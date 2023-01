Andreas Meier über Mobbing-Vorwürfe, Humbel und seinen Wahlkampf

Montagsinterview «Mir wurde nachgesagt, ich sei ein Mobber – das hat wehgetan»: Andreas Meier über Vorwürfe, Ruth Humbel und seinen Wahlkampf Der Klingnauer Andreas Meier rückt für Ruth Humbel in den Nationalrat nach. Dem Wechsel gingen Misstöne voraus. Meier stellt klar, er habe seine Vorgängerin nie gedrängt. In Bern will der Weinbau-Unternehmer sofort aktiv werden und im Wahlkampf alles geben, damit die Mitte die beiden Sitze halten kann. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Andreas Meier rutscht in den Nationalrat nach. Der Weinbau-Unternehmer hat die AZ in seiner Trotte in Würenlingen empfangen. Alex Spichale

Am 27. Februar wird Andreas Meier als Nationalrat vereidigt. Der Klingnauer rückt für Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel nach, die auf Ende der Wintersession vorzeitig zurückgetreten ist. Meier selbst trat vor den Sommerferien als Grossrat zurück, um Humbels Platz in Bern einzunehmen. Es war von einer Absprache die Rede. Humbel bestätigte in einem AZ-Interview, dass es ein Gespräch über einen allfälligen früheren Rücktritt gegeben habe. Sie sagte aber auch, sie habe nie bestätigt, dass sie schon im Sommer zurücktrete. Sie fühlte sich unter Druck gesetzt, sprach sogar von Mobbing.

Und Andreas Meier? Der Weinbau-Unternehmer empfängt die AZ zum Interview in der Sternen-Trotte in Würenlingen.

Hätten Sie sich gewünscht, Ruth Humbel wäre früher zurückgetreten?

Andreas Meier: Es hat mich nicht gestört, dass Ruth Humbel für sich entscheidet, wann sie zurücktritt. Es war auch nicht an mir, etwas zu wünschen. Es ist ihr Recht, den Zeitpunkt zu bestimmen. Das habe ich respektiert.

Ende Juni rechneten Sie aber noch damit, dass Sie in der Herbstsession oder spätestens in der Wintersession vereidigt werden und traten aus dem Grossen Rat zurück.

Aus meiner Sicht war es im Grossen Rat ein harmonischer Übergang. Ich konnte meine Arbeit als Grossrat bis zu den Sommerferien erledigen. Nach der Sommerpause ist meine Nachfolgerin Monika Baumgartner in die Pflicht genommen worden. Meine Hoffnung war, dass sie dadurch im Parlament gut Tritt fassen kann, bis zu den Wahlen 2024. Es stimmt aber auch, dass Ruth Humbel und ich im Zusammenhang mit ihrem vorzeitigen Rücktritt über ein anderes Datum gesprochen haben.

Und an dieses Datum hat sich Ruth Humbel nicht gehalten?

Genau.

Hat Sie das gewurmt?

Nein. Es ist ihr Recht. Ich bin überhaupt nicht verbissen deswegen. Aber ich kassiere die Kritik. Mir wurde nachgesagt, ich sei ein Drängler oder Mobber. Das ist nicht der Fall. Ganz sicher nicht.

Wie ist es denn abgelaufen?

Ich habe Ruth Humbel nie wegen eines vorzeitigen Rücktritts kontaktiert. Sie hat mich am 5. November 2021 im «Sternen» zum Zmittag eingeladen. Da haben wir vereinbart, dass die Rochade nach der AHV-Abstimmung Ende September 2022 stattfinden soll. Vertraulich war ihr vorzeitiger Rücktritt nicht – aber das Datum. Und dieses habe ich eisern verschwiegen. Und dann kam der erste Artikel im März.

Zur Person Alex Spichale Andreas Meier Ab dem 27. Februar politisiert Andreas Meier für die Mitte im Nationalrat. Von 2017 bis im Sommer 2022 sass der Klingnauer im Grossen Rat. Ausserdem ist er Präsident der Bezirkspartei Zurzach. Der diplomierte Önologe ist Inhaber und Geschäftsleiter des Weingutes zum Sternen in Würenlingen, Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbandes und Verwaltungsrat von Aargau Tourismus. Der 60-Jährige lebt in Partnerschaft und hat drei erwachsene Töchter.

Sie kennen Ruth Humbel schon lange. Hat die Geschichte das Verhältnis belastet?

Ruth und ich haben ein gutes Verhältnis. Wir sind und bleiben Freunde. Das haben wir abgemacht. Von meiner Seite gibt es auch keine Ressentiments. Ganz sicher nicht. Und ich weiss, dass sie diesen Vorwurf heute nicht mehr machen würde. Ich habe sie wirklich nie gedrängt.

