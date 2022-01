Die neue Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener im Interview

Montagsinterview Höchste Aargauerin Elisabeth Burgener: «Insbesondere wir Frauen stehen dauernd unter Rechtfertigungszwang» Sie wurde mit einem fast perfekten Resultat gewählt und will eine Grossratspräsidentin für alle sein. Elisabeth Burgener über schwierige Bedingungen für Frauen in der Politik, warum sie nicht Regierungsrätin werden wollte und wie die Coronapandemie auch ihr Amtsjahr prägen wird. Eva Berger Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Elisabeth Burgener fühlte sich vor der ersten Sitzung als Präsidentin wie in der Schule vor einem Vortrag.

Elisabeth Burgener ist am 11. Januar zur Aargauer Grossratspräsidentin 2022 gewählt worden. Ihr Resultat war beinahe perfekt, 127 der 129 anwesenden Grossrätinnen und Grossräte gaben der Sozialdemokratin ihre Stimme.

Eine Woche später leitet sie ihre erste ganze Sitzung als höchste Aargauerin. Auf der Traktandenliste steht unter anderem der Kauf von sechs Hektaren Land im Fricktaler Sisslerfeld – das ist die Region der neuen Grossratspräsidentin. Der Grosse Rat stimmt deutlich zu. Am Mittag ist die Sitzung vorbei, wir treffen Elisabeth Burgener zum Fototermin vor dem Grossratsgebäude in Aarau, für das Gespräch ziehen wir uns in ein Kommissionszimmer zurück.

Zur Person Elisabeth Burgener (60) sitzt seit März 2007 für die SP im Aargauer Grossen Rat. 2014–2018 leitete die Kantonalpartei im Co-Präsidium mit Cédric Wermuth. Ihre politischen Schwerpunkte als Grossrätin liegen in der Energie-, Asyl- , Sicherheits- und Bildungspolitik. Beruflich arbeitet Burgener als Lehrbeauftragte Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie als Werklehrerin. Sie wohnt in Gipf-Oberfrick, ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Töchter. (eva)

Sie hatten eben Ihre erste ganze Sitzung als Grossratspräsidentin. Wie geht es Ihnen jetzt?

Ich bin zufrieden und etwas müde. Alles hat geklappt. Es war zwar eine Sitzung mit Anträgen und Abstimmungen, aber ohne schwierige Geschäfte. Ich bin froh, konnten wir diese vor der Pause bis im März abschliessen.

Wie haben Sie sich auf die Sitzung vorbereitet?

Am Sonntag und Montag habe ich gearbeitet und mich ein bisschen gefühlt, als würde ich für die Schule einen Vortrag vorbereiten. Ich verinnerliche den Ablauf für die Parlamentssitzungen, muss am Morgen vor der Sitzung aber für neue Anträge und Änderungen flexibel sein. Ich gehe davon aus, dass der Aufwand mit der Zeit abnehmen wird.

Sie wurden mit 127 von 129 möglichen Stimmen gewählt. Wissen Sie, wer von Ihren Kolleginnen und Kollegen Ihnen die Stimme nicht gegeben hat?

(lacht) Nein.

Erste Grossratssitzung im neuen Jahr. Fotografiert am 11. Januar 2022.

Im Bild: Das neu gewählte Grossratspräsidium mit Präsidentin Elisabeth Burgener (Mitte), Vizepräsident 1 Lukas Pfisterer und Grossratsvizepräsidentin 2 Mirjam Kosch

Haben Sie mit diesem guten Resultat gerechnet?

Ich wäre bei 110 Stimmen mit einem guten Gefühl ins Amtsjahr gegangen. Dass es mehr waren, hat mich gefreut und aufgestellt, es zeigt mir, dass ich meine Rolle gefunden habe, als Person und in der Zusammenarbeit. Wir haben als Präsidium, zuerst mit Edith Saner und Pascal Furer, dann mit Lukas Pfisterer, im Team bestens funktioniert, gerade in der Krise. Ich denke, das hat mir bei den Bürgerlichen Stimmen gebracht, denn unsere Fraktionen wissen darum.

Das Wahlfest in Ihrer Gemeinde konnte nicht stattfinden. Was haben Sie nach der Sitzung stattdessen gemacht?

