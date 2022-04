Felicitas Siebert vom Baudepartement geht in Rente: Das Interview

Montagsinterview Aargauer Baubewilligungschefin Felicitas Siebert: «Wir haben keine Drohnen und es ist auch nicht vorgesehen, solche zur Überwachung einzusetzen» Felicitas Siebert leitete seit 2006 die Abteilung Baubewilligungen im kantonalen Baudepartement. In so einer Funktion macht man sich nicht nur Freunde. Wir sprachen mit Siebert, die am 31. März in Pension gegangen ist, über schwierige Entscheide. Mathias Küng 1 Kommentar 04.04.2022, 05.00 Uhr

Felicitas Siebert leitete seit 2006 die Abteilung für Baubewilligungen im Baudepartement. Jetzt geht sie in Pension. Valentin Hehli

Frau Siebert, es wird viel gebaut, Ihre Abteilung ist mit Arbeit eingedeckt. Konnten Sie 2021 überhaupt alle Baugesuche erledigen?

Felicitas Siebert: Es wurden insgesamt 2642 Baugesuche und 182 Anfragen, insgesamt also 2824 Dossiers erledigt. Die Eingänge betrugen 3161 Dossiers, es blieb also ein Überhang von 337 Verfahren, die aus Ressourcengründen nicht erledigt werden konnten.

Das ist aber nicht alles?

Die nackten Zahlen bilden nicht ab, was in der Abteilung sonst noch geleistet wird: Unterstützung von Bauherrschaften, Beratungen von Gemeinden in Vollzugsfragen, Teilnahme an Gesetzgebungsverfahren, Beantwortung von parlamentarischen Vorstössen, Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommissionen, um nur einige zu nennen. Nicht zuletzt weise ich auf unser Digitalisierungsprojekt hin: Die medienbruchfreie Bearbeitung der Baugesuche auf einer sicheren Plattform.

Die Zahl der Baubeschwerden nimmt stark zu. Auch wegen Corona, da viele Homeoffice machten und sich womöglich stärker mit Bauvorhaben vis-à-vis befassten?

Es ist richtig, die Beschwerden nehmen zu. 2018 gab es 58 Beschwerden, 2019 bereits 78, 2020 waren es 93, letztes Jahr mit 77 wieder etwas weniger. Weshalb im 2021 ein geringfügiger Rückgang erfolgte, kann ich nicht beantworten. Da diese Entwicklung schon länger anhält, kann Corona nur bedingt als Sündenbock herhalten.

Was ist denn der Hauptgrund? Dass der Platz knapp wird, wir immer enger aufeinander wohnen?

Es lässt sich generell eine erhöhte Tendenz feststellen, einen Entscheid der Behörden nicht zu akzeptieren. Vermehrt wird auch bereits im Einwendungsverfahren (auf kommunaler Ebene) ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin beigezogen. Das birgt die Gefahr, dass sich ein Verfahren verselbstständigt, d.h. die Parteien sprechen nicht mehr miteinander. Gerade auf kommunaler Ebene wird damit der Zweck einer Einwendungsverhandlung verwässert.

Oft fühlen sich Einsprecher aber auch von der Materie überfordert und kommen ohne anwaltlichen Beistand nicht weiter?

Man kann klar erkennen, dass juristischer Beistand ein Verfahren versachlichen und «auf den Punkt» bringen kann. Eine Rolle spielt sicher auch, dass ein gewisser «Dichtestress» besteht und sich Nachbarn schneller von einem Bauvorhaben gestört fühlen. Nicht zuletzt ist dann darauf hinzuweisen, dass wir viele Anzeigen Dritter über bereits errichtete Bauten erhalten, was dazu führt, dass von Amtes wegen ein nachträgliches Baugesuchsverfahren eingeleitet werden muss.

Mit welcher Konsequenz?

Solche münden häufig in ein Beschwerdeverfahren. Und um hier gleich ein Gerücht zu widerlegen: Wir hatten nie Drohnen.

Wird Ihnen das unterstellt?

