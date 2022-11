Gastro-Präsident: Aaargauer Restaurants werden Preise erhöhen

Montagsinterview Gastro-Aargau-Präsident Lustenberger: «Es führt nichts daran vorbei: Die Beizer müssen die Preise aufschlagen» Eine Umfrage zeigt: Eine Mehrheit der Restaurants plant, angesichts der steigenden Kosten ihre Preise zu erhöhen. Bruno Lustenberger, Verbandspräsident von Gastro Aargau, erklärt im Interview, wieso der Kaffee wohl bald gegen 5 Franken kosten wird, warum die Gastronomie im Aargau besser wird und wie es ihm nach dem Verkauf seines Betriebs geht. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger ist nach wie vor ein viel beschäftigter Mann. Mathias Förster

Bruno Lustenberger kommt nicht zur Ruhe. Nach den Pandemiejahren ist der Verbandspräsident von Gastro Aargau nach wie vor sehr gefordert. Denn im Gastgewerbe brodelt es – immer noch.

Wir treffen Lustenberger auf dem Nachhauseweg von Zürich nach Aarburg auf einen Kaffee in Aarau. In Zürich nahm er an einer Sitzung von Gastrosuisse teil, nachdem der nationale Dachverband bekannt gegeben hatte, das Verbandsrestaurant Belvoirpark schliessen zu müssen – das Restaurant war nach den Verlusten während der Lockdowns finanziell am Ende.

Nun droht den Beizern weiteres Ungemach: Die Inflation drückt auf ihre Margen, der Fachkräftemangel plagt ihr Betrieb. Das bekommen auch die Gäste zunehmend zu spüren. In einer nationalen Umfrage geben über 60 Prozent der Gastronomen an, dass sie in den nächsten drei Monaten die Preise erhöhen möchten.

Herr Lustenberger, für diesen Cappuccino zahlen wir heute 4.50 Franken. Wie viel werden wir zahlen, wenn wir uns in drei Monaten wieder hier treffen würden?

Bruno Lustenberger: Das muss jeder Wirt selber entscheiden, natürlich. Er könnte aber etwa bis zehn Prozent teurer sein.

Also fast 5 Franken.

Wie gesagt, das wird je nach Betrieb unterschiedlich ausfallen. Eines ist klar: Wir müssen aufschlagen. Es führt nichts daran vorbei. Die Mitarbeiterkosten, die Warenkosten und die Energiekosten steigen. Es geht gar nicht anders, sonst haben die Wirte nächstes Jahr kaum noch einen Reingewinn.

Nach der Pandemie nun die Inflation. Man hat das Gefühl, dass die Gastrobranche von einer Krise in die andere fällt.

Die Herausforderungen sind sehr gross. Vor vier Jahren hätten wir nie vermutet, dass wir das alles aushalten würden. Wir wissen auch nicht, wo wir in vier Jahren stehen, vielleicht ist es ja sogar noch schlimmer ... Aber wir haben keine Wahl: Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen und nach vorne schauen. Die aktuelle Situation bedroht die Substanz der Gastgeber und auch am Verband geht es nicht spurlos vorbei.

Inwiefern?

Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, ob bei Gastro Aargau oder Gastrosuisse. Unsere Aufgaben waren plötzlich nicht mehr nur die Ausbildung des Nachwuchses und das allgemeine Verbandswesen, sondern auch die Beratung der Wirte und die Koordination zu ihrer Unterstützung. Nach der Aufhebung der Massnahmen dachten wir, wir können den Normalbetrieb wieder aufnehmen. Jetzt sind wir aber erneut gefordert, Wirte zu unterstützen.

In drei Monaten zahlt auch Bruno Lustenberger für seinen Kaffee wohl bald zehn Prozent mehr. Mathias Förster

Die Preissteigerung haben wir früher stets an den Gipfeli beim Beck und Kaffee in der Beiz gemessen. Wenn das Grosi etwa erwähnte, dass eine Schale mal 3 Franken kostete ...

... der Bierpreis ist auch immer eine gute Messlatte.