Aber Sie haben gewisse Entscheide mit dem Wissen um ihren vorzeitigen Rücktritt getroffen.

Ich habe zum Beispiel im Grossen Rat das Präsidium der Volkswirtschaftskommission nicht übernommen, weil sich abzeichnete, dass ich in den Nationalrat nachrücken werde.

Was hat die ganze Sache mit Ihnen gemacht?

Es war für mich, meine Familie und den Betrieb eine grosse Belastung. Es hat wehgetan. Aber es gab in meinem Leben schon verschiedene Situationen, in denen ich nicht nur Schönes erlebt habe. Für mich war es in diesem Fall die richtige Taktik, mich zurückzuziehen und ruhig zu verhalten.

Nach Ruth Humbels Rücktritt schienen Sie plötzlich unsicher, ob Sie überhaupt nach Bern wollen.

Von ihrem Rücktritt auf Ende der Wintersession habe ich erfahren, nachdem sie die Fraktion in Bern informiert hat. Meine erste Reaktion auf die Frage eines Journalisten, was das jetzt für mich bedeute, war, dass es noch nicht sicher sei und wir das zuerst mit der Parteileitung anschauen. Das wurde mir als Zögern ausgelegt.

Haben Sie nicht gezögert?

Natürlich habe ich noch einmal abgewogen, ob ich bereit bin für das Amt. Ich habe mich gefragt, ob der Betrieb fit ist, meine Gesundheit stimmt und ich die Unterstützung meiner Partnerin und meiner Familie habe. Dann habe ich den Blinker in Richtung Bern gesetzt. Jetzt freue ich mich sehr.

Im Wahlkampf dürften die Misstöne um Ihr Nachrücken nicht helfen.

Natürlich habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt ein Stigma ist, das ich nicht mehr loswerde. Mich deswegen einer Wiederwahl nicht zu stellen, hätte ich aber mutlos gefunden. Es würde auch nicht zu mir passen.

Die Parteileitung hatte keine Bedenken?

Ich wurde von der Parteileitung immer unterstützt und bin dafür auch sehr dankbar. Sie ist mir in dieser Zeit, die für mich nicht so einfach war, beigestanden. Allen voran Parteipräsidentin Marianne Binder, aber auch Grossrätin Edith Saner und Fraktionspräsident Alfons Kaufmann.

Und im Alltag? Gab es negative Reaktionen?

Die Menschen sind ja in der Regel höflich. Aber es gab eigentlich kaum Reaktionen. Und wenn, dann eher von Leuten, die mich kennen und wissen, dass ich nicht so bin und es entsprechend bedauerten, wie ich dargestellt wurde.

Die Parteileitung habe ihn immer unterstützt und sei ihm in der nicht so einfachen Zeit beigestanden, sagt Andreas Meier. Alex Spichale

Schauen wir voraus. Thematisch möchten Sie in Bern nicht in Ruth Humbels Fussstapfen treten. Wo möchten Sie etwas bewegen?

Als Unternehmer und Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbandes liegen mir die KMU am Herzen. Ihre grössten Sorgen sind im Moment der administrative Aufwand und der Fachkräftemangel. Im Weiteren bin ich überzeugt, dass das EWR-Nein ein Fehlentscheid war, der uns viel Geld gekostet hat. Diese Frage muss noch einmal diskutiert werden. Da müssen zügig neue Wege eingeschlagen werden.

Und wie wollen Sie diese Probleme angehen als Greenhorn in Bern?

Ich habe kürzlich mit einem alt Nationalrat gesprochen. Er sagte mir, früher hätten die Neuen jeweils ein paar Sessionen gewartet, bis sie einen Vorstoss eingereicht haben. Heute sei das aber nicht mehr so. Ich will darum sofort aktiv werden in Bern. Natürlich reiche ich wohl noch kein Postulat und keine Motion ein. Aber Fragen für die Fragestunde oder eine Interpellation bestimmt. Ich möchte die Zeit bis zu den Wahlen nutzen.

Zwischen Ihrer Vereidigung und den Wahlen liegen nur acht Monate. Reicht diese Zeit überhaupt, um vom Bisherigen-Bonus profitieren zu können?

Ich profitiere sicher ein bisschen vom Bisherigen-Bonus, aber man sollte ihn auch nicht überbewerten. Es ist Wahljahr und ich muss alles geben, wenn ich in Bern bleiben will.

Für die Mitte wird es ein harter Wahlkampf. Den zweiten Sitz hat die Partei erst 2019 geholt.

Man muss aber schon auch sehen, dass wir vorher einen Wählerüberhang hatten mit nur einem Sitz.

Sind Sie zuversichtlich, dass die Mitte den zweiten Sitz halten kann?

