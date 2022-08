Montagsinterview Möbel-Pfister-Chef Paul Holaschke: «Wir haben in den letzten zwei Jahren über 150 Stellen geschaffen» Möbel-Pfister-CEO Paul Holaschke will das Kapitel der Übernahme durch XXXLutz endlich abschliessen. Im Interview mit der AZ spricht er über die Folgen des Lockdowns, virtuelle Möbel und Nachhaltigkeit. Und er sagt, warum Suhr die Heimat des Möbelhauses bleiben soll. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Pfister-CEO Paul Holaschke im Ausstellungsraum in Suhr. Bild: Alex Spichale

In den vergangenen drei Jahren ist viel passiert bei Möbel Pfister: Die Firma mit Sitz in Suhr wurde von XXXLutz übernommen, was für zahlreiche Schlagzeilen und Tumult sorgte. Kurz danach erschütterte die Pandemie Konsumgewohnheiten und die Weltwirtschaft. Dieses Jahr feiert Pfister sein 140-Jahr-Jubiläum. CEO Paul Holaschke empfängt die AZ in Suhr zum Gespräch über die Zukunftsperspektiven des traditionsreichen Unternehmens.

Herr Holaschke, wird in Suhr statt Möbel Pfister mal XXXLutz stehen?

Paul Holaschke: Nein, wird es nicht. Punkt, fertig.

Das ist ja mal ein guter Intervieweinstieg.

(lacht). Ja. Sehen Sie, wir sind vor 2,5 Jahren zum Grosskonzern XXXLutz gestossen und das brachte auch viele Wettbewerbsvorteile mit sich: bessere Einkaufspreise unserer Produkte, die wir auch den Kunden weitergeben konnten, Synergieeffekte, Wissenstransfer, Bündelungen im Einkauf … Und es geht in beide Richtungen: XXXLutz hat einige Produkte von uns übernommen, beispielsweise unsere Marke Johann Jakob. Diese ist nach unserem Gründer benannt, und nun wird sie in ganz Mitteleuropa vertrieben. Fakt ist: Pfister ist nach wie vor eine der stärksten Marke auf dem Schweizer Markt und deshalb bleibt sie auch bestehen. Da gibt es keine Diskussionen.

Zur Person Paul Holaschke Der 43-jährige Paul Holaschke ist seit 2020 CEO der Möbel Pfister AG, nachdem er von 2017 bis 2019 bereits im Unternehmen als Chief Marketing Officer (CMO) tätig war. Er ist in Linz geboren und hat einen Studienabschluss in Betriebswirtschaft. Einen Teil seiner Jugend hat er in Südafrika verbracht. Der Einstieg in die Möbelbranche begann 2001 bei Ikea Österreich, wo er in 16 Jahren – bis 2017 - vom lokalen Marketingverantwortlichen bis zum Leiter Marketing für ganz Österreich in der Karriereleiter aufgestiegen ist. Paul Holaschke ist verheiratet. Er und seine Frau, die in der Pharmabranche tätig ist, haben eine erwachsene Tochter.

Weshalb kaufen Möbelunternehmen wie XXXLutz und Sie andere Ketten auf? Pfister selbst hat Anfang Jahr Lipo übernommen.

Ich kann nicht für XXXLutz sprechen, nur für die Pfister. Wir sind Nummer 1 auf dem Schweizer Markt. Unsere Aufgabe ist es, unsere Position auszubauen und zu wachsen. Für Pfister geht es nur mit der Marke Pfister.

So sah das Areal von Möbel Pfister 1951 aus. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv In dieser Aufnahmen von 1953 stehen die Gebäude von Möbel Pfister markant im Vordergrund. Suhr ist noch stark ländlich geprägt. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Möbel Pfister in Suhr, 1964 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv In den Sechzigerjahren wurde aus dem Möbelhaus das Einrichtungshaus Pfister. ETH-Bildarchiv 1964 So präsentierte sich das Möbelhaus im Jahre 1987 ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv Eine weitere Aufnahme aus diesem Jahr. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Beim Verkauf von Pfister an XXXLutz wurde versichert, dass keine Arbeitsstellen gestrichen werden. Ist das Versprechen eingehalten worden?

Ja. Wir haben in den letzten zwei Jahren sogar über 150 Stellen geschaffen. Wir haben in Affoltern am Albis eine neue Filiale und parallel noch fünf Küchenstudios eröffnet. Dafür haben wir Leute in der Logistik und im Vertrieb eingestellt. In Suhr haben wir zudem ein eigenes Küchen-Servicecenter aufgebaut.

Bis kurz vor der Übernahme herrschte der Eindruck, dass Unabhängigkeit und Verbundenheit zu den Mitarbeitenden zur Identität von Pfister gehören. Inwiefern war es plötzlich im Interesse der Firma und der Mitarbeitenden, ein bisher als unverkäuflich geltendes Unternehmen zu verkaufen?