Genau. Und diese Preise zeigen stets in eine Richtung: nach oben. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Obergrenze?

Ja. Aber die ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Die Grenze ist dann erreicht, wenn die Gäste aus diesem Grund nicht mehr kommen. Aber wenn Sie die Situation mit jener in Deutschland vergleichen, wo die Inflation etwa zehn Prozent beträgt, geht es uns ja noch gut.

Sie sagen, Wirte sollen in die Zukunft blicken. Wie sieht denn die Zukunft der Aargauer Gastbetriebe aus?

Zuallererst müssen wir festhalten, dass wir die Krise, obschon es eine herausfordernde Zeit war, gut überstanden haben. Die Regierung hat uns unterstützt, wir sind entschädigt worden und haben uns an die Pandemie angepasst. Für die Zukunft müssen wir diese Anpassungsfähigkeit erneut beweisen, indem wir Energie sparen und produktiver werden. Angesichts des Fachkräftemangels kann es sein, dass wir unsere Öffnungszeiten kürzen müssen. Wir waren uns vielleicht vor der Pandemie zu wenig daran gewohnt, auf Unsicherheiten zu reagieren.

Gerade bei den tiefen Strompreisen im freien Markt waren viele Wirte womöglich zu wenig vorausschauend.

Sicher. Ich sage nicht, dass wir in den Tag hineingelebt haben, aber diese Probleme kannten wir nicht. Jetzt sind sie da und wir müssen sie lösen.

Die Strompreise sind wieder etwas gesunken. Könnte diese Teuerung also nur kurzfristig sein?

Es kann sein, dass es sich wieder einpendelt, das hoffen wir natürlich. Wie gesagt, in der Schweiz haben wir die Inflation gut im Griff, und die Mehrwertsteuer bleibt tief.

Jammern bringt nichts: Die Gastrobranche solle nach vorne schauen, sagt Bruno Lustenberger. Mathias Förster

Sie haben die drei Faktoren erwähnt, die die Branche beschäftigen: Personal, Waren, Energie.

Genau. Das teuerste, aber auch wichtigste im Betrieb sind die Mitarbeiter, sie machen praktisch 50 Prozent der Ausgaben aus. Danach kommen 30 Prozent für die Warenkosten. Die Energie beträgt einen viel kleineren Anteil, je nach Betrieb zwischen ein und fünf Prozent. Aber dort sind die Preise am stärksten gestiegen. Ich kenne einen Wirt, der zwölfmal mehr zahlen muss. Das ist horrend. Da schmilzt der ganze Reingewinn.

Trotz dieser Herausforderungen und der Inflation haben Sie sich entschieden, die Löhne zu erhöhen ...

Ja, mit den Gewerkschaften und Hotelleriesuisse haben wir uns im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrages schon früh gefunden. Ein Konsens ist uns auch immer ein Anliegen. Ich glaube, alle Gesprächspartner sind zufrieden.

Federt diese Lohnerhöhung die Inflation ab?

Es gibt einen Teuerungsaufschlag und einen zusätzlichen Aufschlag je nach Lohnkategorie. Die unteren profitieren etwas mehr als die oberen. Was auch gut ist.

Die unteren, sind das die Köche?

Nein, Hilfspersonal etc.

Angesichts des Fachkräftemangels mussten Sie fast die Löhne erhöhen, obwohl Sie den steigenden Energie- und Warenkosten ausgesetzt sind.

Ja, wobei der Fachkräftemangel überall ein Problem ist. Wir müssen alle attraktiver werden und in unserer Branche ist der Lohn eine der einzigen Möglichkeiten. Bei uns gehört Stress im Job einfach dazu: Wenn hier das Stübli voll ist, muss das Personal rennen. Wir arbeiten halt, wenn die Gäste freihaben. Das werden wir nicht ändern können.

Aber können die Restaurants die Lohnerhöhungen stemmen?

Wirte sind seit der Pandemie kreativ geworden. Im Moment setzen sie viele Initiativen um; sie reduzieren ihre Karte und ihre Öffnungszeiten, weil sie so weniger Personal brauchen. Sie schaffen das schon.

