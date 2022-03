Montagsinterview Gallati: «Bis zu 20'000 Ukrainer im Aargau – das übersteigt unsere Kapazitäten bei weitem» Vom Corona-Krisenmanager nahtlos zum Flüchtlings-Krisenmanager: Jean-Piere Gallati ist als Departementsvorsteher Gesundheit und Soziales mehr gefordert denn je. Im Gespräch erklärt er, wann der Aargau an die Grenzen kommt, wie er Putins Krieg einschätzt und wieso er der SVP in der Neutralitätsfrage widerspricht. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Als Krisenmanager im Element: Jean-Pierre Gallati in seinem Büro am Samstag 12. März 2022 beim AZ-Interview. Claudio Thoma

Haben Sie sich vorstellen können, nach zwei Jahren Pandemie nahtlos die nächste grosse Krise bewältigen zu müssen?

Jean-Pierre Gallati: Ja. Man muss nur in die Geschichte schauen: In den 1920er-Jahren kam auch im Aargau nach der Spanischen Grippe gleich die Maul- und Klauenseuche – und das grosse Sterben ging weiter. Mir war immer klar, dass sich so etwas auch heute wiederholen kann. Mit welcher Art Krise auch immer.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als Putin mit dem Krieg Ernst gemacht hat?

Das war ein Angriff mit Ansage. Ich habe immer geglaubt, dass Putin macht, was er ankündigt. Vor dem Hintergrund der russischen Angriffskriege der letzten 20 Jahre war ich eher erstaunt, wie überrascht westliche Führungspersonen waren, dass Putin wirklich auch umsetzt, was er angedroht hat.

Wann haben Sie realisiert, dass Putins Krieg auch uns direkt treffen wird mit der Flüchtlingswelle?

Sofort. Nicht wie bei Corona, als man das zuerst nicht ganz so ernst genommen hat. Es tauchte ja schon öfters ein Virus aus China auf, das uns dann nicht ernsthaft gefährdete. Beim Ukraine-Krieg ist das ganz anders: Die russische Armee hat sehr früh auch Wohnhäuser und Spitäler beschossen. Das ist die Methode «Totaler Krieg». Darum war schnell klar: Das setzt eine riesige Flüchtlingsbewegung in Gang.

Wie unterscheidet sich das Krisenmanagement zu Corona?

Das Flüchtlingswesen ist in der Schweiz zentral organisiert und permanent «in Betrieb», das ist ein Vorteil. Und man weiss besser als bei Corona, mit welchem Problem man es zu tun hat. Die Flüchtlingswelle ist organisatorisch gesehen vor allem ein Mengenproblem: Wie viele Flüchtlinge bleiben in den Nachbarländern der Ukraine beziehungsweise wie viele kommen in die Schweiz? Wie können wir das bewältigen? Bei Corona dagegen gab es viele Unbekannte. Wir wussten lange nicht genau, was auf uns zukommt.

Sie rechnen mit 100 neuen Flüchtlingen pro Woche im Aargau …

… das war das erste Szenario, ausgehend vom Verbleib der meisten Flüchtlinge in den Nachbarstaaten der Ukraine und mit dem Hinweis, dass deutlich mehr an Zuweisungen möglich sind.

Das sagte der Regierungsrat vor wenigen Tagen. Ist diese Annahme schon wieder überholt?

Nein, aber die Dynamik ist offen. 100 pro Woche war eine erste Annahme für unsere kurzfristigen Szenarien.

Vor einer Woche hiess es, Zivilschutzanlagen kämen nicht in Frage für ukrainische Familien. Letzten Freitag relativierte der Regierungsrat wieder. Haben Sie die Flüchtlingswelle unterschätzt?

Es war die Wunschvorstellung im Flüchtlingswesen, dass es keine unterirdischen Unterkünfte brauche. Aber wenn es so weitergeht, müssen wir auch zu Notmassnahmen greifen, zu denen unterirdische Unterkünfte gehören.

