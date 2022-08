Montagsinterview «Mehr Männer an den Schulen wären dringend nötig» – Lehrer und Bildungspolitiker Thomas Leitch blickt auf 25 Jahre im Grossen Rat zurück Der SP-Bildungspolitiker spricht über die neuen Stärken von Jugendlichen, Männermangel an Schulen und warum ein Vater mal seine Entlassung als Lehrer forderte. Eva Berger Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

15. August 2022 in Berikon: Die AZ trifft Thomas Leitch zum Gespräch in seinem Schulzimmer. Valentin Hehli

Als Thomas Leitch 1997 zum ersten Mal in den Grossen Rat gewählt wurde, war die Welt eine andere: Erst zögerlich gewöhnte man sich ans Internet, statt Fachkräftemangel herrschten Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellenknappheit.

Der Grosse Rat hatte noch 200 Mitglieder (heute 140) und die SP war die grösste Aargauer Partei. Ein Vierteljahrhundert später hatte Leitch im Juni seine letzte Sitzung mit dem Aargauer Parlament.

Wir treffen den 60-jährigen Wohler zum Gespräch in seinem Schulzimmer an der Kreisschule Mutschellen in Berikon. Hier unterrichtet Leitch seit 33 Jahren an der Sekundarschule. Das Schuljahr hat eben begonnen, wegen dem regionalen, katholischen Feiertag ist das Schulhaus aber leer. Dass er in einer Woche nicht mehr an der Grossratssitzung teilnehmen wird, stimme ihn wehmütig, sagt der SP-Politiker.

Was machen Sie am 30. August, wenn der Grosse Rat wieder tag?

Thomas Leitch: Dann werde ich nach Stundenplan unterrichten. Es ist schon ungewohnt: Der Dienstag war, sofern die Sitzungen stattgefunden haben, in den letzten 25 Jahren für den Grossrat reserviert.

Sie haben im Januar 2021 die Legislatur als Alterspräsident eröffnet. Wussten Sie da bereits, dass sie Sie nicht zu Ende führen werden?

Ja. Ich habe mir vorgenommen, in der Hälfte zurückzutreten. Jetzt kam es etwas früher, aber es passt. Mein Nachfolger, Stefan Dietrich, ist ein guter Kollege und mir politisch sehr ähnlich. Zudem kommt mit ihm das Parteipräsidium wieder in den Grossen Rat. Dort gehört es hin.

Ist Stefan Dietrich also der Grund für Ihren Rücktritt?

Nein, wir hatten bei den Wahlen 2020 früh beschlossen, dass wir Bisherigen aus dem Bezirk Bremgarten in erster Linie wieder antreten, um die Sitze zu halten. Es ist gut, dass durch meinen Rücktritt Dietrich kommt, aber Zufall.

Gab es keinen Druck auf Sie, Platz zu machen?

Nein, nie und in keiner Form.

Wie hat sich in einem Vierteljahrhundert die Arbeit im Grossen Rat verändert?

Die Geschwindigkeit hat zugenommen. Das hat die Arbeit nicht nur zum Guten verändert, wie ich finde. Politikerinnen und Politiker sind oft unter Druck, als erste die Schlagzeile zu liefern, Diskussionen und vertiefe Recherchen kommen da manchmal zu kurz. Weil aber die politischen Prozesse die gleichen geblieben sind, werden zum Glück trotzdem noch immer fundierte Entscheide gefällt. Weiter ist die Politik heute viel stärker auf die Personen als auf die Sache fokussiert.

Da war er seit fünfeinhalb Jahren im Grossen Rat: Thomas Leitch hat im September 2002 im Parlament das Wort. André Albrecht

Wie meinen Sie das?

Beispielsweise hat sich, als Cédric Wermuth jung gewählt worden ist, eine Zeit lang alles um ihn gedreht. In den Medien sieht man immer die gleichen Köpfe, es ist ein kleiner Kreis, der nach aussen wahrgenommen und über den die Parteipolitik definiert wird. Man hat vermehrt angefangen, charismatische Personen in den Fokus zu rücken. Als ich 1996 ins SP-Co-Präsidium gewählt worden bin, war das in der Zeitung eine kleine Notiz. Das ist heute anders.

Sie haben vor allem Bildungs- und Kulturpolitik gemacht. 2009 setzten Sie sich zuvorderst für das Bildungskleeblatt ein. Wie sehen Sie das heute, hätte es dieses gebraucht?

Ja, absolut. Bei den Tagesstrukturen sind wir noch immer nirgends, auch auf der Oberstufe sind die Probleme ungelöst. Mit der Real haben wir heute eine Rest-Schule, die durch die Auflösung der Kleinklassen noch mehr geschwächt wurde. Dabei muss eine Realschülerin nach Lehrplan 21 heute den gleichen Stoff lernen, wie ein Sekschüler.

