmedizin des Kantons Aargau am Kantonsspital Aarau (KSA). Sein Team wird zum Beispiel aufgeboten, wenn die Polizei zu einem Tötungsdelikt oder einem aussergewöhnlichen Todesfall gerufen wird. Wenn also irgendwo im Kanton Aargau ein Mensch getötet wurde oder gestorben ist und nicht klar ist, ob ein natürlicher Tod vorliegt. Der Rechtsmediziner untersucht dann die verstorbene Person. Legalinspektion nennt sich das im Fachjargon. Er sucht den Körper nach Spuren ab, die auf eine Straftat hinweisen.

War für Sie eigentlich immer klar, dass Sie einmal Rechtsmediziner werden?

Daniel Eisenhart: Nein. Und ganz ehrlich: Kein Mensch studiert Medizin, weil er Rechtsmediziner werden will. Wenn mir jemand sagen würde, dass er schon immer Rechtsmediziner werden wollte, wäre mir das auch suspekt. Wie die meisten meiner Berufskolleginnen und Berufskollegen bin auch ich zufällig in der Rechtsmedizin gelandet.

Was wollten Sie ursprünglich machen?

Ich wollte in die Radiologie. Und mein Fremdjahr wollte ich in der Pathologie absolvieren. Aber es hatte keine freien Stellen. Da dachte ich: «Rechtsmedizin ist ja ein bisschen wie Pathologie.» Ich habe mich beworben, ohne wirklich zu wissen, was Rechtsmediziner tagtäglich machen. Als wir dann an der Uni die ersten Vorlesungen hatten, habe ich mir ernsthaft überlegt, die Stelle wieder abzusagen. Die ersten Wochen waren für mich nicht einfach.

Weshalb?

In der Rechtsmedizin sehen wir Dinge, welche die allermeisten Menschen nie zu Gesicht bekommen. Und ich bin bis heute davon überzeugt, das es gut ist, dass sie diese Dinge nicht sehen müssen.

Wie halten Sie diese Bilder aus?

Wer in der Rechtsmedizin arbeitet, muss mit solchen Situationen professionell umgehen können, sonst kann er den Job nicht machen. Interessant ist, dass niemand im Voraus weiss, wie er mit einer Situation umgehen wird und ob er überhaupt damit umgehen kann. So haben wir auch schon Arbeitsverhältnisse nach wenigen Tagen wieder auflösen müssen, weil Mitarbeitende es nicht ertragen haben. Sie brachten die Bilder nicht aus dem Kopf, konnten nicht mehr schlafen.

Legalinspektionen finden an jenem Ort statt, an dem die Person gestorben ist ...

Genau. Und nicht selten dringen wir dabei in sehr intime Bereiche vor. Nicht wenige Personen versterben zum Beispiel im Schlafbereich. So kommt es, dass wir in einem fremden Schlafzimmer die verstorbene Person und das Umfeld untersuchen. Manchmal erfahren wir dabei Dinge, von denen nicht einmal die engsten Angehörigen gewusst haben. Beispielsweise bei autoerotischen Unfällen, also Situationen, wo eine Strangulation unbeabsichtigt zum Tod geführt hat.

Muss man abgebrüht sein für diesen Job?

Bevor ich in der Rechtsmedizin gearbeitet habe, bin ich davon ausgegangen, dass Rechtsmediziner wohl ganz hartgesotten sein müssen. Fakt ist aber, dass das Gegenteil der Fall ist: Es sind in der Regel sehr sensible Menschen. Und diese Sensibilität – da bin ich davon überzeugt – ist extrem wichtig für die Arbeit. Und auch wir Rechtsmediziner haben unsere Grenzen. Die müssen wir kennen und respektieren.

Wo ist Ihre?

Ich habe zum Beispiel, als unsere Kinder noch klein waren, gesagt, ich könne keine Kleinkinder untersuchen.

Und das geht?

Natürlich. Das muss gehen. Wir sind keine Roboter oder Maschinen.

Daniel Eisenhart Der 48-Jährige leitet das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Aarau (KSA). Er hat das Institut, das Anfang 2013 eröffnet wurde, aufgebaut. Vorher war Daniel Eisenhart in der Rechtsmedizin am Kantonsspital St.Gallen tätig. Er hat Medizin in Basel studiert, wo er auch aufgewachsen ist. Inzwischen lebt er in Aarau. Daniel Eisenhart ist verheiratet und hat zwei Kinder im Teenageralter.

Empfinden Sie eigentlich je Ekel?

Ekel gegenüber Verstorbenen nicht, dann wäre ich definitiv am falschen Ort. Aber es gibt natürlich unangenehme Sinnesempfindungen. Wenn zum Beispiel jemand kurz vor dem Tod noch erbricht, dann ist das auch für uns nicht angenehm.

Streichen Sie in solchen Situationen Tigerbalsam unter die Nase?

Nein.