Wir dürfen betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten nicht mit der Identität vermischen. Die Verbundenheit von Pfister mit den Mitarbeitenden und umgekehrt wurde durch den Verkauf in keiner Weise tangiert und ist weiterhin sehr stark. Die Identität blieb bestehen und wurde weiter ausgebaut. Für Pfister haben sich mit der Integration in die XXXLutz-Gruppe Chancen ergeben.

Welche?

Der Möbelhandel und wir als Pfister stehen heute in einem europäischen und bei gewissen Produktegruppen sogar in einem globalen Wettbewerb. In diesem hochkompetitiven Umfeld haben wir profitiert von der grossen Marktstärke der XXXLutz-Gruppe und entsprechend ist unsere Konkurrenzfähigkeit gestiegen. Das hat dazu geführt, dass wir weiterhin Marktanteile gewinnen.

Wie hat sich denn der Umgang mit den Mitarbeitenden verändert?

Der Umgang hat sich nicht verändert. Die Verbundenheit der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen und mit dem Sortiment ist extrem gross. Man merkt, wie stark sie sich dafür interessieren, was verkauft wird. Ich bekomme ziemlich schnell Feedback der Mitarbeitenden, positiv wie auch negativ, wenn sie das Gefühl haben, ein Produkt passe nicht ins Sortiment. Das ist etwas Einzigartiges und ich finde das sehr wertvoll. Bei den Mitarbeitenden spürt man die Leidenschaft, für Pfister zu arbeiten, und auch die Freude, dass wir auf Wachstumskurs sind.

Sind Sie gut durch die Pandemie gekommen?

Die Einrichtungsbranche hat viel davon profitiert, dass die Leute mehr daheim waren und das eigene Zuhause an Bedeutung gewonnen hat. Für Pfister hat sich gezeigt, wie wichtig es war, den Kundenkontakt auch in dieser herausfordernden Zeit aufrechtzuerhalten. Wir haben versucht, Kundinnen und Kunden weiterhin zu bedienen.

Paul Holaschke wurde vor zweieinhalb Jahren CEO der Möbel Pfister AG. Bild: Alex Spichale

Die Läden waren lange zu. Gleichzeitig waren Auslandreisen eingeschränkt, also auch der Einkaufstourismus. Haben Sie diese zwei Faktoren gespürt?

Es ist schwierig zu sagen, welche Faktoren welche Effekte auf unser Geschäft hatten. Sicher ist, dass wir in dieser Zeit einerseits vom branchenweiten Rückenwind profitiert haben. Andererseits hatten wir die Segel auch richtig gesetzt. Das merken auch unsere Mitarbeitenden. Zum ersten Mal in zehn Jahren haben wir eine neue Filiale aufgemacht, bald eröffnet das sechste Küchenstudio in Etoy VD. Es herrscht Aufbruchstimmung bei uns.

Zeitgeschichte Aargau – Möbel Pfister Colin Frei Blick in ein Möbel-Pfister-Schlafzimmer aus dem Jahr 1963. Colin Frei Wohnzimmer-Idylle: Das Titelbild des Möbel-Pfister-Katalogs aus dem Jahr 1963. Colin Frei

Das heisst, der wachsende Boom des Onlinehandels während der Pandemie hat Pfister nicht zugesetzt?

Unser Onlinehandel hat dadurch einen zusätzlichen Schub erhalten. Wir waren schon vor der Pandemie online sehr gut aufgestellt. Dies hat dazu beigetragen, dass Kundinnen und Kunden zum Beispiel mit einem Wohnberater chatten oder sich per Videoanruf verbinden konnten. Dadurch konnten wir die Kundenberatung selbst während der Lockdown-Phase fortsetzen. Wir merken jetzt, dass unsere Online-Verkäufe auch weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

Wie viel Prozent Ihres Umsatzes macht der Onlinehandel aus?

Er liegt im zweistelligen Bereich.

Der Unternehmer blickt positiv auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Bild: Alex Spichale

Vor der Pandemie sprachen Sie noch von etwa 5 Prozent. Das heisst, der Online-Umsatz hat sich mehr als verdoppelt?

Genau. Und dabei ist wichtig zu betonen, dass beide Sparten voneinander profitieren: Leute recherchieren viel online und gehen dann in die Filiale oder sie besuchen am Samstag unsere Ausstellungsbereiche und kaufen das Produkt am Sonntag online ein. Wir werden auch unser Online-Sortiment massiv ausbauen. Dort herrschen keine Raumbeschränkungen. Das erlaubt uns, mehr Leute abzuholen und mit Randthemen über das klassische Wohnsortiment hinaus zu punkten: Haustiere, Babys, Fitness …

Vor ein paar Jahren sagte der damalige CEO in einem Interview mit der AZ, Pfister wolle sich auch im Bereich «Augmented Reality» weiterentwickeln. Wie weit sind Sie diesbezüglich?