War das Ihre grösste Niederlage in diesen 25 Jahren?

Ja. Dort hatte ich mich sehr engagiert. Am allermeisten hat mich in diesen 25 Jahren für die Bildungspolitik aber geärgert, was wir mit dem Stipendiengesetz gemacht haben. Man hat die Situation für mittellose Studierende derart verschlechtert, dass wir damit jetzt am Schluss aller Kantone sind. Das empfinde ich als himmeltraurig. Dass Bildungsdirektor Alex Hürzeler dort Hand geboten hat, ist etwas der wenigen Dinge, die ich ihm übel nehme.

War es für Sie schwierig, dass ein SVP-Regierungsrat Bildungsdirektor ist?

Eigentlich nicht. Ich hatte mit Alex Hürzeler ein sehr gutes Verhältnis. Wenn schon jemand von der SVP dem Bildungsdepartement vorstehen soll, dann er, finde ich. Unter ihm ist in den letzten Jahren auch viel Gutes geschehen und einiges vom Bildungskleeblatt, wie etwa die Stärkung der Volksschule Aargau und die Strukturreform, umgesetzt worden. Er kann zuhören und es auch zugeben, sollte er einmal falsch liegen.

Welches war Ihr grösster Erfolg in ihrer Grossratszeit?

Das ist schwierig zu sagen. Durch überparteiliche Zusammenarbeit und Hartnäckigkeit entstanden viele gute Resultate. Neben der Bildung war mir auch die Kultur immer ein grosses Anliegen. Wir haben jahrelang für höhere Investitionen in die Kultur gekämpft. Die Regierung hat dann schliesslich den Etat für das Kuratorium erhöht, das ist ein Erfolg. Es hat aber Jahre gebraucht, um das Verständnis für höhere Kulturausgaben zu wecken.

Diskussionen ums Bildungskleeblatt mit SVP-Grossrat Lieni Füglistaller im Grossen Rat (31. März 2009). Susi Bodmer

Sie waren an insgesamt 61 Vorstössen beteiligt. Wissen Sie noch, welcher Ihr erster war?

Ja, ich wollte einen Fonds für die Berufsbildung äufnen. Jugendarbeitslosigkeit und Lehrstellenmangel waren bei der Bildung die grossen Probleme. Meine Idee wurde aber abgelehnt, wie häufig, bei unseren Mehrheitsverhältnissen…

Inzwischen müssen die Betriebe Lernende suchen, oft erfolglos. Sie als Seklehrer sind bei der Berufswahl stark involviert. Ist es einfacher geworden, jung zu sein?

Es ist anders geworden. Die Digitalisierung hat vieles verändern. Die Jungen sind heute kommunikativ sehr stark. Sie genieren sich etwa nicht mehr, vor der ganzen Klasse allein einen Vortrag zu halten. Durch den Umgang mit den sozialen Medien ist das Auftreten selbstbewusster, was bei Vorstellungsgesprächen und im Beruf hilft. Aber die Jungen tragen heute auch mehr Verantwortung und sind Einflüssen ausgesetzt, die es vor wenigen Jahren nicht gab. Die Ablenkung ist riesig und sie müssen ständig filtern, eine Falle folgt der nächsten. Sie sind gewissen Gefahren ausgesetzt, die weder die Schule noch das Zuhause auffangen können.

SP-Co-Präsidium 1996-1998: Rosmaire Groux und Thomas Leitch. Sl / FRE

Sind die Jungen reif genug, um mit 16 abstimmen zu können?

Ja. Denn wer wirklich mitreden kann, interessiert sich auch mehr für die Themen, die zur Abstimmung kommen. Sie betreffen die Jungen auch, darum sollen sie mitbestimmen. Gerade, weil sie so viel Verantwortung tragen.

Die Berufsverbände beklagen Nachwuchssorgen und gleichzeitig nimmt die Maturitätsquote gegenüber der Berufslehre zu. Muss man da Gegensteuer geben?

Wir haben im Aargau eine vergleichsweise immer noch tiefe Maturitätsquote. Bei der Förderung der Berufslehre ist aber auch die Berufsmaturität entscheidend, denn der Zugang zur Fachhochschule ist eminent wichtig. Es gibt so viele Berufe, für die eine Berufslehre nicht mehr reicht. Will jemand weiterkommen, braucht es häufig einfach ein Hochschul- oder ein Fachhochschulstudium.

Bei der Lehrerausbildung wird in Zeiten des Mangels die «Akademisierung» kritisiert. Brauchen die Lehrpersonen eine derart umfassende Ausbildung?

Die Ausbildung braucht meiner Ansicht nach mehr Praxisbezug, aber das Hochschulstudium, mit der breiten Abdeckung, ist nötig.

