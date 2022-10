Gallati über Spitäler, Ukraine-Krise und Fachkräftemangel

Montagsinterview Finanzspritze für Kantonsspitäler, Fachkräftemangel und Ukraine-Krise: Das sagt Gesundheitsdirektor Gallati Die Spitäler stehen wegen Inflation, steigender Energiepreise und der Bauteuerung vor grossen Herausforderungen. Im Notfall gebe es zwei Möglichkeiten, sagt Jean-Pierre Gallati: «Entweder wir zahlen oder wir garantieren.» Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati in seinem Büro in Aarau. Fabio Baranzini

Während andere einfach Ja oder Nein sagten, hat er sich um eine klare Antwort gedrückt. Hat er nur kokettiert? Oder hat er sich ernsthaft überlegt, als Nachfolger von Ueli Maurer für den Bundesrat zu kandidieren? Was hätte dafür gesprochen, was dagegen? Regierungsrat Jean-Pierre Gallati will diese Fragen nicht beantworten. «Ich kandidiere nicht für den Bundesrat», sagte er am Freitag. Mehr nicht.

Er bleibt also Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales im Aargau. Und da gibt es weiterhin genug zu tun.

Sprechen wir über die Spitäler. Diese stehen wegen der Inflation, steigender Energiekosten und der Bauteuerung vor grossen Herausforderungen. Haben die Kantonsspitäler den Kanton schon um finanzielle Hilfe gebeten?

Jean-Pierre Gallati: Nein. Aber der Regierungsrat weiss natürlich, dass die Kantonsspitäler durch die Gleichzeitigkeit dieser Ereignisse finanziell unter Druck sind. Deshalb machen wir uns auch Gedanken – unabhängig davon, ob ein Gesuch eines Spitals vorliegt.

Welche Überlegungen macht sich der Regierungsrat konkret?

Wir überlegen uns, was passiert, wenn sich gewisse Entwicklungen zuspitzen sollten und wie ein Notfallplan aussehen könnte.

Wie denn?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir zahlen oder wir garantieren. Und garantieren bedeutet unter Umständen irgendwann auch, dass wir zahlen.

Die Kantonsspitäler sind also «too big to fail». Wenn es nicht mehr geht, dann springt der Eigentümer ein?

So zugespitzt möchte ich es nicht sagen. Aber nach meinem Verständnis ist der Kanton als Eigentümer der Spitäler verpflichtet, ihnen auch dann beizustehen, wenn es ihnen schlecht geht. Erstens, weil er Eigentümer ist und zweitens, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Ich gehe davon aus, dass das auch eine mehrheitsfähige Haltung ist.

Wann ist für den Regierungsrat der Punkt erreicht, an dem er sagen muss: «Jetzt können es die Spitäler oder ein Spital nicht mehr prästieren»?

Es ist nicht am Regierungsrat, diesen Punkt zu bestimmen. Die Verwaltungsräte tragen die Verantwortung für die erfolgreiche wirtschaftliche Führung ihrer Spitäler. Sie müssen sich das fragen und ein Gesuch stellen, wenn sie zum Schluss kommen, dass ihr Spital finanzielle Hilfe braucht. Wenn das passiert, wird der Regierungsrat das Gesuch prüfen.

Es ist doch absehbar, dass es so weit kommen wird. Betrachten wir das Kantonsspital Aarau (KSA): Dort entsteht ein Neubau für mehr als 600 Millionen Franken. Erst die Hälfte der Aufträge ist vergeben, bei der anderen Hälfte wird die Teuerung voll zuschlagen.

Meine Grundannahme und Hoffnung ist natürlich, dass es die Spitäler ohne Hilfe des Kantons schaffen. Aber wir rechnen auch mit negativen Entwicklungen. Übrigens nicht erst seit Corona oder der Teuerung, sondern schon länger.

Zur Person Fabio Baranzini Jean-Pierre Gallati Der 56-Jährige ist seit November 2019 Aargauer Regierungsrat und Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales. Nächstes Jahr ist Gallati zum ersten Mal Landammann. Vor seiner Wahl in den Regierungsrat war er Fraktionschef der SVP im Grossen Rat und führte eine Anwaltskanzlei in Berikon. Gallati lebt in Wohlen, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Zur Machbarkeit des KSA-Neubaus wurden mehrere externe Gutachten in Auftrag gegeben. KPMG zum Beispiel beurteilte den Businessplan Anfang 2020 als «realistisch und machbar». Dieser dürfte inzwischen Makulatur sein. Haben Sie einen neuen verlangt?