Im Aargau wie auch im Rest der Schweiz zeigt sich eine Tendenz: Die Dorfbeizen verschwinden, die Gastronomie beschränkt sich zunehmend auf Städte. Zugleich wird es auch teurer. Wird auswärts essen immer mehr zu einem Luxusgut?

Es gibt zwei Entwicklungen. Die Zweckverpflegung in der Beiz nimmt ab. Wenn man aber trotzdem ins Restaurant geht, dann will man auch etwas Schönes haben und ist auch bereit, mehr zu bezahlen.

Während der Pandemie kam die befürchtete Konkurswelle dank der staatlichen Unterstützung nicht. Im April dieses Jahres befürchteten Sie allerdings, dass diese noch bevorsteht.

Ja, aber im Moment sehe ich immer noch keine Anzeichen dafür im Aargauer Gastgewerbe, wobei die allgemeinen Konkurszahlen schon etwas gestiegen sind. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Monaten aussieht.

Müsste die Politik wieder eingreifen, um eine Konkurswelle zu verhindern?

Was wir momentan von der Politik erwarten, ist, dass sie Rahmenbedingungen für eine nächste Pandemie schafft. Wir haben zu diesem Zweck eine nationale Initiative lanciert, damit die Bedingungen schweizweit einheitlich sind. Es kann nicht sein, dass in jedem Kanton eine andere Gesetzgebung gilt wie während Corona. Zur aktuellen Situation stelle ich es mir schwierig vor, politisch einzugreifen. Die Regierung könnte einen Preisdeckel auf Energie setzen wie in Deutschland. Aber dort stellen wir fest, dass es vor allem den grossen Industriebetrieben zugutekommt, nicht dem kleinen Gewerbe. Die eigentliche Lösung der Energiekrise wäre es, Unabhängigkeit vom Ausland zu schaffen.

Ihr Ausbildungszentrum in Lenzburg öffnete seine Türen während Corona. Nun verzeichnet er wieder genügend Lernende.

Genau, wir sind sehr zufrieden.

Im schweizweiten Trend sinken jedoch die Zahlen, wie Statistiken vom Bund bestätigen.

Es ist halt per se immer weniger attraktiv für jüngere Menschen, eine Lehre zu machen. Die meisten wollen einen Maturaabschluss. Die grössten Verhinderer sind dabei die Lehrer und Eltern, die die jungen Menschen davon abhalten. Denn ich bin überzeugt, es gibt noch welche, die eine Kochlehre machen wollen. Lehrabschlüsse werden auch unter ihrem Wert verkauft: Nach drei Jahren hat man einen Fähigkeitsausweis, der einem das Leben lang auch begleitet, selbst wenn man nicht das Leben lang Koch ist. Danach stehen ihnen viele Optionen offen; sie können dank weiterführender Ausbildungen schnell in Kaderpositionen aufsteigen. Schneller als der, der eine Matura gemacht hat und mit 27, 28 noch studiert, während der mit der Kochlehre inzwischen vielleicht schon Hoteldirektor ist.

Wie erklären Sie sich, dass das Zentrum im Aargau so viel besser läuft als landesweit?

Ich denke, dass es sich gelohnt hat, in das neue Ausbildungszentrum an zentraler Lage in Lenzburg zu investieren. Ich glaube auch, dass wir als Ausbildungskanton attraktiver sind im Gegensatz zu Kantonen, die nur Saisonhotellerie haben. Wir sind gastronomisch sehr breit aufgestellt. Gerade Kantonsspitäler, das Paul-Scherrer-Institut, das Suva-Zentrum in Bellikon sind grosse Ausbildner. In anderen Kantonen gibt es andere Probleme: In Genf, wo ich eine Schule leite, habe ich Mühe, Lernende zu finden.

Ausbildner Silvan Sprecher unterrichtet lernende Köche im ersten Lehrjahr im Ausbildungszentrum von Gastro Aargau. Sandra Ardizzone / AGR

Weil sie dort alle die Matura machen?

Genau. Dafür ist die Hotelfachschule voll.