Demnächst werden die Kantonsschulen auf ihre politische Neutralität untersucht, dafür werden auch die Lehrpersonen befragt. Das hat der Grosse Rat beschlossen. Warum haben Sie dagegen gestimmt?

Ich finde es etwas lächerlich, hier ein Problem auszumachen. Ich frage mich auch, was man mit dem Resultat machen will, etwa nicht passende Lehrpersonen entlassen? Das ist ein Affront gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern. Wichtig ist ein objektiver politischer Unterricht, in dem kontrovers diskutiert werden darf, ohne dass jemand seine Meinung unterdrücken muss. Dafür braucht es keine Studie. Zudem werden immer wieder vernünftige Studien nicht durchgeführt, weil sie angeblich zu teuer sind. Für diese Untersuchung gibt man aber jetzt 50000 Franken aus.

Nach der Medienkonferenz des Komitees 2 x Ja zeitgemässe Schulführung, Aarau, 12. Februar 2020. Alex Spichale

Welche Studie hätten Sie sich denn stattdessen gewünscht?

Etwa, wie man wieder mehr Männer in den Lehrberuf bringen kann. Das wäre dringend notwendig, denn Männer und Frauen bringen unterschiedliche Aspekte in den Unterricht.

Ist Lehrperson heute ein Frauenberuf?

In der Primarschule zumindest, sicher. Dort sind 80 Prozent der Unterrichtenden Lehrerinnen. Der Lehrberuf eignet sich gut zur Teilzeitarbeit, auch deswegen zieht er viele Frauen an, die leider immer noch die Hauptlast bei der Familienarbeit tragen. Würde sich das ändern, wäre die Durchmischung auch eine andere.

Wissen Ihre Schülerinnen und Schüler, dass Sie in der SP sind?

Ja, das habe ich immer offen kommuniziert.

War es je ein Problem?

Grundsätzlich nicht. Einmal, in den neunziger Jahren als ich am 1. Mai gegen die Anschaffung des Kampffliegers FA18 weibelte, hat sich ein Vater beim Bildungsdirektor für meine Entlassung eingesetzt. Passiert ist aber nichts.

Hat Sie je ein anderes politisches Amt als der Grosse Rat gereizt?

Ich wäre sehr, sehr gerne in den Nationalrat eingezogen. 2011 hätte es fast gereicht, da hat mich Yvonne Feri erst ganz am Schluss mit dem Bezirk Baden überholt. Nur 262 Stimmen haben mir gefehlt. Dann war ich vier Jahre lang auf dem ersten Ersatzplatz. Auch ein Exekutivamt in der Gemeinde hätte ich mir vorstellen können, aber da kam es nie zur richtigen Konstellation. Und jetzt finde ich, das sollen Jüngere machen.

Sie werden also kein weiteres Amt mehr anstreben?

Weitere kulturelle Engagements zu übernehmen, kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ich werde immer politisch bleiben, aber weniger parteipolitisch.

Aber der SP bleiben Sie erhalten?

Ja, sicher. Da gibt es keinen Grund, zu gehen. Bei ganz wenigen Abweichungen, an die ich mich nicht einmal erinnern kann, war ich mit der Partei immer einverstanden. Die SP macht eine gute Politik, das sollten noch mehr Wählerinnen und Wähler merken.

Podiumsdiskussion mit Cédric Wermuth und gegen Matthias Jauslin (FDP) und Andreas Glarner (SVP) über die 1:12 Initiative, November 2013. Jörg Baumann

Für die SP steht mit der AHV-Reform eine wichtige Abstimmung an. Sind Sie auch hier auf Parteilinie?

Ja. Ein Nein wäre ein klares Zeichen ans Parlament, endlich eine Vorlage inklusive der wichtigen Anliegen von Gewerkschaften und Linken zu erarbeiten, damit nicht wieder die Frauen die Zeche zahlen.

Auch kantonal wird abgestimmt, über eine Stellvertreterregelung für Parlamentarierinnen und Parlamentarier bei längeren Abwesenheiten. Braucht es diese?

Ja, ich finde, es macht absolut Sinn, auch bei längeren Abwesenheiten ein funktionierendes Parlament zu haben.

In fünf Jahren werden Sie pensioniert. Bleiben Sie bis dann als Seklehrer an der Schule Berikon?

Wahrscheinlich. Ich führe sicher die nächsten zwei Jahre diesen Klassenzug zu Ende, dann würde es noch einmal für einen reichen. Ich bin sehr gerne Lehrer, vielleicht manchmal etwas weniger geduldig als am Anfang. Nicht, weil die Schüler anders sind, ich bin einfach älter geworden. Aus ihrer Sicht bin ich inzwischen ja ein Grossvater.

Im Gespräch mit der AZ, 15. August 2022. Valentin Hehli