Mit wie vielen Flüchtlingen rechnen Sie insgesamt für den Aargau?

Wir rechnen bis Ende Jahr etwa mit 3500 Ukraine-Flüchtlingen – im Best Case. Unser Worst-Case-Szenario basiert auf 20'000 Personen, die alleine in unserem Kanton unterzubringen sind. Der Kanton Aargau muss jedenfalls etwa acht bis zehn Prozent aller Flüchtlinge aufnehmen.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter spricht von bis zu 60'000 Flüchtlingen für die Schweiz. Haben Sie auch dafür ein Szenario?

Ja. Nur, das Worst-Case-Szenario von Bundesrätin Keller-Sutter – und auch unser eigenes mit 20'000 Personen für unseren Kanton – übersteigt unsere Kapazitäten bei weitem. Wir rechnen damit, dass wir massiv überfordert sein könnten.

Bis wie viel hat der Kanton Stand jetzt genügend Plätze?

Der Kanton selber hat wie kommuniziert etwa 400 Plätze zurzeit. Wenn man diese verdichtet, sind es vielleicht 800 und nochmals ungefähr so viele in den Gemeinden. Das reicht nie und nimmer. Sie sind darauf angewiesen, dass viele Private Ukrainer aufnehmen. Ja, ohne Private geht es nicht. Etwa ein Drittel der Flüchtlinge geht jetzt schon direkt zu Bekannten und Verwandten. Der Kanton sucht Hotels und leere Mehrfamilienhäuser.

Haben Sie schon Angebote bekommen?

Von Hotels bisher nicht. Dafür haben sich beim Kantonalen Sozialdienst Heime gemeldet, die 100 Plätze bereitstellen können. Rufen Sie wie bei der Pandemie die Bevölkerung jetzt auf, entsprechend zu handeln?

Nein, das ist im Moment nicht nötig. Denn die Hilfsbereitschaft und die Sympathiewelle sind sehr gross, ähnlich wie damals im Kosovo-Krieg.

Gallati stuft die Hilfsbereitschaft ähnlich gross ein wie im Kosovo-Krieg. Claudio Thoma

Wenn eine Privatperson nun Flüchtlinge aufnehmen will – nehmen wir ein konkretes Beispiel: Andreas Glarner …

… das musste kommen.

Glarner hat öffentlich gesagt, er sei willens, Ukrainerinnen und Ukrainer bei sich zu Hause aufzunehmen. Was muss er konkret tun?

Er hat sich bisher ja erst via Aargauer Zeitung als Gastgeber für Flüchtlinge angekündigt. Ob er sich schon bei uns gemeldet hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls kann er wie jeder andere bei uns über das Portal des Departementes (www.ag.ch/ukraine) zuerst einen Fragekatalog ausfüllen, um Kernfragen zu beantworten, ob er auch geeignet ist. Hat die Person genügend Zeit, um sich auch um die Flüchtlinge zu kümmern? Gibt es genügend Räumlichkeiten für Privatsphäre etc.? Das sind wichtige Voraussetzungen.

Können Sie sich auch vorstellen, als Regierungsrat selber Flüchtlinge privat aufzunehmen?

Das ginge leider schlecht. Erstens ist mein Zuhause räumlich nicht ideal und zweitens kann ich mich aufgrund meiner Arbeit nebenbei privat nicht um Flüchtlinge kümmern. Es ist wichtig, dass jeder selber prüft, ob er und sein Umfeld wirklich geeignet sind für die dauerhafte Aufnahme von Flüchtlingen.

Kontrolliert der Kanton, ob die Voraussetzungen gegeben sind, um Flüchtlinge zu beherbergen?

Nein, jedenfalls nicht jetzt am Anfang. Wir appellieren an die Selbstverantwortung und sind dankbar, wenn wir genügend Unterkünfte finden. Natürlich greifen wir oder die Gemeinden ein, wenn es Anzeichen gibt, dass eine Situation nicht gut ist.