Ich ging mit meiner Familie und engen Freunden essen und mein Organisationskomitee bereitete mir einen kleinen Apéro. Es gab viele Momente, die den Tag besonders machten. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich Vereinen und Gruppen absagen musste, die sich auf das Fest gefreut haben.

Ihre Feier holen Sie aber im Juni nach?

Ja, die wird es in Gipf-Oberfrick geben, wenn auch nicht klassisch und kleiner. Den Gästekreis haben wir noch nicht definiert; Landammann Alex Hürzeler wird aber dabei sein.

Sie sind bereits die dritte Grossratspräsidentin in der Pandemie. Werden Sie die letzte sein?

Das hoffe ich sehr. Und ich bin optimistisch, denn durch die Impfung hat sich die Situation gegenüber vor einem Jahr verändert. In den nächsten Monaten werden wir aber weiter mit Schutzmassnahmen und immer neuen Anpassungen leben müssen. Es wird noch eine Weile spürbar sein.

Elisabeth Burgener bei ihrer Antrittsrede zur Grossratspräsidentin. Fotografiert am 11. Januar 2022.

Kann eine Verlegung der Grossratssitzungen in die Umweltarena in Spreitenbach wieder aktuell werden?

Hoffentlich nicht. Die März-Sitzungen planen wir für Aarau. Allerdings fehlt auch hier die Planungssicherheit.

Für die Sitzungen gilt Maskenpflicht, Abstände sind im Grossratssaal nicht möglich. Braucht es vielleicht strengere Massnahmen, etwa Zertifikatspflicht?

Diese Frage wird mir zwar oft gestellt, eine Zertifikatspflicht ist momentan aber kein Thema. Sie ist mit dem parlamentarischen System schwer vereinbar und würden wir sie in Betracht ziehen, bedarf es einer rechtlichen Grundlage.

Wie stark wird Corona Ihr Amtsjahr noch prägen?

Jeder Anlass bleibt unter Vorbehalt – meine Wahlfeier, die Sitzungen, alle weiteren Anlässe. Das betrifft uns aber alle gleichermassen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir wegen dieser Unsicherheiten nicht lethargisch werden. Da hat die Politik eine Vorbildfunktion.

Wie haben Sie persönlich bis jetzt die Pandemie erlebt?

Mein Mann erkrankte, bevor die Impfung möglich war, im November 2020. Er hatte einen mittleren Verlauf und sich gut erholt. Ich habe mich nicht angesteckt, war aber zehn Tage in Quarantäne. Direkt gelitten habe ich bisher nicht, aber auch ich spüre zunehmend Ermüdungserscheinungen.

Wie nehmen Sie die viel zitierte Spaltung in der Gesellschaft wahr?

In meinem engen Umfeld gibt es diese Spaltung glücklicherweise nicht. In der Gesellschaft sind Tendenzen sichtbar, etwa in der Gründung neuer Parteien, welche die Pandemie als Kernthema wählen. Damit der Riss nicht grösser wird, müssen wir einander zuhören und die Meinungen anderer nicht einfach ausschliessen. So verstehe ich auch meine Rolle im Parlament. Ich schlage mich auf keine Seite, auch wenn ich persönlich eine klare Meinung habe. Es hat für die andere Sicht ebenfalls Platz.

Werden Sie alle der 20 angesagten Sitzungstage brauchen?

Auch das wird nicht zuletzt von der Pandemie beeinflusst. Es kann Sinn machen, sich seltener zu treffen, dann dafür konzentrierter zu arbeiten.

Welche Diskussion wird in diesem Jahr am längsten dauern?

Das ist schwierig zu sagen. Wir haben jetzt ein «Zwischenjahr», ohne grosse Geschäfte. Ich hoffe, dass wir nach Corona wieder mehr Gestaltungskraft erhalten, derzeit wird vieles von der Pandemie bestimmt. Im wachsenden und boomenden Kanton Aargau sollte aber wieder mehr konkret gestaltet werden. Wo Bedarf ist, sind Lücken zu schliessen, das ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker. Aber auch unsere Agenda und Planung bestimmt Corona; alles steht etwas still. Das betrifft aber nicht nur den politischen Kanton Aargau.