Manchmal ja. Ich will das klarstellen: Wir haben keine Drohnen und es ist auch nicht vorgesehen, solche zur Überwachung der Bautätigkeit einzusetzen.

Ihr Ziel ist, dass die Gerichte maximal ein Prozent der Entscheide Ihrer Abteilung ändern. Das ist sehr ehrgeizig.

Das ist realistisch, und wir erreichen es auch. 2021 änderte das Gericht 0,3 Prozent unserer Entscheide, 2020 waren es 0,4 Prozent. Aber aufgepasst, «abgeändert» kann im Einzelfall auch heissen, dass ein Entscheid der Abteilung für Baubewilligungen zu Ungunsten der Bauherrschaft abgeändert wird.

Das heisst?

Der Regierungsrat und das Verwaltungsgericht dürfen nur dann strenger urteilen als wir in unserem Entscheid, wenn eine dritte Beschwerdepartei dies verlangt. Das kann durchaus vorkommen, insbesondere, wenn Verbände als Beschwerdeführer auftreten.

Das führt uns zur Frage, wonach die Komplexität zunimmt. Weil die Gesetzesdichte grösser wird?

Dies ist sicherlich ein entscheidender Faktor. Dazu kommt aber auch, dass die Ansprüche verschiedener Interessengruppen an denselben Raum zugenommen haben. Damit verschärfen sich die möglichen Konflikte. Die unterschiedlichen und teilweise entgegengesetzten Interessen müssen gegeneinander abgewogen werden.

Felicitas Siebert: «Wir schöpfen unseren Ermessensspielraum aus. Den gesetzlichen Rahmen können und wollen wir aber nicht verlassen.» Valentin Hehli

Inwiefern?

Die Abteilung für Baubewilligungen hat alle Interessen, auch die der Raumplanung, der Landwirtschaft, der Umwelt (z.B. Luft, Lärm, Licht), der Natur, der Gewässer, des Waldes etc. gebührend zu würdigen. Unsere Kernaufgabe ist, diese verschiedenen Interessen zu koordinieren und in einem rechtsbeständigen Entscheid abzubilden. Das Spannungsfeld zwischen dem öffentlichen Interesse und den Partikularinteressen tritt offen zutage und es gilt eine ausgewogene und gleichermassen rechtskonforme Lösung zu finden.

In der Rechtsabteilung des Kantons gehen jährlich rund 300 Beschwerden oder Einwendungen ein. Etwa ein Drittel wird mit Rückzug/Vergleich erledigt. Ist dieser Anteil steigend oder sinkend, und warum?

Wir fällen unseren Entscheid auf der Basis der vorhandenen Unterlagen und der Gesetzesbestimmungen. Dabei schöpfen wir unseren Ermessensspielraum aus. Den gesetzlichen Rahmen können und wollen wir aber nicht verlassen. Dies bedeutet, dass Vergleiche in einem nachgelagerten Verfahren nicht der Regelfall sind – wir sind kein «Rabattmarkenverein».

Und wenn etwas Neues auftaucht?

Es kann immer wieder vorkommen, dass im Rahmen eines Verfahrens neue Sachverhalte auftauchen oder neue Unterlagen ins Recht gelegt werden. Diese werden selbstverständlich geprüft und wenn sich daraus eine andere Ausgangslage ergibt, kann dies zu einer Wiedererwägung oder einem Vergleich führen. Und ja – manchmal machen wir auch Fehler.

Rund jeder zehnte dieser Entscheide wird vor das Verwaltungsgericht gezogen. Hat die Prozessfreudigkeit (ebenfalls) zugenommen?

Dies würde ich nicht generell bejahen, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass unsere Entscheide vom Verwaltungsgericht fast ausnahmslos geschützt werden. Und wenn ein Verfahren bis vors Bundesgericht weitergezogen wird, besteht erhebliche Gefahr einer reformatio in peius.

Das heisst?

Das heisst, der Entscheid der Vorinstanzen wird zu Ungunsten der Bauherrschaft verschärft. Da hat es in den letzten Jahren mehrere Fälle gegeben. Zuletzt in Oftringen im Jahr 2020.

