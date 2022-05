Nationalrat Beat Flach über Rüstungsexporte und das Wahljahr 2023

Montagsinterview GLP-Nationalrat Beat Flach über Rüstungsexporte, die Ständeratswahlen und seine Angst, ein Hinterbänkler zu sein GLP-Nationalrat Beat Flach will Waffenlieferungen zulassen, wenn sich eine Demokratie verteidigen muss. Mit den Aargauer Ständeräten ist er nicht zufrieden. In ökologischen Fragen hätten Thierry Burkart und Hansjörg Knecht «sehr wenig Gespür». Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

GLP-Nationalrat Beat Flach in seinem Büro bei sich zuhause in Auenstein. Severin Bigler

Als wir bei GLP-Nationalrat Beat Flach in Auenstein eintreffen, steht die Haustüre offen. Seine Frau Angélique empfängt uns. Beat sei noch beschäftigt. Sie bittet uns an den Esstisch, offeriert einen Kaffee und wir erkundigen uns nach den Flüchtlingen aus der Ukraine, die bei Familie Flach in der Einliegerwohnung ein vorübergehendes Zuhause gefunden haben. Zwei Frauen seien mit ihren Kindern bereits wieder ausgezogen und in die Ukraine zurückgekehrt, erzählt Angélique Flach. Die dritte Ukrainerin, eine Lehrerin, gehe auch bald zurück in ihre Heimat. Inzwischen sitzt auch Beat Flach am Tisch.

Haben Sie damit gerechnet, dass die Ukrainerinnen und ihre Kinder so rasch wieder zurückkehren?

Beat Flach: Nein, es hat mich schon überrascht. Vor allem, weil sie nach Lwiw zurückgekehrt sind, wo es jetzt wieder «chlöpft». Gleichzeitig habe ich Verständnis für ihren Entscheid. Die Frauen hatten Angst, ihren Job zu verlieren, weil so viele Menschen aus dem Osten der Ukraine in Lwiw Zuflucht und jetzt natürlich auch Arbeit suchen.

Was passiert mit der Wohnung?

Wir haben den drei Frauen gesagt, dass wir die Wohnung noch bis Ende Mai für sie frei halten, falls sie es sich anders überlegen oder sich die Situation in Lwiw zuspitzt. Ab Juni würden wir die Wohnung dann anderen Flüchtlingen zur Verfügung stellen, wenn Bedarf da ist.

Wie hat das Zusammenleben geklappt?

Wirklich sehr gut. Natürlich brauchten sie Unterstützung mit den Behörden, und auch die Sprachbarriere ist gross. Aber die eine Ukrainerin ist Lehrerin und spricht Italienisch und Englisch. Das hat geholfen und sonst gibt es ja noch Übersetzungsprogramme. Ihren Alltag haben sie aber selbstständig organisiert. Sie haben in der Einliegerwohnung alles. Die Kinder zum Beispiel hatten jeden Morgen Onlineunterricht, organisiert vom Bildungsministerium der Ukraine. Es kam ihnen zugute, dass die Wohnung eigentlich ein Co-Working-Space ist – mit Flipchart und Whiteboard in jedem Zimmer.

Hatten Sie als Gastfamilie eine Ansprechperson?

Ab dem 25. April hatten wir jemanden vom Sozialamt der Gemeinde. Vorher ging meine Frau einfach auf die Gemeinde, in die Schule und hat überall nachgefragt. Geld haben die Ukrainerinnen von der israelitischen Vereinigung erhalten. Nothilfe konnten sie dann vor Ostern holen, und ab dem 25. April haben sie Asylsozialhilfe erhalten. Natürlich war es manchmal ein bisschen chaotisch und die linke Hand wusste nicht, was die rechte tut – aber im Grossen und Ganzen hat es tipptopp funktioniert.

Vom Rheinmatrosen zum Politiker Severin Bigler Beat Flach Der 57-Jährige sitzt seit 2011 im Nationalrat. Er ist Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie und der Kommission für Rechtsfragen. Bis 2020 war er auch Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission. Flach ist der erste und bisher einzige grünliberale Nationalrat aus dem Aargau. Bevor er den Sprung nach Bern schaffte, politisierte er im Grossen Rat. Er hat eine Lehre als Rheinmatrose abgeschlossen. Inzwischen arbeitet er in einem 50-Prozent-Pensum als Jurist für den Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein. Er lebt mit seiner Frau und seinem erwachsenen Sohn in Auenstein.

Die Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Menschen ist eigentlich Aufgabe des Staates. Finden Sie es in Ordnung, dass Privatpersonen diese Aufgaben übernehmen?

Für die Integration ist es sowieso das Beste, die Geflüchteten nicht in ein Asylzentrum zu schicken, wo sie nur unter sich sind. Je schneller die Menschen in eine Struktur kommen, eine Perspektive haben und sich entwickeln können, desto besser. Natürlich müssen sich die Gastfamilien ein bisschen anstrengen. Sie lernen so aber auch das System kennen. Und die Grundversorgung ist ja da, es passiert niemandem etwas. Ausserdem würde es die Behörden überfordern, wenn sie allen 47'000 Flüchtlingen sofort eine Lösung präsentieren müssten.