Ist diese breite Aufstellung allgemein ein Stabilitätsfaktor für die hiesige Gastrobranche?

Was der Aargauer Gastrobranche hilft, ist die zunehmende Urbanisierung. Die Problematik der Dorfbeizen betrifft uns auch. Der «Bären», das «Kreuz», der «Ochsen», die verschwinden. Aber in den Agglomerationen boomt die Gastronomie, wie zum Beispiel in Baden. In Oftringen haben gerade zwei Hotels neu geöffnet. Es braucht Ballungszentren. Wir haben sehr gute Betriebe: Neuerdings haben wir wieder einen Zwei-«Michelin»-Stern-Betrieb, ein «Gault-Millau»-17-Punkte-Restaurant. Die Gastronomie wird besser im Aargau!

Sie haben es gesagt: Seit der Pandemie hat sich Ihre Rolle verändert, Sie wurden auch zum Lobbyisten, zum Sprachrohr einer leidenden Branche, was Sie vorher nicht waren.

Mussten wir auch nicht.

Dabei sind Sie immer wieder aufgefallen durch Ihre Aussagen und Aktionen, teils auch negativ. Haben Sie das Gefühl, dass es trotzdem gut war für Ihre Branche – nach dem Motto «es gibt keine schlechte Werbung»?

Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man gar nicht über einen spricht. Das ist jedenfalls meine Feststellung. Manchmal habe ich einen Seich gesagt, das stimmt. Nach einem umstrittenen Auftritt in Tele Züri zum Beispiel waren die ersten zwei Wochen verheerend, danach hat es gekehrt und es wurde positiv.

Sie sprechen von einer «Talk Täglich»-Sendung, in der Sie dazu aufriefen, junge «Fräulein» sollten eine Kochlehre machen?

Genau. Und einige Wochen nach der Sendung kamen Hoteliers und Wirte auf mich zu, die gesagt haben, sie haben sich zwar zuerst über meine Aussage aufgeregt, im Nachhinein hätten sie aber verstanden, was ich eigentlich meinte. Bei der Pandemie war die Provokation gezielter: Wir mussten unsere Mitglieder unterstützen. Ohne Presse sprachen wir ins Leere. Erinnern Sie sich an Ende Dezember, als wir Regierungsrat Markus Dieth ein leeres Weihnachtsgeschenk vor den Regionalmedien überreichten. Das hat uns Aufmerksamkeit und Verständnis beim Publikum und letztlich auch bei der Regierung gebracht. Wenn wir nichts gemacht hätten, weiss ich nicht, ob wir entschädigt worden wären.

Dieses Jahr haben Sie Ihr Restaurant in Aarburg aufgegeben, ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Was macht das mit Ihnen?

Wir sind eine vorausschauende Familie: Ich habe zwei Kinder. Und keiner von ihnen wollte das Geschäft übernehmen. Wenn Sie inmitten einer Pandemie den besten Käufer finden, dann müssen Sie auf diese Möglichkeit aufspringen. Es war ein richtiger Entscheid. Und wenn die Kinder den Betrieb nicht übernehmen wollen, können Sie es entweder als Scheitern betrachten, weil Sie sie nicht für ihre Leidenschaft begeistern konnten, oder als Errungenschaft: Ich habe ihnen gezeigt, wie anspruchsvoll der Beruf ist, und sie haben andere genauso gute Wege eingeschlagen.

Es war also kein Zwangsentscheid.

Wissen Sie, es geht mir so gut wie noch nie in meinem Leben. Es ist zwar nicht so, dass ich nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollte, aber ich musste meine Nachfolge regeln. Wenn man als Wirt dies nicht gut plant, hat man verloren. Dazu ist es nicht so, dass ich nichts mehr mache: Als Präsident von Gastro Aargau bin ich sehr beschäftigt, ich reise für «meine» beiden Hotelfachschulen nach Genf, nach Zürich ...

Man hätte es fast als ein schlechtes Omen betrachten können, dass der Verbandspräsident seine Beiz aufgibt.

Im Gegenteil, es war gut. Es ist halt nicht so rübergekommen in der Presse.