Das Grossratspräsidium 2021: v.l.n.r.: Grossratspräsident Pascal Furer, Grossratsvizepräsidentin Elisabeth Burgener Brogli, Grossratsvizepräsident Lukas Pfisterer.

Was ist Ihr Ziel als Grossratspräsidentin?

Die Parlamentssitzungen so zu gestalten, dass wir Resultate erzielen. Ich möchte eine Präsidentin sein, die Optimismus und Gelassenheit ausstrahlt und die Begegnungen dort schafft, wo es möglich ist. Wir brauchen den Austausch.

Was kommt nach diesem Jahr für Sie?

Dann setze ich mich wieder auf meinen Platz in der SP-Fraktion.

Sie bleiben also nach ihrem Präsidialjahr weiter Grossrätin?

Vorerst, ja. Aber ich werde nicht für den Regierungsrat oder den Ständerat kandidieren.

Als Regierungsrätin hätten Sie bei der Ersatzwahl von SP-Mann Urs Hofmann, als Dieter Egli gewählt wurde, Chancen gehabt. Warum haben Sie nicht kandidiert?

Ich habe es mir überlegt, da ich auch Exekutivämter reizvoll finde, aber es hat manches dagegengesprochen. Ich war bereits 58, also war es nicht zuletzt eine Altersfrage. Zweitens mochte ich meinen Beruf nicht aufgeben und drittens kein Amt mit zu vielen Abendanlässen annehmen. Darum habe ich mich für den Grossen Rat und das Präsidium entschieden. Dafür war und bin ich motiviert.

Wären Sie im Regierungsrat, wäre dieser kein reines Männergremium. Warum ist das im Aargau so?

Das grosse Problem ist die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Politik. Eine Grossrätin ist eben nach der Geburt ihres vierten Kindes zurückgetreten, weil sie keine Zeit mehr für die Politik hat. Das kann ich nachvollziehen und ich hätte es vermutlich gleich gemacht. Da haben wir noch viel zu tun in unserer Gesellschaft und in der Schweiz. Es fehlt das Selbstverständnis der Vereinbarung. Es ist nicht verankert, und wir stehen dauernd unter Rechtfertigungszwang, insbesondere wir Frauen.

Für vier Jahre leitete Elisabeth Burgener zusammen mit Cédric Wermuth (links) im Co-Präsidium die SP Aargau. Hier nach der Wahl im Frühling 2014.

Was müsste sich ändern?

Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Viele junge Frauen sind motiviert für die Politik und gut ausgebildet, steigen aber mit der Familiengründung wieder aus. Bessere Bedingungen brauchen aber Männer wie Frauen, beispielsweise mit Teilzeit-Modellen bei der Arbeit. Auch hier stimmt das Verhältnis noch nicht.

Reicht das, um Frauen zu motivieren, für ein politisches Amt zu kandidieren?

Man muss auch die Jungen abholen. Bei mir melden sich viele junge Frauen, die Interesse an der Politik haben. Sie zu unterstützen, ist mir ein Anliegen. Ich kann mir vorstellen, wieder ein Mentorinnen-Programm zu starten, um jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, uns Politikerinnen bei der Arbeit zu begleiten. Das gab es bereits einmal und daraus haben sich sogar Grossrätinnen ergeben. Alt Grossrätin Viviane Hösli zum Beispiel wurde von Astrid Andermatt, auch ehemalige Grossrätin, mentoriert und hat so den Einstieg in den Grossrat und in die Gewerkschaftsarbeit gefunden.

Das SP-Aargau-Präsidium wird wieder frei, Nationalrätin Gabriela Suter tritt nicht wieder zur Wahl an. Wäre das noch einmal ein Amt für Sie?

… Nein. Ich war gerne SP-Co-Präsidentin, aber vier Jahre sind eine gute Zeit dafür. Das hat gereicht.

Sie waren im Co-Präsidium mit Cédric Wermuth, auch Sie machen klar linke Politik. Jetzt haben Sie als Grossratspräsidentin ein unpolitisches Amt. Wie ist das für Sie?