Haben Sie einen speziellen Bezug zur Ukraine?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe aussenpolitisch mitverfolgt, wie aus dem Land eine aufstrebende Demokratie geworden ist. Aber jetzt wollten wir einfach helfen mit dem Platz und den Möglichkeiten, die wir hier haben. Wir haben dem Kanton unsere Wohnung übrigens auch schon vor sechs oder sieben Jahren angeboten, als viele Menschen aus Syrien geflüchtet sind. Damals wurde sie aber nicht gebraucht.

Sehen Sie aufgrund der Erfahrungen, die Sie als Gastfamilie gemacht haben, Handlungsbedarf in der Schweizer Asylpolitik?

Nein. Was aber schon auffällt, ist unser Umgang mit Flüchtlingen. Die Ukrainerinnen haben uns gefragt, ob wir die syrischen Flüchtlinge auch so empfangen haben. Das ist schon etwas, das wir uns als Schweizerinnen und Schweizer überlegen müssen. Die Menschen, die aus Aleppo geflohen sind, sind vor den gleichen Piloten und Bomben geflohen wie jene aus Mariupol.

In der «NZZ am Sonntag» haben Sie gefordert, Rüstungsexporte zuzulassen, «wenn sich eine Demokratie auf dem eigenen Territorium verteidigen muss». Politikwissenschafter Laurent Goetschel sagte, Ihr Vorschlag stehe nicht nur in Widerspruch zur Neutralität, sondern wirke «sehr unausgereift».

Ich habe nie gesagt, dass ich eine Patentlösung habe. Aber manchmal muss man eine Idee auch einfach einbringen. Im Wissen darum, dass man aufs Dach bekommt. Eine Haltung muss sich entwickeln können. Wir werden Entscheide treffen müssen und ich würde sie gerne vor dem Hintergrund treffen, dass man sich vorher ehrlich damit auseinandergesetzt hat.

Was war der Auslöser für Ihre Forderung?

Ich habe mich gefragt, ober wir es uns als europäisches Land leisten können, dass die Ukraine als Teil von Europa diesen Krieg verliert. Und dann habe ich mich gefragt, was passieren würde, wenn Deutschland angegriffen würde. Ob wir dann ernsthaft auch keine Munition liefern würden. Darüber müssen wir diskutieren. Vor allem, weil Christoph Blocher bereits angekündigt hat, eine Neutralitäts-Initiative zu lancieren, die sogar Sanktionen verunmöglichen würde. Das ist für mich klar die falsche Richtung für die moderne Schweiz.

Die Schweiz sollte sich Ihrer Meinung nach nicht einfach raushalten?

Ich glaube nicht, dass es für uns eine ehrliche Haltung sein kann, einfach neutral dazwischenzustehen. Was machen wir dann mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen? Wie wollen wir Armut bekämpfen und Bildung fördern, wenn wir neutral sind gegenüber einem Staat, der genau das zerstört?

Es wird in Konflikten nicht immer so klar sein wie jetzt, wo man steht.

Es wird immer einen Graubereich geben, und wenn mir der Politikwissenschafter in der «NZZ am Sonntag» vorwirft, es sei nicht immer einfach, zu definieren, was eine Demokratie sei, hat er recht. Aber diese Problematik haben wir jetzt schon. Das zeigt die aktuelle Praxis unserer Rüstungsexporte. Wir liefern kein Rüstungsmaterial in Kriegsgebiete. Aber wir liefern nach Saudi-Arabien, das systematisch Menschenrechte verletzt.

Glauben Sie, dass die Schweizerinnen und Schweizer an der Urne gegen die Neutralität stimmen würden?

Es kann gut sein, dass das Stimmvolk zum Schluss kommt, dass es sich nicht in fremde Händel einmischen und stattdessen mit jedem Geschäfte machen will. Aber ich bin überzeugt, die Menschen werden früher oder später einsehen, dass es einfach nicht nachhaltig ist, Leuten Waffen zu verkaufen, die nachher auf einen selbst schiessen, oder Leuten Geld zu geben, die unsere Ideen und Werte absolut nicht teilen. Vielleicht braucht es noch etwas Zeit – das Frauenstimmrecht brauchte ja auch mehr als einen Anlauf.

Als Beat Flach 2011 in den Nationalrat gewählt wurde, hatte er Angst, dass er ein Hinterbänkler sein werde. Severin Bigler

Sie politisieren seit 2011 im Nationalrat. Treten Sie nächstes Jahr noch einmal an?

Ich werde meiner Partei natürlich anbieten, noch einmal zu kandidieren. Ich habe das Gefühl, ich bin gut angekommen im Parlament. Als ich frisch gewählt wurde, hatte ich zunächst Angst, dass ich ein Hinterbänkler oder Leichtgewicht sein werde. Ich fragte mich, ob ich dann auch wirklich Wirkung haben werde. Und jetzt muss ich sagen, doch, ich habe immer mal wieder etwas bewirken können. Schön wäre natürlich, wenn die GLP im Aargau einen zweiten Sitz holen würde.