Zunehmend bieten sich Mediatoren an, um ohne Gericht Lösungen zu finden. Hilft das?

Diese Frage muss differenziert beantwortet werden. Bei unseren Verfahren geht es häufig um die richtige Anwendung konkreter Gesetzesbestimmungen bei einem klar umrissenen Sachverhalt. Die Frage, ob ein 6-m Strassenabstand eingehalten werden muss, ist einer Mediation kaum zugänglich. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, eine Versöhnung unter den Parteien zu erreichen. Solche «Platzhalter-Kriege» gibt es hin und wieder.

Aber?

Bei einem langwierigen Planungsverfahren, bei dem es zwischen verschiedenen Playern Kompromisse auszuhandeln gilt und auch ein Ermessensspielraum besteht, ist die Mediation sicher ein guter Ansatz. Auch wenn eine Mediation ihre Zeit braucht, kann es sich für alle Beteiligten zeitlich und finanziell lohnen, wenn eine tragfähige Lösung gefunden werden kann.

Im Budget 2022 wollte die Regierung eine zusätzliche Stelle für Ihre Abteilung zur Beratung von Gemeinden und Bauherrschaften. Der Grosse Rat lehnte ab. Mit einem Vorstoss will Die Mitte Sie jetzt etwas entlasten. Demnach sollen untergeordnete Baugesuche entlang von Kantonsstrassen innerorts neu von den Gemeinden beurteilt werden. Hilft Ihnen das?

Wir prüfen jede Möglichkeit, unsere Ressourcen zu schonen. Im konkreten Fall haben wir ausgelotet, wo überhaupt Möglichkeiten bestehen, (zum Beispiel nicht ausserhalb der Bauzone, da dort Bundesrecht gilt). Dann haben wir geprüft, wo Handlungsfreiraum besteht, also wo nicht bereits detaillierte Vorgaben bestehen. Dabei blieben nur wenige Bereiche übrig.

Welche?

Vorab das Reklamewesen. Gerade aber in diesem Bereich besteht ein erhöhtes Interesse des Kantons, etwa Freihalteinteressen im Hinblick auf Strassenbauprojekte, Verkehrssicherheit, Gleichbehandlung. Wägt man diese Interessen gegen den relativ geringen Zeitaufwand für solche Gesuche ab, ist fraglich, ob bei einer Delegation an die Gemeinde eine spürbare Entlastung resultiert.

Es ist aber geplant, diesen Ansatz noch vertieft zu bearbeiten.

Werden wir konkret. Eine Beschwerde betrifft einen Fall aus Tennwil am Hallwilersee. Sie ist vor dem Bundesgericht hängig. Da muss laut Verwaltungsgericht eine Gartenanlage im Bereich des Hallwilersee-Dekrets weitgehend rückgebaut werden. Sollte das Bundesgericht dies bestätigen, hätte dies auch Folgen für andere Hausbesitzer im Dekretsbereich?

Im Zusammenhang mit dem erwähnten Verfahren wurden von der Bauherrschaft Vergleichsfälle herangezogen. Diesen musste – wie bereits in anderem Zusammenhang erwähnt – nachgegangen werden. Aktuell bestehen keine Pendenzen.

Sie fanden also Fälle, wo man auch reagieren musste? Wie viele?

Eine Handvoll. Da mussten nachträglich Baugesuche gestellt und teilweise etwas rückgebaut werden. Diese Parteien waren zwar nicht sonderlich erfreut, zeigten aber Verständnis. Immerhin haben sie nun einen rechtmässigen Zustand. Das Verwaltungsgericht hat in Bezug auf die Würdigung von Gartengestaltungen in Schutzgebieten unerwartet klare Worte gefunden und eine sehr stringente Beurteilung vorgenommen. Sollte diese Beurteilung vom Bundesgericht bestätigt werden – und damit rechne ich persönlich – könnte dies für künftige Fälle durchaus Folgen haben. Dies, indem eine strengere Haltung vorgegeben wird. Rückwirkend führt dies aber bei bewilligten Bauten und Anlagen nicht zu Anpassungen.