Das habe ich mir vorher gut überlegt. Ich mache gerne inhaltliche, linke Politik. Aber mir liegen ebenso Strukturen und Organisationen. Ausschlaggebend für mein Interesse am Grossratspräsidium war meine Arbeit als Kommissionspräsidentin. Leiten, Übersicht schaffen und zu einem Ergebnis führen, liegen mir, darum gefällt mir dieses Amt. Zudem ist es eine absehbare Zeit: Im ersten Vizepräsidentinnen-Jahr habe ich mich noch beteiligt, im zweiten habe ich mich zurückgenommen und als Grossratspräsidentin bin ich sowieso apolitisch. Ich habe auch als Parteipräsidentin gerne mit anderen Parteien zusammengearbeitet, auch mit der SVP. Ich komme aus einer Region mit einer starken SVP, Berührungsängste habe ich dabei keine. Aber ich bin klar eine SP-Politikerin, das ist so.

Ihre Region ist das Fricktal, das gefühlt etwas weg vom Aargau ist. Wie beschreiben Sie diese Region?

Für mich bedeutet das Fricktal gleichzeitig Heimat und Offenheit. Ich bin dort sehr stark verwurzelt – meine Familie besitzt dort auch Land und Wald. Ich bin naturverbunden und liebe es darum, im Fricktal zu wohnen. Gleichzeitig ist das Tal sehr offen und für mich ideal gelegen, da ich auch Basel-orientiert bin und unter anderem in Muttenz arbeite. Das Fricktal ist nicht abgeschlossen, das Dreiländereck in Basel ist nahe und weltoffen. Es ist ein Stück Heimat, in dem ich mich gerne aufhalte.

Im Gespräch mit der AZ, 18. Januar 2022.

Als Grossrätin setzten Sie sich bisher auch gerne für spezifische Fricktal-Anliegen ein – das Spital oder den öffentlichen Verkehr, beispielsweise. Regionen zu stärken, ist Ihnen wichtig?

Ja, starke Regionen, die aber auch zusammenarbeiten, sind sehr wichtig. Das Gesundheitszentrum Frick arbeitet mit dem Kantonsspital Aarau zusammen, solche Kooperationen machen Sinn. Das Fricktal ist mit seiner Bevölkerung auf eine starke Gesundheitsversorgung und eine Verkehrsinfrastruktur angewiesen, schliesslich wächst die Region. Dafür setze ich mich gerne mit meinen Fricktaler Kolleginnen und Kollegen ein. Wir finden uns fast immer überparteilich einstimmig und ziehen am gleichen Strick. In manchem bin ich klar für mehr Offenheit, bei den in sich geschlossenen Fricktaler Projekten sind wir uns aber meist einig.

Was macht den Aargau für Sie aus?

Weil wir keine Zentrumsstadt haben, ist die Vielfalt das Markenzeichen und gleichzeitig müssen wir Acht geben, dass wir nicht auseinanderfallen. Wir müssen den Zusammenhalt der Regionen pflegen. Der Aargau ist für mich aber nicht ein Durchgangskanton, sondern ein innovativer Kanton. Hier ist noch sehr viel möglich. Ich hoffe, dass wir den Schwung zum Gestalten bald wieder finden.

Sie haben Ihren Kolleginnen und Kollegen zum Amtsantritt eine Aargau-Tour durch alle elf Bezirke während des Jahres geschenkt. Warum dieses Geschenk?

Es gibt nur 20 Tage, an denen wir Grossrätinnen und Grossräte uns treffen. Das finde ich zu wenig. Darum habe ich das Angebot gemacht, dass wir uns an sitzungsfreien Dienstagen treffen, Orte und Institutionen besuchen und uns austauschen.

Was wünschen Sie sich persönlich für dieses Jahr?

Dass ich gesund bleibe und so motiviert wie jetzt. Ich möchte den Schwung des guten Starts mitnehmen.

Im Gespräch mit der AZ im Grossratsgebäude in Aarau am 18. Januar 2022.

Was wünschen Sie sich für den Kanton?

Dass die Innovationen und Entwicklungen in allen Bereichen, in denen wir Menschen betroffen sind, auch stattfinden.

Wie sehr freuen Sie sich auf die nächste Sitzung am 15. März?

Bis dahin werden wir drei Bezirke besuchen und anschliessend freue ich mich, alle Kolleginnen und Kollegen im Parlament wiederzusehen.