Ist es eigentlich ein Nachteil, der einzige Aargauer in der Fraktion zu sein?

Ich muss den Aargau natürlich schon immer mal wieder einbringen. Unser Kanton hat ja auch viele Sonderrollen: Er hat AKW, ist Verkehrsträger, ein ­Logistikhotspot und ein Pendler- und Grenzkanton. Das muss ich in der Fraktion immer mal wieder betonen.

Stimmen Sie im Zweifel für den Aargau oder für die Fraktion?

Im Zweifel für die Schweiz. Das ist mir schon wichtig. Ich bin Nationalrat und muss für das ganze Land Verantwortung tragen. Das Übergeordnete muss funktionieren, damit es am Schluss auch im Kleinen positiv wird.

Die Motion von Nationalrätin Marianne Binder (Die Mitte) zum Erhalt der direkten Zugverbindung Baden–Bern haben Sie nicht unterstützt. Oder haben Sie auch den falschen Knopf gedrückt?

Nein, ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Ich habe den Vorstoss ursprünglich sogar mitunterschrieben. Aber nach der Antwort des Bundesrats und weiteren Gesprächen habe ich ihn abgelehnt.

Als Auensteiner, der nach Bern pendelt, betrifft Sie dieser Entscheid persönlich.

Und es tut mir auch weh. Aber manchmal muss man über seinen Schatten springen und nicht das tun, was man selbst am liebsten hätte. Ich versuche, das zu trennen und nicht Partikularinteressen zu vertreten.

Nächstes Jahr sind auch Ständeratswahlen. Sie haben 2015 und 2019 erfolglos kandidiert ...

Moment! Ich habe immerhin zwölf Prozent der Stimmen geholt. Aber bei so vielen Kandidierenden ist es natürlich schwierig.

Ich wollte eigentlich fragen, ob Sie noch ein drittes Mal kandidieren.

Ich traue mir das Amt absolut zu. Dafür bin ich lange genug in der Politik. Es würde dem Aargau auch gut anstehen, wenn es im Ständerat eine Bewegung geben würde. Und der Ständeratswahlkampf spielt natürlich für die Sichtbarkeit einer Partei eine wichtige Rolle. Darum ist es fast schon Tradition, dass jede oder fast jede Partei antritt.

Beat Flach findet, die jetzigen Ständeräte Thierry Burkart und Hansjörg Knecht spiegelten die die Vielfalt des Kantons Aargau nicht wider. Severin Bigler

Ihr Parteipräsident Philippe Kühni sagte, SP, Grüne und GLP hätten nur eine Chance, wenn sie zusammen den Sitz von SVP-Ständerat Hansjörg Knecht angreifen und sich schon im ersten Wahlgang auf eine gemeinsame Kandidatur einigen.

Ob das unbedingt im ersten Wahlgang schon so sein muss, weiss ich nicht. Aber es wäre natürlich das Optimale, wenn man Bewegung reinbringen will. Es hat auch genug valable Kandidatinnen und Kandidaten, die genug eingemittet sind und das entsprechende Rüstzeug mitbringen. Namen nenne ich keine.

Sie schliessen eine erneute Kandidatur also nicht aus, obwohl dann – im Falle einer Wahl – wieder keine Aargauerin im Ständerat vertreten wäre?

Das ist ein Punkt, den wir diskutieren müssen. Wir haben im Kanton Aargau schon eine Männerregierung. Da müssen wir uns schon fragen, ob das in Zukunft wirklich die Repräsentation des Kantons sein kann. Ich denke nicht. Auf der anderen Seite waren es am Schluss die Wählerinnen und Wähler, die so entschieden haben.

Sie sagten vorher, etwas Bewegung im Ständerat würde dem Kanton Aargau guttun. Sind Sie mit Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) nicht zufrieden?

Die jetzige Vertretung widerspiegelt die Vielfalt des Kantons Aargau nicht. Insbesondere in ökologischen Fragen. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass die beiden sehr wenig Gespür haben. Sie sind in diesen Fragen nicht dort, wo der Kanton Aargau steht und als Energie- und Gewerbekanton hinsollte.

Haben Sie Ambitionen, erster grünliberaler Aargauer Regierungsrat zu werden?

Jetzt mal abgesehen vom Männerüberhang in der Regierung würde ich das sehr gerne machen. Aber ich überlasse das erstens meiner Partei und zweitens je nachdem vielleicht auch einer ge­eigneten Frau. Das Schöne an unserer Partei ist, dass wir sehr viel Drive haben. Wir wachsen. Es macht wirklich Spass.

Das war damals wohl anders, als Sie in die Politik eingestiegen sind.

(lacht) Als ich 2008 als Grossrat kandidierte, habe ich im Neumarkt in Brugg ganz allein meine Äpfel verteilt. Irgendwann hatte ein FDPler vom Stand nebenan Mitleid und mir einen Kaffee angeboten. Aber gewählt wurde ich dann trotzdem.