Wir beobachten sehr genau, welche Technologien entwickelt werden und bleiben am Ball. Wir sind dabei, 3D-Modelle unseres Sortiments herzustellen, damit wir mit der Entwicklung möglicher Anwendungen Schritt halten. Wir diskutieren diesbezüglich auch die Möglichkeit, unsere Produkte als virtuelle Möbelstücke anzubieten.

Falls sich mal Menschen virtuell im Metaverse einrichten?

Genau. Auch wenn das im Moment alles ein bisschen verrückt klingt.

Wie kann ich ein virtuelles Möbelstück verwenden? Das ist irgendwie schwer vorstellbar.

Es gibt ja bereits Unternehmen, die virtuelle Versionen ihrer Produkte anbieten. Da kann es sein, dass in Zukunft auch virtuelle Möbelstücke verkauft werden. Ob und wann dies passiert, ist derzeit noch nicht klar. Wir beschäftigen und mit diesen Entwicklungen, ohne dass sie jedoch strategische Schwerpunktthemen für uns wären.

Hoodies von Balenciaga auf Fortnite, Nike-Schuhe für Instagram Wie geht Mode virtuell? Viele Luxusmarken sind auf diesen Markt aufgesprungen. Dabei geht es beispielsweise darum, einzigartige, individualisierbare Kleiderstücke oder Schuhe zu kaufen, die nur virtuell existieren: Man kann virtuelle Schuhe beispielsweise in einem Selbstbild «anziehen» und das Bild dann auf Instagram posten. Oder man kauft virtuelle Kleidung für ein Avatar in einem Spiel: Balenciaga verkauft bereits Hoodies für Fortnite-Avatare.

Möbel sind längst ein Konsumgut geworden, die man fast genauso oft wechselt wie Kleider. Davon profitieren Sie, aber die Umwelt nicht. Wie leben Sie mit diesem Dilemma?

Nachhaltigkeit war schon immer Bestandteil der Marke Pfister – lange bevor das Thema diese Relevanz bekommen hat. Für uns war es zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit, den Fokus auf Bahntransport zu legen statt auf LKW. Wir sind Gründungsmitglied des Labels STEP, das bei Teppichen einen fairen Handel garantiert. Neben verschiedenen Zertifizierungen für unsere Produkte definieren wir Nachhaltigkeit vor allem auch über die Qualität.

Inwiefern?

Die Langlebigkeit unserer Produkte leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit: Wir haben in diesem Zusammenhang eine Marktforschung in Auftrag gegeben. Kunden wurden gefragt, wie lange sie unsere Produkte verwenden, bevor sie weiterverkauft oder entsorgt werden. Dies im Vergleich zu Möbeln unserer Mitbewerber. Einerseits haben wir herausgefunden, dass die Leute im Vergleich zu anderen Marken unsere Möbel viel länger benutzen, andererseits, dass sie viel öfters eine Zweitverwendung finden, entweder durch Wiederverkauf oder Verschenken.

Paul Holaschke könnte sich vorstellen, in Zukunft mal virtuelle Pfister-Möbel zu verkaufen. Bild: Alex Spichale

Also gibt es keinen «Fast Fashion»-Effekt bei Ihren Möbeln?

Genau! Aus meiner Sicht sprechen wir viel zu wenig darüber, obschon «Fast Fashion» in der Kleiderbranche längst ein Thema ist. Gegen diesen Trend wollen wir uns behaupten. Ein Sofa hält 20, 30 Jahre, aber der Kunde wird es wohl nicht so lange behalten wollen. Jetzt stellt sich die Frage: Wie können wir beim Weiterverkauf unterstützen?

Sagen Sie es uns.

Eine Möglichkeit wäre Käufer und Verkäufer zusammenbringen, sei es durch eine Kooperation mit einer bestehenden oder durch Gründung einer eigenen Plattform. Wir merken auch, dass der Transport für Kundinnen und Kunden eine Herausforderung ist. Da könnten wir mit unseren Transportkapazitäten einspringen.

Möbel-Pfister feiert dieses das 140-Jahr-Jubiläum. Bleibt Pfister weitere 140 Jahre in Suhr?

Suhr ist die Heimat von Pfister und das wird auch so bleiben. 1882 von Johann Jakob Pfister als Möbel- und Bettwarenladen gegründet, sind wir heute der führende Möbelhändler in der Schweiz. Diese beeindruckende Entwicklung wollen wir auch in Zukunft weiterführen und unsere Position im Markt weiter stärken. Pfister soll die erste Wahl für Menschen in der Schweiz sein, die sich ihre Wohnung oder ihr Haus einrichten.