Felicitas Siebert im Gespräch mit Redaktor Mathias Küng. Valentin Hehli

Seit langem beschäftigt uns das Stadion­neubau-Projekt Aarau. Die wenigsten sehen noch durch. Müsste man nicht die Einsprachemöglichkeiten bzw. Verfahren straffen, damit man irgendwann zu einem gültigen Beschluss kommt?

Die Problematik ergibt sich daraus, dass verschiedene Verfahren (Nutzungsplanung, Gestaltungsplanverfahren etc.) durchgeführt werden müssen. Jedes dieser Verfahren öffnet den jeweiligen Rechtsmittelweg. Wenn – wie im konkreten Fall – noch Volksabstimmungen notwendig sind und Beschwerden gegen diese ihrerseits bis zum bitteren Ende durchgespielt werden, kann man leicht verzweifeln und auf Remedur sinnen.

Was würden Sie also tun?

Deswegen Beschwerdemöglichkeiten einzuschränken wäre wohl der falsche Ansatz. Dies widerspräche unseren demokratischen Grundwerten. Es wäre aber mit Sicherheit dienlich, wenn die Behandlungszeiten gestrafft werden könnten.

So wie es Lukas Pfisterer unlängst in einem Grossratsvorstoss verlangt hat?

Der Vorstoss zielte in die richtige Richtung, allerdings ist eine Verkürzung des Instanzenzugs meiner Meinung nach heikel.

2016 ist der Kanton bei der Umfahrung Mellingen aufgelaufen. Das Bundesgericht gab zwei Umweltverbänden Recht, die zusätzliche Auflagen forderten. Das kostete Zeit. Würde man so eine Beschwerde heute anders angehen?

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein Strassenbauprojekt, welches von der Abteilung Tiefbau geleitet wird. Solche Verfahren haben nicht selten eine Vorlaufzeit von 10 bis 15 Jahren bis zum Spatenstich. Es handelt sich um grosse Auswirkungen auf Raum und Umwelt und es sind auch regelmässig viele Emotionen im Spiel. Mit Sicherheit hat die Abteilung Tiefbau das Projekt und dessen Stolpersteine analysiert und wird die Erkenntnisse in die künftige Projektarbeit einfliessen lassen. Welche konkreten Massnahmen ergriffen worden sind, kann ich Ihnen nicht sagen.

Im Unwettersommer 2021 schrieben Sie in einem ersten Brief an die Gemeinden, ausserhalb der Bauzone bedürfe der Ersatz von mehr als einigen Dachziegeln einer Baubewilligung mit kantonaler Zustimmung. Da hatten auch Aussenstehende Mühe, dies in so einer Ausnahmesituation nachzuvollziehen.

Es ist völlig unbestritten, dass bei einem akuten Schadenfall rasch gehandelt werden muss. Es war daher nie beabsichtigt, dass eine Reparatur verhindert werden soll. Wir hatten zugesichert, dass alle Anfragen innerhalb eines Tages einen Entscheid erhalten.

Und das klappte?

Diese Vorgabe konnten wir einhalten.

Werden Sie manchmal aufgrund Ihrer Funktion persönlich angefeindet? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?

Es kann schon einmal vorkommen, dass man sich mit einer Unterschrift unter einem Entscheid keine Freunde schafft. Da fallen schon mal Bemerkungen hart an der Grenze. Das muss man aushalten können. Ich versuche in solchen Fällen zu abstrahieren, indem ich die Anfeindungen nicht auf mich beziehe, sondern meiner Funktion zuschreibe.