Haben Private Anspruch auf Vergütung? Der Kanton bekommt ja pro Flüchtling 1500 Franken pro Monat.

Ja, es gibt diesen Anspruch. Aber auch hier: Das ist zum Beginn sekundär. Wir werden das nicht gleich am ersten Tag auszahlen.

Der Kanton will möglichst viel für eine schnelle Integration der Ukrainer zu tun. Das heisst: Sie rechnen damit, dass viele länger bleiben.

Niemand weiss das. Die Ukrainer sind die Ersten, die möglichst rasch zurück in ihre Heimat wollen. Ihre Männer sind dort, ihr Haus. Aber zurzeit ist alles unsicher. Und solange sie hier sind, ist es wichtig, dass sie eine Beschäftigung haben, Sprachkurse besuchen, im besten Fall einer Arbeit nachgehen können und die Kinder in die Schule. Viele Ukrainerinnen sind gut qualifiziert.

Der Regierungsrat schreibt, es gebe ein Interesse, dass diese rasch Deutsch lernten. Nicht zuletzt wegen der Nachfrage im Gesundheitswesen. Wollen Sie mit den Flüchtlingen das Problem Fachkräftemangel lösen?

Das ist ein Wunschgedanke, wir machen uns keine Illusionen. Uns fehlen in der Schweiz etwa 80'000 Pflegekräfte. Mit den Flüchtlingen lösen wir dieses Problem nicht. Aber es kann in Einzelfällen für beide Seiten eine Chance und eine Win-win-Situation sein, nicht nur im Gesundheitswesen.

Was ist mit den Flüchtlingskindern? Sollen sie in Ukrainisch unterrichtet werden?

Die Schulen werden für die Unterrichtslektionen mit kantonalen Ressourcen ausgestattet. Wie der Unterricht vor Ort gestaltet ist, kann die Schule selber definieren. Dazu gehören neben Räumen und Lehrmitteln auch die Lehrpersonen und die Unterrichtssprache.

Ihre Partei, die SVP, verlangt, dass vorläufig aufgenommene Flüchtlinge in ihre Heimat zurückgeschafft werden, um Ukrainern Platz zu machen. Ist das wünschenswert und realistisch?

Rückschaffung von ausreisepflichtigen Personen ist eine Daueraufgabe, die heute schon so gut wie möglich gemacht wird. Das Problem ist bekanntlich, dass einige Länder diese Personen nicht zurücknehmen. Um Ihre Frage vollständig zu beantworten: Nein, es ist nicht realistisch, für die Tausenden von Ukrainern jetzt plötzlich Tausende von rückreisepflichtigen Personen auszuschaffen. Das ist eine zähe Daueraufgabe.

Weiter befürchtet die SVP, dass Trittbrettfahrer als Wirtschaftsflüchtlinge via Ukraine kommen. Teilen Sie diese Befürchtung?

Dieses Problem ist mir bisher nicht bekannt. Wer zu uns kommt, muss ja den ukrainischen Pass oder eine Aufenthaltsbewilligung der Ukraine vorweisen, um den Sonderstatus S zu bekommen.

Die SVP lehnt Sanktionen der Schweiz ab. Das widerspreche der Neutralität. Teilen Sie diese Kritik?

Nein, die Sanktionen sind kein Widerspruch zur Neutralität. Die Schweizer Neutralität war nie eine Gesinnungsneutralität, sondern immer in erster Linie als Bündnisneutralität. Das bedeutet: Wir sind in Friedenszeiten nicht Mitglied eines Bündnisses. Das ist hier gewahrt.

Sie sind auch fürs Militär zuständig. Kann es wie bei der Pandemie auch jetzt unterstützen?