Weil die Gerüche auch wichtig sind?

Tatsächlich sind gewisse Geruchsveränderungen diagnostisch wichtig. Aber auch deshalb nicht, weil sich die Nase relativ rasch an Gerüche gewöhnt und es viel schlimmer wird, wenn man versucht, einen Geruch mit anderen Gerüchen zu übersteuern.

Letzte Woche waren Sie zu Gast in der SRF-Sendung «Club». Sie haben gesagt, viele Tötungsdelikte blieben unentdeckt. Woran liegt das?

Die Rechtsmedizin wird längst nicht bei jedem Todesfall aufgeboten. Wenn eine Person stirbt und ein Arzt eine natürliche Todesursache feststellt, kann der Leichnam ohne weitere Abklärungen bestattet werden. In Deutschland ist das etwas anders. Dort gibt es in denjenigen Fällen, wo der Verstorbene kremiert werden soll, eine sogenannte Kremationsleichenschau, wo Rechtsmediziner – quasi im letzten Moment – immer wieder Spuren von Fremdeinwirkungen feststellen.

Wird der Leichenschau in der Schweiz zu wenig Beachtung geschenkt?

Unser System baut darauf, dass die Ärztin oder der Arzt die verstorbene Person vollständig entkleidet und letztmals eingehend untersucht. Werden anlässlich dieser sogenannten Leichenschau keine Auffälligkeiten festgestellt und «natürlicher Todesfall» angekreuzt, kann der Leichnam bestattet werden. Die Verantwortung der leichenschauenden Ärztinnen und Ärzte ist deshalb sehr gross, die Qualität bei der Durchführung aber leider sehr unterschiedlich.

Erzählen Sie.

Es gab vor Jahren mal einen Fall im Milieu. Da lag eine junge Person tot im Bett. Der aufgebotene Arzt hat im Totenschein eine natürliche Todesursache festgehalten. Der Bestatter wurde aufgeboten. Als er den Verstorbenen einsargen wollte, fiel ein Revolver zu Boden. Deshalb wurden die Polizei und wir aufgeboten. Wie die weiteren Abklärungen ergaben, hatte der Arzt, welcher notabene noch eine Ferienvertretung war und die Person gar nicht persönlich kannte, die Wohnung nicht einmal betreten, geschweige denn eine Leichenschau durchgeführt. Wäre der Revolver vorgängig entsorgt worden, wäre der Verstorbene bestattet worden.

«Kein Mensch studiert Medizin, weil er Rechtsmediziner werden will», sagt Rechtsmediziner Daniel Eisenhart. Mathias Förster

Haben Sie schon einmal eine Straftat übersehen?

Ich hoffe nicht.

Es gibt also keinen verstorbenen Menschen, den Sie gerne noch einmal untersuchen würden?

Nein, das nicht. Aber wir würden manchmal nach der Legalinspektion gerne noch weiterführende Untersuchungen durchführen.

Warum können Sie das nicht?

Der Artikel 253 in der Strafprozessordnung hält fest, dass die Staatsanwaltschaft die Leiche zur Bestattung freigeben muss, wenn nach der Legalinspektion keine Hinweise auf eine Straftat bestehen und die Identität der verstorbenen Person feststeht. Das Problem ist: Bei der Legalinspektion sehen wir nur äusserliche Veränderungen wie Spuren oder Verletzungen. Finden wir keine Hinweise auf ein Delikt, heisst das aber nicht, dass wir im Körperinnern nichts finden würden. Vergiftungen zum Beispiel sind äusserlich nicht erkennbar.

Aber wenn die Staatsanwaltschaft bei solchen unklaren Fällen keine Obduktion anordnet, sind Ihnen die Hände gebunden?

Das ist so.

Das klingt nach Konfliktpotenzial.

Bei einer Legalinspektion untersucht der Rechtsmediziner den Leichnam und die Polizei das Umfeld. Anschliessend werden die Befunde gemeinsam mit dem Staatsanwalt besprochen und eine Entscheidung im Konsens getroffen. Diese Praxis hat sich seit vielen Jahr sehr bewährt. Letztlich ist es immer eine Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag. Sobald aber jemand Zweifel äussert, werden in aller Regel weiterführende Untersuchungen in Auftrag gegeben.

Erinnern Sie sich an einen solchen Fall?

Ja. Das war eine ältere alleinstehende Frau, die tot auf dem WC gefunden wurde. Sie hatte vorbestehend ein schweres Nierenleiden. Da hätte man ohne weiteres zum Schluss kommen können: «Die Frau ist über 80, hat eine Vorerkrankung, da darf man sterben.» Auch die Untersuchung vor Ort war unauffällig. Wir haben am Rücken zwar mehrere blaue Flecken gefunden. Aber das kann vorkommen bei älteren Leuten. Trotzdem hat der Staatsanwalt in diesem Fall entschieden, eine Obduktion durchzuführen.