Wir lassen uns regelmässig an den Eigentümergesprächen rapportieren, ob und wie die im Gutachten gemachten Empfehlungen umgesetzt werden. Andererseits verlangen wir immer wieder, dass die Spitäler ihren Businessplan überprüfen oder anpassen und beispielsweise die Teuerung berücksichtigen. Das KSA hat sich inzwischen auch ein sogenanntes «Fitnessprogramm» verordnet, um das Ergebnis zu verbessern. Und es ist ja nicht nur die Teuerung, die Auswirkungen auf die Finanzierung des Neubaus hat.

Was denn noch?

Am KSA sind im Moment wegen Personalmangels 86 von gut 500 Betten gesperrt. Das wird zu einem Umsatzeinbruch bei den Operationen von ungefähr 17 Prozent führen. Dazu kommt auch der Umstand, dass die Spitaltarife schon heute nicht kostendeckend sind und nicht mit der Teuerung steigen.

Mal abgesehen von den finanziellen Folgen: Muss ich mir als potenzielle Patientin Sorgen machen, dass mir nicht mehr geholfen wird?

Es ist tatsächlich so, dass das KSA hin und wieder nicht alle geplanten Operationen durchführen kann, weil Betten gesperrt sind. Das hat aber nichts mit der Notfallversorgung zu tun. Dass eine Notfallstation überlastet ist und vorübergehend geschlossen werden muss, kann passieren. Dann dauert es länger, bis ein Platz in einem anderen Spital gefunden ist. Deswegen ist die Versorgungssicherheit aber nicht gefährdet oder nicht mehr gewährleistet.

Gibt es im Kanton Aargau also zu viele Spitalbetten, wenn 86 gesperrte Betten im grössten Spital keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit haben?

Die gesperrten Betten sind für mich kein akutes Versorgungssicherheitsproblem, sondern in erster Linie ein ökonomisches Problem des betroffenen Spitals.

Hat die Politik versagt, dass wir jetzt diesen akuten Fachkräftemangel haben und Spitäler Betten sperren müssen?

Glücklicherweise betrifft dies nur ein Spital. Es ist im Aargau das KSA, das Betten sperren muss. Das Kantonsspital Baden (KSB) hat alle Betten in Betrieb und ist voll ausgelastet. Es ist die Aufgabe der Spitalführung, Personal zu akquirieren und noch wichtiger, längerfristig an sich zu binden.

Also ist der Fachkräftemangel kein Politikversagen, sondern ein Management-Fehler?

Ich will hier niemandem den Schwarzen Peter zuschieben. Wir haben auch in fast allen Branchen Fachkräftemangel. Dafür gibt es wohl mehrere Ursachen.

Trotzdem hat der Regierungsrat nach dem Ja zur Pflege-Initiative keine Eile und will auf den Bund warten anstatt kurzfristig Massnahmen zu ergreifen.

Es sind nur sehr wenige Kantone, die Eigeninitiative zeigen. Ausserdem macht der Aargau bereits etwas: Es gibt die Ausbildungsverpflichtung für nicht-universitäre Gesundheitsberufe. In der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung, die im Moment in der Anhörung ist, schlagen wir neu vor, diese Ausbildungsverpflichtung auch für universitäre Gesundheitsberufe einzuführen. Zudem hat der Kanton vor zwei Jahren zusammen mit der Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau (OdA GS) ein Wiedereinstiegsprogramm für Pflegefachpersonen lanciert. Ab dem nächsten Jahr sind weiter kantonale Beiträge an den zweijährigen Nachdiplomstudiengängen in der Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege vorgesehen.

Und das reicht?

Natürlich nicht. Aber es würde auch nicht reichen, wenn wir einfach 20 Millionen Franken ins System pumpen, sei es bei der Ausbildung oder bei den Löhnen. Wenn ein anderer Kanton weiss, wie man das Problem mit einfachen Massnahmen lösen kann, dann machen wir das im Aargau sofort – selbst wenn es etwas kostet.

Wechseln wir zum zweiten grossen Thema, dem Krieg in der Ukraine. Im Aargau haben 4500 Ukrainerinnen und Ukrainer vorübergehend Schutz gefunden. Bis jetzt musste niemand unterirdisch untergebracht werden. Sind Sie zufrieden?

Dies ist vor allem dem grossen Engagement der Privatpersonen zu verdanken, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben. Auch wenn der Anteil Privatunterbringungen rückläufig ist, haben sie dem Kanton und vor allem den Gemeinden Zeit verschafft, um Unterbringungskapazitäten zu schaffen.

Hat Sie die grosse Solidarität überrascht?

Hätten Sie mir vor zwei Jahren gesagt, dass innert weniger Monate 4500 Flüchtlinge bei uns Schutz suchen und viele von ihnen privat untergebracht werden, hätte ich gesagt: «Das ist unmöglich.»

«Wir werden auch dieses Mal wieder unterirdische Unterkünfte eröffnen müssen, wenn die Zuweisungen weiter steigen», sagt Jean-Pierre Gallati. Fabio Baranzini

Hätte der Kanton die Gastfamilien von Anfang an besser begleiten oder unterstützen sollen?

