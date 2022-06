Yvonne Feri (SP) hört auf als Nationalrätin: Exklusiv-Interview

Montagsinterview «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt auszusteigen»: Yvonne Feri verrät, warum sie als Nationalrätin aufhört und was die SP ändern muss Yvonne Feri beendet nach 12 Jahren im Nationalrat ihre Politkarriere. Im Gespräch sagt die Sozialpolitikerin aus Wettingen, was ihre Partei, die SP, ändern sollte, wie das Haifischbecken Bundeshaus funktioniert und welchen Job sie sich bei einer Bank vorstellen kann. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Für zwölf Jahre ihr zweites zu Hause: SP-Nationalrätin im Bundeshaus, fotografiert am 16. Juni 2022. Valentin Hehli

Sie haben gerungen, wie es mit Ihrer Politkarriere weitergehen soll. Jetzt wollen Sie das Geheimnis lüften.

Ja, ich habe mich in den letzten Tagen entschieden: Ich trete nicht mehr an zu den Wahlen übernächsten Herbst und beende meine Politkarriere als Nationalrätin.

Was gab den Ausschlag?

Die Amtszeitbeschränkung der SP Aargau. Nach zwölf Jahren kann man nur für weitere vier Jahre kandidieren, wenn eine Zweidrittelmehrheit in der Partei diese Ausnahme bewilligt.

Finden Sie die Amtszeitbeschränkung richtig?

Sie ist durchaus sinnvoll. Die Amtszeitbeschränkung sorgt für frischen Wind im Parlament und eröffnet Menschen durch frei werdende Sitze die Möglichkeit, sich auf Bundesebene zu engagieren.

Kommen Sie mit Ihrem Verzicht einfach einer möglichen Schmach zuvor? Antreten und dann von den eigenen Leuten abgeschmettert zu werden, wäre unschön.

Die Zweidrittelmehrheit zu erreichen und eine Wiederwahl ist nie eine Selbstverständlichkeit, hätte es nicht geklappt, wäre das keine Schmach, sondern ein demokratischer Entscheid.

Sie hätten ohne die Amtszeitbeschränkung also gerne weitergemacht?

Die Regel gab den Ausschlag. Aber mit 16 Jahren wäre dann ja sowieso Schluss gewesen, da gibt es kein Schlupfloch mehr. Darum habe ich mir überlegt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist auszusteigen. Ich werde nächstes Jahr 57. Das ist ein guter Moment, um beruflich nochmals Gas zu geben. Ich muss ja auch meine Pensionskasse fürs Alter noch etwas aufbessern (lacht). Bleiben wir noch bei der Politik.

Auch Cédric Wermuth hat dann 12 Nationalratsjahre auf dem Buckel und braucht eine Ausnahmeregel, um nochmals gewählt werden zu können. Müsste er konsequenterweise nicht auch verzichten?

Cédric Wermuth ist in einer anderen Situation. Es wäre aus Aargauer Sicht absurd, wenn man den amtierenden Co-Präsidenten SP Schweiz, den Weg ins Parlament verwehren würde.

Vor ein paar Wochen haben Sie sogar eine mögliche Ständeratskandidatur nicht ausgeschlossen. Warum haben Sie diese Überlegungen nicht weiterverfolgt?

Die Partei hatte bekanntlich einen Präsidiumswechsel – dieser verzögerte die Gespräche mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten – ich selber wollte selbstbestimmt meine Schritte entscheiden.

Sie hätten ja einfach sagen können: «Ich will.»

Nein, das wollte ich nicht mehr.

Sind Sie noch traumatisiert vom letzten internen Ständeratswahlkampf, als Sie früh Ihre Kandidatur bekanntgaben, dann aber von Cédric Wermuth ausgestochen?

Nein, das habe ich gut verkraftet. Persönliche Rückschläge gibt es immer im politischen Leben. Aber die Partei müsste im Allgemeinen das Potenzial von möglichen Kandidatinnen noch besser einschätzen und rechtzeitig auf diese zugehen. Es gibt ein Nationalratswahlkonzept, die Ständeratspersonalpolitik ist nicht Teil davon.

Sie haben zahlreiche Wahlkämpfe bestritten. Nützt sich das ab?

Ich habe nachgezählt: 17 Wahlkämpfe waren es insgesamt. (lacht) Den ersten für die Schulpflege in Neuenhof 1993. Zur Frage: Die Lust mit den Menschen zu kommunizieren hatte ich immer. Aber mit zunehmendem Alter fällt es mir weniger leicht, morgens um 6 Uhr am Bahnhof zu stehen und Flyer zu verteilen.

Es fehlte nicht viel und Sie wären 2019 Regierungsrätin geworden. Sie hatten nur unwesentlich weniger Stimmen als Jean-Pierre Gallati. War das besonders bitter oder eine Genugtuung, fast den Favoriten geschlagen zu haben?