Zur Person Felicitas Siebert Felicitas Siebert studierte Rechtswissenschaften und machte das Anwaltsexamen in Basel. Ihr letzter Arbeitgeber vor dem Wechsel zum Kanton Aargau waren die SBB Immobilien. Sie war dort Bereichsleiterin Entwicklung und Planung sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Seit November 2002 arbeitete Siebert beim Kanton Aargau, zunächst als Sektionsleiterin Koordinationsstelle Baugesuche (Sektion integriert in die Abteilung Raumentwicklung), dann Aufbau einer eigenständigen Abteilung und Abteilungsleitung ab Januar 2006. 2017 Zusatzausbildung als Mediatorin an der FHNW, seit Februar 2016 war sie Arbeitgebervertreterin in der Schlichtungsstelle für Personalfragen.

Gibt es aus Ihrer Erfahrung gewisse Baueinsprachen, die von vornherein chancenlos sind?

Mit einem Augenzwinkern kann ich sagen, dass wir hoffen, dass unsere Entscheide so wasserfest sind, dass jedes Beschwerdeverfahren chancenlos ist.

Und ohne Augenzwinkern?

Heikel sind alle Bauvorhaben, die Dekretsgebiete betreffen, etwa an der Lägern, am Rhein, am Hallwilersee usw. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Beschwerderecht ein unverzichtbarer Teil einer rechtsstaatlichen Entscheidungsfindung ist. Jeder Person steht dieses Recht zu – unabhängig von den Erfolgschancen.

Wie würden Sie Raumplanung/Raumentwicklung weiter treiben? Mehr in die Höhe bauen oder halt mehr Fläche brauchen?

Das Credo der Abteilung für Baubewilligungen ist zunächst die Trennung des Baugebiets von Nichtbaugebiet. Dieser Grundsatz wird zunehmend aufgeweicht. Das bereitet mir Sorgen. Das Problem der wachsenden Bevölkerung kann man nicht lösen, indem man in die Fläche ausweicht. Massgebend ist meiner Meinung nach, dass auf eine nachhaltige Siedlungsentwicklung geachtet wird.

Inwiefern wird der Grundsatz aufgeweicht?

Es gibt viele zonenwidrige, aber besitzstandsgeschützte Bauten in der Landwirtschaftszone. Die Umnutzungen schaffen neue Probleme, indem sie beispielsweise mit zonenkonformen Nutzungen in Konflikt geraten (z.B. durch Geruchsimmissionen durch zonenkonforme Landwirtschaftsbetriebe).

Aber das Haus wurde einst für viel Geld gebaut. Soll man es verfallen lassen?

Ich würde befürworten, dass man nicht mehr benötigte Gebäude abreisst und dafür eine Entschädigung bezahlt, aber dies ist leider Wunschdenken.

Was ist für Sie nachhaltige Siedlungsentwicklung?

Neben der Sicherung der Fruchtfolgeflächen müssen auch Freiräume für Natur, Erholungsnutzung und andere Bedürfnisse geschaffen und gesichert werden. Dieser Spagat ist kaum zu schaffen, aber der Kanton Aargau ist in diesem Bereich innovativ. Das gibt mir Zuversicht.

Apropos Zuversicht: Haben Sie schon Pläne für Ihre Zeit «danach»?

Mein Mann und ich haben je eine Wohnung in Pontresina, in Berlin und ein Haus in Griechenland. Die Wohnsitze wollen wir jetzt ausgiebig nutzen, wobei sich daraus auch viel Arbeit ergibt. Darüber hinaus pflege ich meine Hobbies wie Tauchen oder Fremdsprachen, etwa Griechisch.,

Wofür die Abteilung Baubewilligungen zuständig ist Die Mitarbeitenden der Abteilung prüfen Baugesuche, die eine kantonale Zustimmung brauchen. Darunter fallen Gesuche für Materialabbau oder für Bauten, welche die Verkehrsverhältnisse auf Kantons- oder Nationalstrassen beeinflussen. Betroffen sind auch Gesuche für Bauten, die den gesetzlichen Abstand gegenüber Gewässern, Wäldern, Kantons- oder Nationalstrassen nicht einhalten oder die ausserhalb der Bauzonen erstellt werden. Ebenfalls geprüft werden Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung sorgen zudem für den Vollzug von Auflagen in Baugesuchen.