Das geht vielleicht in einem Stadtkanton, aber nicht in einem Flächenkanton wie dem Kanton Aargau mit 700’000 Einwohnern. Dass es in Einzelfällen nicht funktioniert hat, mag sein. Aber alles in allem funktioniert es, auch dank des grossen Einsatzes der Gemeinden und ihrer Sozialdienste. Auch in den grossen kantonalen Unterkünften wie im Dianapark läuft es gut.

Liegt es daran, dass dieses Mal mehr Frauen und Kinder und weniger Männer geflüchtet sind? Oder spielt es auch eine Rolle, dass die geflüchteten Männer anders untergebracht wurden als die Ukrainerinnen und Ukrainer?

Wir werden auch dieses Mal wieder unterirdische Unterkünfte eröffnen müssen, wenn die Zuweisungen weiter steigen. Wir sind vielleicht noch 2000 Personen von diesem Schritt entfernt. Wir machen bei der Unterbringung auch keine Unterschiede zwischen den Herkunftsländern. Im Unterschied zu heute hat es damals einfach fast keine privaten Angebote gegeben.

Es flüchten nicht nur viele Menschen aus der Ukraine. Auch die regulären Asylgesuche sind auf einem Höchststand und es kommen viele unbegleitete Minderjährige (UMA). Der Kanton hat erst im Sommer eine neue UMA-Unterkunft in Villmergen in Betrieb genommen. Braucht es bald weitere Unterkünfte?

Ja. Zur Veranschaulichung: Vor zwei Jahren lebten im Aargau 38 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Inzwischen sind es 120 mehr. Über 90 Prozent von ihnen kommen aus Afghanistan.

Hat der Kanton denn noch passende Unterkünfte?

Ich kann Ihnen nicht sagen, ob wir konkret schon eine im Auge haben. Aber wir müssen – und bis jetzt haben wir es auch immer geschafft.

Warum kommen die Kinder, die ohne ihre Eltern geflüchtet sind, in eine Unterkunft? Würden Sie sich in einer Gastfamilie nicht geborgener fühlen?

Das ist eine schwierige Frage. Vor fünf, sechs Jahren wurden Minderjährige, die ohne ihre Eltern geflüchtet sind, eher bei Familien untergebracht. Davon ist man – auch aus Kostengründen – wieder etwas weggekommen. Andererseits können sehr junge Kinder natürlich nicht langfristig in einer Kollektivunterkunft mit Jugendlichen bis 18 Jahren untergebracht werden. Hier versuchen wir schon, die ganz Kleinen in Pflegefamilien unterzubringen. Alles andere wäre unmenschlich. Involviert sind hier übrigens auch die Kindesschutzbehörden.

Themawechsel. Die Pandemie ist etwas in den Hintergrund geraten, seit der Bundesrat alle Massnahmen aufgehoben hat. Wie viele Ressourcen bindet Covid-19 noch in Ihrem Departement?

Unter dem Titel Covid-19-Programm laufen im Moment noch 16 Stellen. Es gibt auch weiterhin verschiedene Informationsgefässe, die immer noch regelmässig, teilweise wöchentlich, stattfinden. Ich bekomme einmal pro Woche die wichtigsten Daten. Auf Stufe Regierungsrat informiere ich im Moment an jeder zweiten Sitzung kurz über die aktuelle Situation.

Der Vorstand der Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) hat sich am Donnerstag getroffen. Er sieht im Moment keinen Anlass für Schutzmassnahmen. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja. Die Empfehlung des Vorstandes ist vernünftig. Das Problem in den Spitälern ist im Moment der Fachkräftemangel und nicht die drohende Überlastung wegen Covid-19. Ausserdem kann sich jeder, der will, impfen lassen.

Machen Sie den zweiten Booster?

Ich habe mich kurz vor dem ersten Booster angesteckt. Deshalb habe ich mich erst im Juni boostern lassen. Damit stellt sich die Frage nach dem zweiten Booster bei mir im Moment nicht dringend, weil ich inklusive Infektion schon viermal exponiert war.

Nächstes Jahr sind Sie zum ersten Mal Landammann. In Ihrer Wohngemeinde Wohlen führte das schon zu ersten Diskussionen. Im Einwohnerrat gab es den Antrag, den Beitrag an Ihre Landammannfeier von 20'000 auf 10'000 Franken zu kürzen.

Dazu möchte ich mich nicht äussern.

Wie viel kostet so eine Landammannfeier?

Das Budget ist 40'000 Franken. Der Kanton und die Wohngemeinde des Landammanns bezahlen 20'000 Franken.

Werden Sie auch noch etwas drauflegen für eine schöne Feier?

Wahrscheinlich schon. Wenn es am Schluss mehr kostet, bezahle ich das.