Ohne diese Zuversicht würde ich nicht antreten. Es ist auch keine Tragödie, wenn nicht ich die Wahl schaffe. Aber ich gebe alles, damit wir den zweiten Sitz halten können.

Wenn Sie nach zwei Sessionen die Wiederwahl nicht schaffen: War's das dann mit Ihrer Politkarriere?

Ich würde auch bei einer Abwahl aus dem Nationalrat gerne Präsident der Mitte Bezirk Zurzach bleiben. Ein Amt in einem politischen Gremium strebe ich dann aber nicht mehr an.

Sie sind letztes Jahr 60 Jahre alt geworden. Andere Politikerinnen und Politiker sind in diesem Alter am Ende oder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sind Sie ein politischer Spätzünder?

Das habe ich mich natürlich auch gefragt, ob es in meinem Alter noch sinnvoll ist, in den Nationalrat zu wechseln. Ich hatte früher neben Familie, Geschäft und meinem Engagement in den Branchenorganisationen nicht auch noch Zeit für Politik. Jetzt passt ein solches Amt besser. Ich fühle mich auch noch fit genug dafür und bin überzeugt, dass ich bis 65, 66 oder 67 politisch aktiv sein kann. Ich vertrete ja auch eine grosse Generation – die klassischen Babyboomer.

Hat es nicht schon genug Babyboomer in Bern?

In einem Parlament braucht es alle, darum gibt es 200 Nationalrätinnen und Nationalräte. Und am Schluss entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer sie in Bern vertreten soll.

Für wen sind Sie der geeignete Kandidat?

Für all jene Menschen, die an einer Gesellschaft interessiert sind, die aktiv ist und prosperiert. Für jene, die im Leben stehen und wirtschaften und sich Sorgen machen wegen der Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklungen. Für Menschen, die sich verschliessen und abkapseln oder einfach ihr Vermögen verwahren wollen, bin ich sicher der Falsche.

SVP-Ständerat Hansjörg Knecht tritt nach nur einer Legislatur im Stöckli nicht mehr an, weil es für ihn als Unternehmer immer schwieriger sei, Beruf und Politik unter einen Hut zu bringen. Wie wollen Sie verhindern, dass Ihnen dasselbe passiert?

Ich habe mir das gut überlegt. Meine Tochter ist im Betrieb eingestiegen und ich habe ihn auch neu organisiert beziehungsweise entflechtet, damit er einfacher zu führen ist. Ausserdem habe ich einen grossen Stab. Es hängt also nicht alles an mir als Inhaber.

Werden Sie auch Mandate abgeben, um mehr Zeit für die politische Arbeit zu haben?

Ich bleibe sicher Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbandes. Auch Aargau Tourismus bleibe ich weiterhin verbunden. Das Verwaltungsratsmandat würde ich im Fall einer Wiederwahl aber gerne einem Grossratsmitglied übergeben, weil da die Verbindung in die kantonale Politik wichtig ist.

Bevor Sie in Bern vereidigt werden, bleiben noch knapp zwei Monate. Was haben Sie noch vor?

Ich freue mich auf die Skiferien im Wallis. Da sind auch meine beiden Enkel dabei. Dem Fünfjährigen möchte ich dieses Jahr die ersten Schwünge auf den Skiern beibringen.

Und Fasnacht ist in Würenlingen auch noch. Sind Sie Fasnächtler?

Ja, ich bin schon sehr lange Mitglied der Fasnachtsgesellschaft. Ich habe auch lange in einer Wagenbaugruppe mitgewirkt. Dieses Jahr dürfen wir Fasnachtssonntag auf dem Sternenplatz zu einem Glas Wein einladen, bevor der Umzug losgeht.

Und am Winzerfest in Döttingen?

Da bin ich natürlich auch dabei. Wir werden dieses Jahr sogar eine kleine Beiz haben. Das machen wir alle vier bis sechs Jahre.

Ein guter Schachzug, drei Wochen vor den Wahlen.

Ich möchte das Fest sicher nicht politisieren. Aber wer weiss, vielleicht hilft es. Und selbstverständlich brauche ich im Wahlkampf die Unterstützung aus meiner Region. Ohne geht es nicht.

Stimmt es eigentlich, dass Sie jeweils Ruth Humbels Wahlkampf organisiert haben?

Ja. 2015 haben wir zusammen Wahlkampf gemacht und ich durfte für sie eine Roadshow organisieren zum Thema Politik und Reben. Wir waren in verschiedenen Rebbaugebieten im Kanton Aargau zu Gast. Das war eine schöne Zeit.

Und dieses Jahr organisiert Ruth Humbel Ihnen eine Roadshow?

Das habe ich bisher nicht gehört, ich bin dankbar für jede Unterstützung.