Was haben Sie gefunden?

Nichts. Auch an den Organen konnten wir keine Auffälligkeiten feststellen. Ausser an den Nieren, aber das war ja bekannt. Woran die Frau konkret gestorben war, wussten wir also auch nach der Obduktion nicht.

Haben Sie es je herausgefunden?

Ja, weil der Staatsanwalt zusätzlich eine toxikologische Untersuchung angeordnet hat. Im Blut der Frau haben wir dann den Wirkstoff eines Medikaments in einer tödlichen Konzentration gefunden. Der Hausarzt hatte ihr dieses Medikament, das ausschliesslich über die Niere ausgeschieden wird, in einer für gesunde Menschen üblichen Dosierung verschrieben. Die Frau litt aber seit vielen Jahren an einem Nierenleiden, konnte das Medikament deshalb nicht ausscheiden und starb letztendlich an einer Überdosis. Und wir hatten es plötzlich mit einem Fall von fahrlässiger Tötung zu tun.

Es gibt auch die klaren Fälle: Am 21. Dezember 2015 hatten Sie Pikettdienst und mussten nach Rupperswil ausrücken. Dort hatte Thomas N. vier Menschen ermordet und danach das Haus angezündet.

Am Anfang hatten wir nicht viele Informationen. Wir wurden zu einem Hausbrand gerufen. Als wir vor Ort waren, wurden wir, wie in solchen Fällen üblich, vorab informiert, dass mehrere Verstorbene aufgefunden wurden mit Veränderungen, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.

Was passierte dann?

In solchen Fällen ist das Vorgehen sehr standardisiert. Es geht vor Ort darum, gemeinsam mit der Polizei alle Spuren sicherzustellen und die Verstorbenen zu untersuchen, insbesondere hinsichtlich der Todeszeitschätzung. Zusätzlich dokumentieren wir immer alles mit einem Diktiergerät und einer Digitalkamera.

Der Vierfachmord Rupperswil war auch für Rechtsmediziner Daniel Eisenhart aussergewöhnlich. Sandra Ardizzone

Der Fall Rupperswil war aber wohl auch für Sie aussergewöhnlich?

Ja. Als Rechtsmediziner sehen wir vieles. Die Anzahl Verstorbener und die anlässlich der durchgeführten Untersuchungen gemachten Feststellungen waren aber auch für mich aussergewöhnlich. Bei aller Tragik war der Fall aber auch sehr interessant, was die kriminalistischen Aspekte betrifft.

Und Sie konnten auch sicher einiges zur Aufklärung beitragen?

Bereits vor Ort konnten wir wichtige Angaben zum Ereignisablauf machen. Weiter konnte bereits an Heiligabend das entscheidende DNA-Profil an die Polizei weitergeleitet werden. Aber leider war der Täter nicht in der DNA-Datenbank verzeichnet.

Wenn Sie über den Fall Rupperswil sprechen, haben Sie dann die Bilder wieder vor sich?

Den Fall als Ganzes schon, aber keine konkreten Bilder. Wir haben dazumal, wie insbesondere auch die Polizei, intensiv am Fall und an der Aufklärung gearbeitet. Mit der Verhaftung – und spätestens rechtsgültigen Verurteilung – habe ich den Fall für mich aber abgeschlossen.

Als Rechtsmediziner befassen Sie sich nicht nur mit Toten. Sie untersuchen auch Opfer von Gewalt- und Sexualdelikten. Sind während Corona mehr solche Fälle bei Ihnen gelandet?

Ja. Signifikant mehr. In den beiden Coronajahren 2020 und 2021 verzeichneten wir 251 beziehungsweise 219 Fälle. Letztes Jahr waren es 156 Fälle und 2019, vor Corona, 181. Wir hatten während Corona also einen Anstieg von knapp 40 Prozent. Und es waren nicht nur mehr Fälle, sondern vor allem auch mehr sehr schwere Fälle. Wir hatten einige Gewaltdelikte, bei denen die Opfer grosses Glück hatten, dass sie überlebt haben.

Sprechen Sie als Rechtsmediziner mit Opfern von Gewalt- und Sexualdelikten?

Wir reden nur ganz kurz mit der Person. Im Unterschied zur polizeilichen Einvernahme versuchen wir, konkrete Angaben zu möglichen Spurenübertragungen und Verletzungen zu erhalten. Wenn beispielsweise eine Frau im Rahmen eines sexuellen Übergriffs an der Brust geküsst wurde, müssen wir das wissen, damit wir dort gezielt einen Abstrich machen können.

Wie viele der Opfer solcher Gewalt- oder Sexualdelikte sind Kinder?

Nicht viele. Ich befürchte aber, dass die Dunkelziffer bei Kindsmisshandlungen hoch ist. Wir haben viel zu wenig Meldungen, die Kinder betreffen. Auch im Vergleich mit anderen Instituten.