Beides. Einerseits war ich schon enttäuscht und habe mich hinterfragt, was hätte ich persönlich oder die Partei besser machen können. Anderseits nahm ich es auch als Zeichen, dass es nicht hatte sein wollen. Das muss man akzeptieren. Bitter war, dass es nicht gelungen ist, einen Regierungsrat ohne eine einzige Frau zu verhindern.

Hör ich Kritik heraus, dass die Partei Sie etwas zu wenig unterstützt hat?

Ja vielleicht. (nickt)

Waren Sie nachträglich froh, dass es nicht Sie waren, die im Rampenlicht stand wegen Corona – oder hat es Sie gefuchst, weil Sie sich auch gerne als Pandemiemanagerin profiliert hätten?

Ich denke nicht so. Ich bin ein Mensch, der sich in das hineinschickt, das konkret ansteht. Übrigens finde ich, Jean-Pierre Gallati hat das gut gemacht – auch wenn ich inhaltlich nicht immer einverstanden war.

Wo nicht?

Ich fand nicht alle Massnahmen nötig, die der Kanton Aargau von sich aus beschlossen hat. Den Lockdown kurz vor Weihnachten 2020 zum Beispiel.

Die SP war stets auf Staatslinie und hat alle Covid-Massnahmen mitgetragen. Warum waren Sie zurückhaltender, sowohl was Massnahmen als auch beim Impfen?

Mir bereitete die zunehmende Spaltung der Gesellschaft grosse Sorgen. Ich fragte mich, was wir tun können, damit sich möglichst wenig Menschen gesellschaftlich ausgeschlossen fühlen. Es war mir wichtig, den Kontakt zu verschiedensten Menschen nicht zu verlieren.

Apropos Parteilinie: Am Anfang wurden Sie von am linken Flügel der SP, später eher eingemittet wahrgenommen. Sie sich selber auch?

Ich war schon als Gemeinderätin von Wettingen konsensorientiert und sachpolitisch. Das wird man automatisch in einer Exekutivfunktion. Und natürlich wurde ich auch im Parlament über die Jahre kompromissbereiter. Man will ja eine Lösung und dafür braucht es Mehrheiten.

Die SP ist in einer heiklen Phase. Die Wähleranteile erodieren und wandern zu den Grünen und Grünliberalen. Wie stoppt man den Trend?

Die SP ist etwas zu akademisiert geworden. Sie muss wieder mehr so kommunizieren, dass es auch normale Leute mit normaler Berufsbildung anspricht.

Zum Beispiel die Diskussion über Gendersprache, Gendersternchen, etc., das vor allem im Bildungsbürgertum debattiert wird?

Diese Diskussion braucht es schon auch. Ich fühle mich nicht angesprochen, wenn nur von Politikern, Steuerzahlern, Bürgern, etc. die Rede ist. Aber vielleicht nimmt diese Diskussion etwas viel Platz ein im Vergleich zu handfesten Themen wie etwa Lohn- und Chancengerechtigkeit.

Die SP müsse wieder mehr die Sprache der normalen Leute sprechen, findet Yvonne Feri. Valentin Hehli

Sie sind Vizepräsidentin der Reformplattform der SP, die ein Korrektiv zur linken ausgerichteten Parteileitung sein will. Was passt Ihnen denn konkret nicht?

Vor allem in der Wirtschaftspolitik wollen wir einen anderen Akzent setzen. Ich finde die Überwindung des Kapitalismus falsch, so wie die SP Schweiz das offiziell immer noch anstrebt. Ich bekämpfe Auswüchse der Wirtschaft genauso; aber es braucht eine starke, soziale Wirtschaft, damit es vielen Menschen gut geht.

Besonders viel hört man diese Stimmen in der SP nicht.

Die Reformgruppe muss sich ihren Platz in der SP noch erkämpfen. Aktuell haben Gewerkschaften, SP-Frauen, Jusos da mehr Einfluss.

Das Bundeshaus wird immer wieder als Haifischbecken beschrieben, nicht zuletzt die eigene Fraktion. Eine Legende oder ist das so?

Man muss manchmal schon ellbögeln, um sich Gehör zu verschaffen. Und stets aufmerksam sein und rechtzeitig aufspringen, wenn ein aktuelles Thema aufpoppt, bevor es jemand anders wegschnappt.

Ist da die Schnellere die Geschwindere oder orchestriert die Fraktion, wer welche Themen besetzt?

Mal so mal so. Um sich in der Partei langfristig in gewissen Themen durchzusetzen, braucht es vor allem solide Dossierkenntnisse, ein Netzwerk mit Fachpersonen im Thema und ein Engagement, das von Herzen kommt. Aber wie auch sonst in der Arbeitswelt gibt es Personen, die von der Leitung mehr gepusht werden als andere.

Was hat sich in den letzten 12 Jahren im Nationalrat verändert?

Der Zeitdruck hat zugenommen. Das hat auch mit den sozialen Medien zu tun. Man ist ständig online und beantwortet auf verschiedensten Kanälen Anfragen. Das nimmt Zeit weg, aber es gehört mittlerweile halt dazu.

Was kommt zu kurz?