Im Kleinen ja. Heute Montag etwa fahren zwei Lastwagen des Katastrophen- Einsatz-Elements der kantonalen Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz für die Aargauer Hilfs- organisation «Volunteers for Humanity» nach Ostrumänien. Und letzte Woche haben acht Personen der kantonalen Infoline für die Glückskette telefonisch 50 000 Franken an Spenden gesammelt.

Wie informieren Sie sich über den Krieg? Bekommen Sie besondere Informationen vom Bund?

Vom Nachrichtendienst des Bundes bekomme ich keine Informationen. Die für das Flüchtlingswesen zuständigen Regierungsräte erhalten aber ein regelmässiges Briefing des Staatssekretariats für Migration mit Lagebeurteilungen und Szenarien zur Einwanderung in die Schweiz. Davon abgesehen bin ich wie jeder Bürger auf Informationen aus den Medien angewiesen.

Sie waren Offizier in der Armee. Verfolgen Sie den Krieg auch mit diesen Augen?

Bei meinen Führungsaufgaben helfen mir die Erfahrung und die Methoden der Armee. Aber was in der Ukraine passiert, kann ich deswegen nicht besser beurteilen, erkenne aber alte Muster der russischen Militärdoktrin.

Machen Sie sich Gedanken, wie weit der Krieg auch bis zu uns kommen könnte?

Das macht sich wahrscheinlich jeder. Aber wichtiger als Spekulationen über ein solches Risiko ist die Frage, ob wir genug vorbereitet wären.

Sind wir das?

Ich hoffe, unsere Armee wäre im Ernstfall besser aufgestellt als die ukrainische. Aber für die Abwehr eines Einmarsches wären wir schlecht vorbereitet. Wir haben nur noch zwei Panzer­bataillone und vier Artillerieabtei­lungen für die ganze Schweiz. Das ist bedenklich. Dazu noch 15 Kampfflieger, die funktionieren, wenn man jene in Reparatur abzählt. Wir haben bei Ausbildung, Ausrüstung und Aufstellung der Armee massiv gesündigt in den letzten 30 Jahren.

Wollen Sie aufrüsten?

Nicht gerade so wie die Deutschen mit 100 Milliarden, was bei uns etwa 10 Milliarden entsprechen würde. Es geht nicht nur ums Geld. Aber die stetige Verkleinerung der Armee muss gestoppt werden, es braucht eine Gegenbewegung, wie das in Bundesbern bereits im ganzen politischen Spektrum diskutiert wird. Der aargauische Regierungsrat hat dieses Thema übrigens noch nicht erörtert.

In Ihren ersten zwei Amtsjahren gab es fast nur das Thema Corona. Wie lange wird nun die Ukraine-Krise Ihre Arbeit dominieren?

Bei der Pandemie habe ich prognostiziert, dass sie wie die Spanische Grippe zwei Jahre und drei Monate dauern könnte. Da sind wir jetzt dann ziemlich genau. Ob das dabei bleibt, werden wir sehen. Bei der Ukraine-Krise wage ich keine Prognose. Es kann sich in drei Monaten beruhigen, bis Ende Jahr gehen oder noch Jahre dauern. Bei einem Guerillakrieg, wenn es ein zweites Afghanistan gibt, kann uns diese Flüchtlingswelle noch für Jahre beschäftigen.

Sie reduzieren zurzeit Ihre Corona-Organisation auf eine Rumpftruppe. Haben Sie kein mulmiges Gefühl, dass die Pandemie zurückkommt und Sie plötzlich mit zwei grossen Krisen gleichzeitig konfrontiert sind?

Nein, bei Corona kann uns nichts mehr überraschen. Auch wenn im Herbst das Worst-Case-Szenario eintreffen sollte mit einer mutierten Variante, schweren Verläufen und entsprechenden Massnahmen. Wir sind eintrainiert. Corona wird uns nicht mehr auf dem falschen Fuss erwischen.

«Die Flüchtlingswelle kann uns noch Jahre beschäftigen.» Claudio Thoma