Man sollte lieber weniger machen, dafür gründlicher. Statt «auf jeden Zug aufspringen» sollte man sich mehr Zeit nehmen für die Dossiers, wo man wirklich Kompetenz hat.

Was hat Sie am meisten geprägt in Ihrer Amtszeit?

Der Einsatz für das Frauenhaus-Thema, den Kinderschutz und mein Engagement bei den SP Frauen.

Und welche Erfolge beanspruchen Sie für sich?

Ich habe diverse Postulate eingereicht, die vom Nationalrat zum Teil gegen den Willen des Bundesrates überwiesen wurden. Das ist nicht selbstverständlich und macht mich schon etwas stolz. Eines der wichtigsten persönlichen Erfolge ist ein Vorstoss zum Thema Stalking. Der hat den Anstoss gegeben für eine grosse Tagung des Bundes und ist auch später in die Gesetzgebung eingeflossen.

Ihre grösste Enttäuschung?

Dass physische Gewalt in der Erziehung immer noch nicht verboten ist. Dafür habe ich mit Herzblut gekämpft. Aber das werde ich in meiner verbleibenden Zeit nochmals anstossen. Ich gebe nicht auf. Auch beim Thema Armut gibt es noch viel zu tun. Und wenn ich nicht mehr im Nationalrat bin, werde ich mich auf anderer Ebene für diese wichtigen Themen einsetzen.

Welche Politikerin hat Sie am meisten beeindruckt in Bern?

Ruth Dreifuss. Sie hat eine grosse Ausstrahlung. Ihre ruhige, aber entschlossene Art hat mich beeindruckt und beeinflusst. Dann auch Anita Fetz. An ihr habe ich bewundert, wie sie pointiert ihre Positionen vertreten konnte. Aktuelle Politikerinnen nenne ich jetzt bewusst nicht. (lacht)

Und von wem aus der Konkurrenz haben Sie am meisten Respekt?

Ich habe in den Kommissionen gute Beziehungen zu bürgerlichen Politikerinnen und Politikern, mit denen ich sachlich zusammenarbeiten kann. Aber jemanden herausheben kann ich jetzt nicht … Zwar doch, klar: Christine Egerszegi natürlich. Sie ist eine aussergewöhnliche Frau und Politikerin. Sie hat zusammen mit Pascale Bruderer den Aargau im Ständerat sehr gut vertreten. Sie haben eingangs gesagt,

Sie möchten nach der Zeit im Nationalrat beruflich nochmals durchstarten. Haben Sie schon Pläne?

Ich will meine Erfahrung und mein Netzwerk in meine Firma www.feri-mit-wirkung.ch einbringen. Und ich will auch strategisch arbeiten. Zum Beispiel in Stiftungen oder Verbänden.

Frauenhaus, Flüchtlinge, Kinderschutz – das sind ja vor allem Ehrenämter. Können Sie sich auch finanziell interessante Mandate vorstellen und – wie etwa Pascale Bruderer – Verwaltungsratsmandate in der Wirtschaft annehmen?

Durchaus. Zum Beispiel bei einer Bank, in einem Bankrat. Wie gesagt, ich habe keine Berührungsprobleme mit der Wirtschaft. Ich komme ja aus der Treuhand und darum interessiert mich das Finanzielle in einer Organisation. Aber auch im Gesundheitswesen kann ich mir ein Engagement gut vorstellen.

Sie bereisen seit Jahren Schwarzafrika. Werden Sie das in Zukunft noch mehr pflegen?

Ja, mich faszinieren diese Länder. Meine Leidenschaft ist der afrikanische Tanz. Dafür bleibt in Zukunft vielleicht etwas mehr Zeit.

Nehmen Sie zuerst einmal eine längere Auszeit oder arbeiten Sie nahtlos weiter?

Ich hatte vor, zuerst mal drei bis vier Wochen Ferien zu machen. (lacht) Meine Töchter haben mir dann aber gesagt: «Mami, mach mal richtig Pause, wenn schon dann gleich drei bis vier Monate!» Ich bin ja übrigens auch kürzlich Grossmutter geworden. Meine Enkeltochter will ich dann natürlich auch etwas mehr sehen.

Zur Person Yvonne Feri Die 56-jährige Sozialdemokratin ist seit dem 5. Dezember 2011 Nationalrätin. Sie lebt in Wettingen, wo sie zwischen 2006 und 2016 als Gemeinderätin das Ressort Soziales und Familie betreute. Von 1998 bis 2008 politisierte sie im Grossen Rat. Zweimal trat sie zu den Regierungsratswahlen an. Die Sozialpolitikerin ist unter anderem Präsidentin Stiftung Kinderschutz Schweiz. Mit ihrer Einzelfirma «Feri-mit-wirkung» übernimmt sie Aufgaben und Projekte bei NGO, Stiftungen, Vereinen etc.. Yvonne Feri ist in Brugg aufgewachsen und machte eine kaufmännische Ausbildung; sie hat zwei erwachsene Töchter.

